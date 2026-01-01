Postiz – це альтернатива з відкритим кодом дорогим SaaS-інструментам для соціальних мереж, яка дозволяє планувати, керувати та аналізувати вашу присутність у X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord та інших платформах з єдиного інтерфейсу. Його вбудована інтеграція ШІ з OpenAI генерує пропозиції дописів та автозаповнення, тоді як редактор, подібний до Canva, обробляє візуальний контент.

Самостійне розміщення Postiz на вашому VPS зберігає вашу стратегію контенту та аналітичні дані приватними, усуває плату за підписку за кожного користувача та надає командам необмежені можливості планування з власними інтеграціями через N8N, Make.com та Zapier.