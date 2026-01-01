Розгортайте Postiz: встановлення в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для планування публікацій у соцмережах і створення контенту на основі ШІ для 15+ мереж з однієї панелі керування.
Виберіть тариф VPS для Postiz
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Postiz
Postiz – це альтернатива з відкритим кодом дорогим SaaS-інструментам для соціальних мереж, яка дозволяє планувати, керувати та аналізувати вашу присутність у X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord та інших платформах з єдиного інтерфейсу. Його вбудована інтеграція ШІ з OpenAI генерує пропозиції дописів та автозаповнення, тоді як редактор, подібний до Canva, обробляє візуальний контент.
Самостійне розміщення Postiz на вашому VPS зберігає вашу стратегію контенту та аналітичні дані приватними, усуває плату за підписку за кожного користувача та надає командам необмежені можливості планування з власними інтеграціями через N8N, Make.com та Zapier.
Ключові характеристики Postiz
Багатоплатформне бронювання
Плануйте та публікуйте в 15+ соціальних мережах одночасно із спільного контент-календаря з drag-and-drop переплануванням та масовим імпортом CSV.
Генерація контенту ШІ
Інтеграція OpenAI пропонує текст для дописів, завершує чернетки та допомагає адаптувати повідомлення для аудиторії кожної платформи — заощаджуючи години ручного написання.
Вбудований візуальний редактор
Редактор, схожий на Canva, дозволяє створювати зображення та фірмову графіку безпосередньо в Postiz без переходу до окремого інструменту дизайну.
Командна співпраця
Керування доступом на основі ролей та робочі процеси затвердження дозволяють кільком учасникам керувати обліковими записами в соціальних мережах, зберігаючи при цьому послідовність бренду та нагляд.
Інтеграції автоматизації
Нативні конектори для N8N, Make.com та Zapier дозволяють запускати публікації із зовнішніх подій та створювати наскрізні конвеєри автоматизації контенту.
Чому варто запускати Postiz у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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