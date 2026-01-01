Activepieces — це безкоштовна платформа автоматизації з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє підключати застосунки та автоматизувати повторювані завдання за допомогою візуального конструктора з функцією перетягування — без необхідності писати код. Маючи понад 200 інтеграцій, що охоплюють інструменти для підвищення продуктивності, комунікаційні платформи, бази даних та сервіси ШІ, вона слугує самостійно розміщеною альтернативою Zapier та Make.

Що відрізняє Activepieces, так це його нативний дизайн, орієнтований на ШІ: ви можете створювати інтелектуальних агентів, які використовують LLM для міркування та дії, підключатися до інструментів, сумісних з MCP, і запускати власні кроки JavaScript або Python, коли безкодових рішень недостатньо. Оскільки все працює на вашій власній інфраструктурі, ваші ключі API, дані клієнтів та бізнес-логіка ніколи не залишають ваші сервери — і немає плати за використання за кожне завдання, незалежно від кількості запущених вами автоматизацій.