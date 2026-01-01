Розгорніть Activepieces в один клік.
No-code платформа автоматизації з відкритим кодом з понад 200 інтеграціями та вбудованою підтримкою ШІ.
Виберіть тариф VPS для Activepieces
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Activepieces
Activepieces — це безкоштовна платформа автоматизації з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє підключати застосунки та автоматизувати повторювані завдання за допомогою візуального конструктора з функцією перетягування — без необхідності писати код. Маючи понад 200 інтеграцій, що охоплюють інструменти для підвищення продуктивності, комунікаційні платформи, бази даних та сервіси ШІ, вона слугує самостійно розміщеною альтернативою Zapier та Make.
Що відрізняє Activepieces, так це його нативний дизайн, орієнтований на ШІ: ви можете створювати інтелектуальних агентів, які використовують LLM для міркування та дії, підключатися до інструментів, сумісних з MCP, і запускати власні кроки JavaScript або Python, коли безкодових рішень недостатньо. Оскільки все працює на вашій власній інфраструктурі, ваші ключі API, дані клієнтів та бізнес-логіка ніколи не залишають ваші сервери — і немає плати за використання за кожне завдання, незалежно від кількості запущених вами автоматизацій.
Ключові характеристики Activepieces
Візуальний конструктор робочих процесів
Інтерфейс перетягування дозволяє будь-кому створювати багатоетапні автоматизації без написання коду, скорочуючи час від ідеї до запуску робочого процесу до хвилин.
200+ інтеграцій
Підключіть Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion та сотні інших готових рішень, що охоплюють інструменти, які більшість команд вже використовують.
Підтримка ШІ-агента
Створюйте агентів, які використовують великі мовні моделі, щоб міркувати, шукати та виконувати дії — виходячи за межі автоматизації на основі правил, щоб обробляти завдання, що вимагають судження.
Кроки користувацького коду
Вбудовуйте JavaScript або Python у будь-який потік для логіки, що виходить за межі безкодового програмування, надаючи розробникам повну гнучкість, не відмовляючись від візуального конструктора.
Без оплати за використання
Самохостинг означає необмежену кількість запусків робочих процесів без додаткових витрат, що робить Activepieces економічно вигідним для високооб'ємних автоматизаційних конвеєрів, які були б дорогими на хмарних платформах.
Чому варто запускати Activepieces у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.