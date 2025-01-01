Hostinger Horizons

Hostinger HorizonsРанній доступ
Реалізуйте вашу ідею
Створіть і запустіть вебдодатки, інструменти та програмне забезпечення без навичок кодування. Забудьте про труднощі розробки. Розгорніть проєкт за один клік.
Запуск за три кроки
1. Опишіть, що потрібно створити
2. Покращте та відредагуйте за допомогою підказок
3. Розгорніть та опублікуйте за один клік
Від ідеї до реалізації
Підприємці та засновники
Є ідея? Перетворіть її на MVP за один вечір.
Продакт і UX дизайнер
Відразу переходьте до реалізації проєкту.
Команда для роботи над продуктом
Розширте можливості вашої команди – тепер кожен може реалізувати свою ідею.
Професійні розробники
Створюйте, редагуйте та виправляйте помилки швидше, ніж будь-коли завдяки підказкам.
Все в одному місці
Хостинг
Підключення домену
Корпоративна пошта
Розроблено з урахуванням ваших потреб
Ефективно
Стежте за проєктом під час його створення. Ви можете надсилати підказки з текстом або зображеннями.
Просто
Поверніться до попередньої версії, виправте помилки за допомогою ШІ та розгорніть вебдодаток, коли він буде готовий.
UX дизайн
Під час створення кожного продукту враховуються потреби кінцевого користувача.