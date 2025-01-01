Hostinger Horizons

Hostinger Horizons

Ранній доступ

Реалізуйте вашу ідею

Створіть і запустіть вебдодатки, інструменти та програмне забезпечення без навичок кодування. Забудьте про труднощі розробки. Розгорніть проєкт за один клік.

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Реалізуйте вашу ідею

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Спілкуйтеся, співпрацюйте та святкуйте з іншими творцями.

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Приєднуйтесь до Discord

Спілкуйтеся, співпрацюйте та святкуйте з іншими творцями.

Запуск за три кроки

1. Опишіть, що потрібно створити

1. Опишіть, що потрібно створити

Поясніть штучному інтелекту вашу ідею. Це все, що потрібно для створення продукту.
2. Покращте та відредагуйте за допомогою підказок

2. Покращте та відредагуйте за допомогою підказок

Хочете щось змінити? Просто напишіть, що саме.
3. Розгорніть та опублікуйте за один клік

3. Розгорніть та опублікуйте за один клік

Коли ви будете задоволені продуктом, опублікуйте його.
1. Опишіть, що потрібно створити

Від ідеї до реалізації

Підприємці та засновники

Є ідея? Перетворіть її на MVP за один вечір.

Продакт і UX дизайнер

Відразу переходьте до реалізації проєкту.

Команда для роботи над продуктом

Розширте можливості вашої команди – тепер кожен може реалізувати свою ідею.

Професійні розробники

Створюйте, редагуйте та виправляйте помилки швидше, ніж будь-коли завдяки підказкам.

Все в одному місці

Хостинг

Розгорніть проєкт за один клік. Не потрібно зовнішніх підключень або третіх сторін.

Підключення домену

Зареєструйте та підключіть домен безпосередньо з інтерфейсу.

Корпоративна пошта

Масштабуйте бізнес за допомогою нашого набору інструментів.
Все в одному місці

Розроблено з урахуванням ваших потреб

Ефективно

Ефективно

Стежте за проєктом під час його створення. Ви можете надсилати підказки з текстом або зображеннями.

Просто

Просто

Поверніться до попередньої версії, виправте помилки за допомогою ШІ та розгорніть вебдодаток, коли він буде готовий.

UX дизайн

UX дизайн

Під час створення кожного продукту враховуються потреби кінцевого користувача.

Запустіть вебдодаток сьогодні

З Hostinger Horizons ви за крок до реалізації ідеї.

Почати

Поширені запитання про Hostinger Horizons

Знайдіть відповіді на часті запитання про створення вебдодатків.

Що таке Hostinger Horizons?

Чим Hostinger Horizons відрізняється від конструктора сайтів ШІ Hostinger?

Які додатки можна створювати за допомогою Hostinger Horizons?

Чи можна створювати мобільні додатки за допомогою Hostinger Horizons?

Чи можна змінити або покращити додаток після створення?

Скільки коштує використання Hostinger Horizons?