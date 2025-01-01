Hostinger Horizons – це генератор вебдодатків зі штучним інтелектом, який не потребує навичок програмування. Уявіть собі, що біля вас інженер-програміст, який завжди готовий допомогти.

Інструмент впорається із будь-яким завданням. Просто опишіть вашу ідею рідною мовою і Hostinger Horizons майже миттєво створить бажаний додаток. Ви можете побачити та протестувати продукт в пісочниці.

Бажаєте щось змінити, додати функції, видалити елемент або відредагувати текст? Усе це ви можете зробити в чаті з помічником ШІ. Коли ви будете задоволені результатом, розгорніть додаток одним кліком.

Окрім того, Hostinger Horizons розуміє голосові записи та зображення. Наприклад, ви можете додати макет додатка або знімок того, що потрібно виправити.