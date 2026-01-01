Розробка MVP за допомогою ШІ
Створюйте, тестуйте та масштабуйте – без ризиків
Від ідеї до готового MVP за лічені хвилини
Швидкий запуск і масштабування
Публікуйте свій проєкт за один клік – хостинг, домен і корпоративна пошта вже включені. Жодних сторонніх інструментів і жодних затримок.
Простір для зростання
Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів доступні з першого дня, тож коли ви будете готові до масштабування, усе необхідне вже буде на місці.
Без великих витрат
Від ідеї до готового MVP за лічені хвилини
Швидкий запуск і масштабування
Публікуйте свій проєкт за один клік – хостинг, домен і корпоративна пошта вже включені. Жодних сторонніх інструментів і жодних затримок.
Простір для зростання
Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів доступні з першого дня, тож коли ви будете готові до масштабування, усе необхідне вже буде на місці.
Без великих витрат
Ваша ідея – лише за один запит
MVP SaaS-продукту
MVP сервісу на замовлення
MVP внутрішнього інструмента
MVP нішевого інтернет-магазину
Як розробити мінімально життєздатний продукт
Опишіть ідею
Запуск за один клік
Тестуйте та вдосконалюйте
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Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу
Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про конструктор MVP
Що таке розробка MVP?
Розробка MVP – це процес створення мінімально життєздатного продукту. Тобто спрощеної версії вашої ідеї з достатньою кількістю функцій, щоб протестувати її на реальних користувачах. Ви можете з'ясувати, чи вирішує продукт проблеми користувачів, перш ніж запустити його. Дізнайтеся більше в нашому посібнику про MVP.
У чому різниця між прототипом і MVP?
Прототип потрібен для візуалізації ідеї – це інтерактивна версія, якою діляться із зацікавленими сторонами, щоб зібрати відгуки ще до початку розробки. MVP – це перша робоча версія продукту з мінімальним набором функцій, достатнім для запуску та тестування з реальними користувачами. Простіше кажучи, прототип допомагає перевірити ідею, а MVP – протестувати її в реальних умовах. Докладніше читайте в нашому посібнику про різницю між прототипом і MVP.
Як штучний інтелект у Hostinger AI Builder насправді створює MVP?
Horizons використовує передові моделі ШІ для створення коду, дизайну та контенту на основі ваших підказок. Ви зможете отримати MVP за лічені хвилини.
Коли варто обрати no-code конструктор MVP, а коли найняти розробника?
Використовуйте конструктор MVP без коду, щоб швидко та недорого перевірити свою ідею. Щойно ви доведете, що існує попит і можете виправдати розширене налаштування у великих масштабах, найм розробників стає варіантом. За допомогою AI Builder ви можете швидко протестувати та розробити свою ідею без фінансових чи часових обмежень, а коли будете готові залучити розробників, ви зможете експортувати повний код та передати його безпосередньо. Не потрібно починати з нуля.
Яка вартість розробки MVP?
Традиційна розробка MVP може коштувати тисячі доларів і вимагати тижнів роботи. З AI Builder ви можете почати безкоштовно – кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу почати розробку.
Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше одного кредиту, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати ваш MVP, побачити, як він оживає, і отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити. Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг, домен і SEO-оптимізація включені – просто натисніть «Опублікувати», і ваш MVP буде опубліковано.
Закінчуються кредити? Ви можете поповнити їх будь-коли та відстежувати своє використання на панелі інструментів.
Чи потрібно вміти програмувати, щоб створити MVP?
Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення – часто званий вібро-кодуванням. Ви просто описуєте, що хочете створити, простою мовою, і ШІ втілює це в життя в режимі реального часу. Хочете додати функцію? Просто запитайте. Потрібно змінити потік користувача? Опишіть це. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібро-кодування проведе вас через усе, що вам потрібно знати.
Скільки часу потрібно, щоб створити MVP за допомогою AI Builder? AI MVP Builder
Ваш початковий MVP може бути запущений за лічені хвилини – просто опишіть свою ідею, і AI Builder одразу ж її створить. Далі все залежить від вас та складності вашої ідеї. Чим більше функцій ви хочете додати або вдосконалити, тим більше підказок ви використовуватимете – але кожна зміна – це лише одна розмова. Щойно ви будете задоволені результатом, публікація займає один клік.
Чи можна монетизувати MVP?
Так. Ви можете інтегрувати платіжні інструменти, такі як Stripe, щоб продавати підписки, стягувати плату за послуги або пропонувати одноразові покупки безпосередньо у вашому MVP.
Що робити, якщо після запуску потрібно внести зміни?
Оновлення вашого MVP так само просте, як і його створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування Vibe, розробник не потрібен. А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабуватися далі, AI Builder надасть вам повний доступ до коду.
Як протестувати MVP?
Ви можете переглянути та поділитися своїм MVP з користувачами перед запуском, зібрати відгуки та вдосконалити його. Раннє тестування допомагає дізнатися, чи є попит на продукт, і вдосконалити його перед масштабуванням.
Як розмістити вебзастосунок?
Horizons включає хостинг. Коли MVP буде готовий, ви зможете опублікувати його в один клік. Ви отримаєте швидку та безпечну хостингову платформу, а також власне доменне ім'я.