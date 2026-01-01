Оновлення вашого MVP так само просте, як і його створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування Vibe, розробник не потрібен. А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабуватися далі, AI Builder надасть вам повний доступ до коду.