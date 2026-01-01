Розробка MVP за допомогою ШІ

Перетворіть ідею на функціональний продукт, яким можна ділитися – за лічені хвилини, просто спілкуючись із ШІ. Без програмування та без розробників.
Почати безплатно

Банківська картка не потрібна

Розробка MVP за допомогою ШІ

Створюйте, тестуйте та масштабуйте – без ризиків

Усе необхідне, щоб перевірити ідею, швидко вийти на ринок і впевнено масштабуватися.

Від ідеї до готового MVP за лічені хвилини

Не всі ідеї можна монетизувати, але ви не дізнаєтеся цього, доки не перевірите. Перетворіть ідею на функціональний MVP за лічені хвилини, просто спілкуючись із ШІ – без програмування та без розробників.
Від ідеї до готового MVP за лічені хвилини

Швидкий запуск і масштабування

Публікуйте свій проєкт за один клік – хостинг, домен і корпоративна пошта вже включені. Жодних сторонніх інструментів і жодних затримок.

Швидкий запуск і масштабування

Простір для зростання

Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів доступні з першого дня, тож коли ви будете готові до масштабування, усе необхідне вже буде на місці.

Простір для зростання

Без великих витрат

Традиційна розробка MVP коштує тисячі. З AI Builder одна проста підписка покриває все – тож ви можете протестувати свою ідею без фінансового ризику.
Без великих витрат

Від ідеї до готового MVP за лічені хвилини

Не всі ідеї можна монетизувати, але ви не дізнаєтеся цього, доки не перевірите. Перетворіть ідею на функціональний MVP за лічені хвилини, просто спілкуючись із ШІ – без програмування та без розробників.
Від ідеї до готового MVP за лічені хвилини

Швидкий запуск і масштабування

Публікуйте свій проєкт за один клік – хостинг, домен і корпоративна пошта вже включені. Жодних сторонніх інструментів і жодних затримок.

Швидкий запуск і масштабування

Простір для зростання

Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів доступні з першого дня, тож коли ви будете готові до масштабування, усе необхідне вже буде на місці.

Простір для зростання

Без великих витрат

Традиційна розробка MVP коштує тисячі. З AI Builder одна проста підписка покриває все – тож ви можете протестувати свою ідею без фінансового ризику.
Без великих витрат

Ваша ідея – лише за один запит

Відкрийте для себе деякі MVP, які ви можете створити за допомогою Hostinger AI Builder – перевірте свою ідею з реальними користувачами, перш ніж розпочинати повноцінну розробку.
Створюйте, тестуйте та масштабуйте – без ризиків

MVP SaaS-продукту

Від генераторів рахунків і трекерів проєктів до платформ для бронювання та нішевих CRM-систем – створіть робочу версію з готовими входом для користувачів і прийманням платежів через Stripe. Запускайте проєкти за дні, а не місяці.
Уявіть Uber для будь-якої ніші – сервіс бронювання прибирання, маркетплейс для фрилансерів чи платформу для вигулу собак. Створіть базову версію з реальними сценаріями бронювання та протестуйте її на справжніх користувачах перед масштабуванням.
Процеси погодження, інформаційні панелі зі звітами, спеціалізовані трекери та багато іншого – створіть базову версію з входом для користувачів та інтегрованою базою даних і протестуйте її зі своєю командою перед повноцінною розробкою.
Бренд харчових добавок, магазин цифрових товарів чи нішевий бренд одягу – запустіть мінімалістичний магазин з інтеграцією Online Store і перевірте реальний попит, перш ніж інвестувати в складські запаси.

Як розробити мінімально життєздатний продукт

01

Опишіть ідею

Опишіть ШІ, що має робити ваш MVP, яку проблему він розв'язує, які функції потрібні та для кого він створений. Спостерігайте, як він оживає за лічені хвилини.
02

Запуск за один клік

Підключіть платежі, входи для користувачів та інші функції, а потім опублікуйте проєкт за один клік. Хостинг, домен і SEO – уже включені. Без технічних налаштувань і затримок.
03

Тестуйте та вдосконалюйте

Діліться своїм MVP з реальними користувачами, збирайте відгуки та покращуйте продукт на основі отриманих даних. Продовжуйте вдосконалювати його, доки не підтвердите свої ключові гіпотези.

Потрібно більше інформації?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Посібник для початківців

Посібник для початківців

Посібник
Відео
Як покращити підказки

Як покращити підказки

Посібник
Відео
Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

Посібник
Відео

Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу

Прототипи

SaaS-застосунки

Внутрішні бізнес-інструменти

Налаштовані інструменти ШІ

Власні CRM

Застосунки для бронювання

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові запустити MVP?

Почати безплатно

Кредитна картка не потрібна

Поширені запитання про конструктор MVP

Розробка MVP – це процес створення мінімально життєздатного продукту. Тобто спрощеної версії вашої ідеї з достатньою кількістю функцій, щоб протестувати її на реальних користувачах. Ви можете з'ясувати, чи вирішує продукт проблеми користувачів, перш ніж запустити його. Дізнайтеся більше в нашому посібнику про MVP.

Прототип потрібен для візуалізації ідеї – це інтерактивна версія, якою діляться із зацікавленими сторонами, щоб зібрати відгуки ще до початку розробки. MVP – це перша робоча версія продукту з мінімальним набором функцій, достатнім для запуску та тестування з реальними користувачами. Простіше кажучи, прототип допомагає перевірити ідею, а MVP – протестувати її в реальних умовах. Докладніше читайте в нашому посібнику про різницю між прототипом і MVP.

Horizons використовує передові моделі ШІ для створення коду, дизайну та контенту на основі ваших підказок. Ви зможете отримати MVP за лічені хвилини.

Використовуйте конструктор MVP без коду, щоб швидко та недорого перевірити свою ідею. Щойно ви доведете, що існує попит і можете виправдати розширене налаштування у великих масштабах, найм розробників стає варіантом. За допомогою AI Builder ви можете швидко протестувати та розробити свою ідею без фінансових чи часових обмежень, а коли будете готові залучити розробників, ви зможете експортувати повний код та передати його безпосередньо. Не потрібно починати з нуля.

Традиційна розробка MVP може коштувати тисячі доларів і вимагати тижнів роботи. З AI Builder ви можете почати безкоштовно – кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу почати розробку.

Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше одного кредиту, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати ваш MVP, побачити, як він оживає, і отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити. Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг, домен і SEO-оптимізація включені – просто натисніть «Опублікувати», і ваш MVP буде опубліковано.

Закінчуються кредити? Ви можете поповнити їх будь-коли та відстежувати своє використання на панелі інструментів.

Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення – часто званий вібро-кодуванням. Ви просто описуєте, що хочете створити, простою мовою, і ШІ втілює це в життя в режимі реального часу. Хочете додати функцію? Просто запитайте. Потрібно змінити потік користувача? Опишіть це. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібро-кодування проведе вас через усе, що вам потрібно знати.

Ваш початковий MVP може бути запущений за лічені хвилини – просто опишіть свою ідею, і AI Builder одразу ж її створить. Далі все залежить від вас та складності вашої ідеї. Чим більше функцій ви хочете додати або вдосконалити, тим більше підказок ви використовуватимете – але кожна зміна – це лише одна розмова. Щойно ви будете задоволені результатом, публікація займає один клік.

Так. Ви можете інтегрувати платіжні інструменти, такі як Stripe, щоб продавати підписки, стягувати плату за послуги або пропонувати одноразові покупки безпосередньо у вашому MVP.

Оновлення вашого MVP так само просте, як і його створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування Vibe, розробник не потрібен. А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабуватися далі, AI Builder надасть вам повний доступ до коду.

Ви можете переглянути та поділитися своїм MVP з користувачами перед запуском, зібрати відгуки та вдосконалити його. Раннє тестування допомагає дізнатися, чи є попит на продукт, і вдосконалити його перед масштабуванням.

Horizons включає хостинг. Коли MVP буде готовий, ви зможете опублікувати його в один клік. Ви отримаєте швидку та безпечну хостингову платформу, а також власне доменне ім'я.

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