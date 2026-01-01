Від ідеї до функціонального прототипу ШІ – за лічені хвилини

Прототип та MVP (мінімально життєздатний продукт) часто плутають, але вони служать різним цілям.



Прототип — це візуалізація та валідація — це інтерактивний попередній перегляд вашої ідеї, яким ви ділитеся із зацікавленими сторонами, інвесторами або користувачами, щоб зібрати відгуки, перш ніж розпочати повну розробку. Він не обов'язково має бути повністю функціональним або готовим для публічного використання.



MVP — це ваша перша справжня, робоча версія продукту, створена з достатньою кількістю функцій для запуску, залучення ранніх користувачів та початку навчання на реальному використанні.



Коротко кажучи: ви створюєте прототип для перевірки своєї ідеї, а MVP — для її тестування в реальному світі. За допомогою AI Builder ви можете робити і те, й інше — починати з прототипу, збирати відгуки та масштабувати його до повнофункціонального продукту, не починаючи з нуля. Дізнайтеся більше в нашому посібнику з прототипу та MVP.