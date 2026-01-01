Від ідеї до функціонального прототипу ШІ – за лічені хвилини

Від приблизних концепцій до чогось, чим можна поділитися, протестувати та вдосконалити – жодних навичок дизайну чи кодування не потрібно. Просто опишіть свою ідею, і AI Builder створить її за лічені хвилини.
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Платні тарифи лише від 79 ₴/міс.

Від ідеї до функціонального прототипу ШІ – за лічені хвилини

Інтерактивні прототипи на базі ШІ

Від простих ідей до повнофункціональних застосунків
Інтерактивні прототипи на базі ШІ

Просто опишіть ідею

Просто опишіть, що ви хочете створити, і AI Builder втілить це в життя – повністю функціональне та готове до використання. Жодних інструментів дизайну, жодного кодування, жодного очікування – будь-хто в команді може створювати та виконувати ітерації.
Справжні кнопки, форми та реальні сценарії взаємодії користувачів – ваш прототип працює як справжній продукт, тому його можна не лише переглядати, а й використовувати.
Жодних завантажень, облікових записів у дизайнерських інструментах чи складної передачі проєкту. Просто надішліть посилання, і будь-хто зможе одразу взаємодіяти з вашим прототипом. Діліться ним із користувачами, інвесторами, клієнтами або командою та отримуйте реальні відгуки.
Хочете змінити макет, додати екран або налаштувати потік користувача? Просто опишіть це, і AI Builder оновить це в режимі реального часу – не потрібно починати з нуля.
Не вайрфрейм і не чернетка – а якісна і професійна демонстрація, яка точно показує, як виглядатиме та працюватиме ваш фінальний продукт.
Готові перетворити прототип на повноцінний продукт? Облікові записи користувачів, бази даних, системи бронювання, інтеграції для електронної комерції та багато іншого вже вбудовані. Просто продовжуйте розвивати свій проєкт, а потім опублікуйте його за один клік разом із хостингом і доменом.

Як створити прототип за допомогою ШІ?

01

Опишіть ідею

Повідомте ШІ, який прототип потрібно створити – сайт, вебзастосунок або продукт. Ви отримаєте результат за лічені хвилини.
02

Вдоскональте через чат

Вдоскональте прототип через чат з ШІ – налаштуйте кожну деталь, поки не будете повністю задоволені результатом.
03

Поділіться та зберіть відгуки

Поділіться прототипом із зацікавленими сторонами, інвесторами або клієнтами та зберіть відгуки. Потім продовжте вдосконалення, поки проєкт не буде готовий до запуску.

Потрібно більше інформації?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Посібник для початківців

Посібник для початківців

Посібник
Відео
Як покращити підказки

Як покращити підказки

Посібник
Відео
Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

Посібник
Відео

Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу

WhatsApp CRM

Внутрішні інструменти

Бізнес-вітрина

Застосунки та магазини для eCommerce

Власний сайт або застосунок для бронювання

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові перетворити ідею на робочий прототип?

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Поширені запитання про прототипування ШІ

Прототипування за допомогою штучного інтелекту – це процес перетворення ідеї на робочий, інтерактивний попередній перегляд вашого додатка або веб-сайту, використовуючи штучний інтелект для обробки дизайну, макета та функціональності. Замість того, щоб витрачати тижні на інструменти дизайну або чекати на розробника, ви просто описуєте, що ви хочете, і штучний інтелект створює це за лічені хвилини. З AI Builder ваш прототип – це не просто макет, це функціональний, доступний попередній перегляд, який ви можете протестувати та вдосконалити, перш ніж переходити до повної розробки.

Хочете дізнатися більше про процес прототипування? Перегляньте наш посібник зі створення прототипів програмного забезпечення для глибшого занурення.

Будь-хто, хто має ідею, яку хоче візуалізувати, протестувати або поділитися нею, перш ніж розпочати повну розробку. Це включає:

  • Засновники та підприємці – узгодьте свою концепцію з інвесторами або ранніми користувачами, перш ніж витрачати кошти на розробку.
  • Менеджери продуктів – перетворіть вимоги на інтерактивні прототипи, щоб узгодити зацікавлені сторони та зменшити кількість циклів редагування.
  • Фрілансери та агентства – показуйте клієнтам, як саме виглядатиме та працюватиме їхній проект, перш ніж його створювати.
  • Дизайнери – втілюйте концепції в життя, не чекаючи розробника.
  • Будь-хто, хто має ідею – якщо ви можете її описати, AI Builder може її реалізувати.

Не потрібні навички дизайну, знання кодування та технічна освіта.

Вайрфрейм – це базовий візуальний план, який показує структуру та макет сторінки без будь-якого стилю чи інтерактивності. Прототип – це щось більше – він виглядає та відчувається як справжній продукт, з робочими взаємодіями, реальним контентом та функціональним дизайном. За допомогою AI Builder ви повністю пропускаєте етап вайрфрейму та переходите одразу до повністю інтерактивного прототипу, просто описуючи, що вам потрібно.

Прототип та MVP (мінімально життєздатний продукт) часто плутають, але вони служать різним цілям.

Прототип — це візуалізація та валідація — це інтерактивний попередній перегляд вашої ідеї, яким ви ділитеся із зацікавленими сторонами, інвесторами або користувачами, щоб зібрати відгуки, перш ніж розпочати повну розробку. Він не обов'язково має бути повністю функціональним або готовим для публічного використання.

MVP — це ваша перша справжня, робоча версія продукту, створена з достатньою кількістю функцій для запуску, залучення ранніх користувачів та початку навчання на реальному використанні.

Коротко кажучи: ви створюєте прототип для перевірки своєї ідеї, а MVP — для її тестування в реальному світі. За допомогою AI Builder ви можете робити і те, й інше — починати з прототипу, збирати відгуки та масштабувати його до повнофункціонального продукту, не починаючи з нуля. Дізнайтеся більше в нашому посібнику з прототипу та MVP.

Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення – часто званий вібер-кодуванням. Ви просто описуєте, що хочете, простою мовою, і AI створює це для вас у режимі реального часу. Хочете налаштувати макет? Просто запитайте. Потрібно змінити потік користувача? Опишіть це. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібер-кодування проведе вас через усе, що вам потрібно знати.

Після того, як ваш прототип буде готовий, ви можете опублікувати його та поділитися ним через посилання з будь-ким – зацікавленими сторонами, інвесторами, клієнтами або тестовими користувачами. Вони можуть взаємодіяти з ним безпосередньо, а ви можете вдосконалювати його на основі їхніх відгуків, просто спілкуючись у чаті з AI Builder.

Так, і саме в цьому AI Builder відрізняється від традиційних інструментів для створення прототипів. Коли ви будете готові вийти за рамки прототипування, просто опублікуйте свій проєкт як повністю активний веб-сайт або додаток одним кліком. Хостинг, домен і робоча електронна пошта включені у ваш план.

А оскільки AI Builder постачається з вбудованим інтегрованим бекендом, ваш прототип вже має бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів, готові до використання, тому, коли ви будете готові до масштабування, все необхідне вже є. Не потрібно перебудовувати з нуля, не потрібні зовнішні інструменти.

Ви можете почати безкоштовно – кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу розпочати розробку. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше, ніж кредит, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати свій прототип, побачити, як він оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити. Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг та домен вже включені – просто натисніть "опублікувати", і ваш прототип буде опубліковано.

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