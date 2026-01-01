Від ідеї до функціонального прототипу ШІ – за лічені хвилини
Інтерактивні прототипи на базі ШІ
Просто опишіть ідею
Повна інтерактивність
Поширюйте за посиланням
Редагуйте через спілкування з ШІ
Виглядає як справжній продукт
Готовий до масштабування
Як створити прототип за допомогою ШІ?
Опишіть ідею
Вдоскональте через чат
Поділіться та зберіть відгуки
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Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про прототипування ШІ
Що таке прототипування ШІ?
Прототипування за допомогою штучного інтелекту – це процес перетворення ідеї на робочий, інтерактивний попередній перегляд вашого додатка або веб-сайту, використовуючи штучний інтелект для обробки дизайну, макета та функціональності. Замість того, щоб витрачати тижні на інструменти дизайну або чекати на розробника, ви просто описуєте, що ви хочете, і штучний інтелект створює це за лічені хвилини. З AI Builder ваш прототип – це не просто макет, це функціональний, доступний попередній перегляд, який ви можете протестувати та вдосконалити, перш ніж переходити до повної розробки.
Хочете дізнатися більше про процес прототипування? Перегляньте наш посібник зі створення прототипів програмного забезпечення для глибшого занурення.
Для кого призначене прототипування ШІ в AI Builder?
Будь-хто, хто має ідею, яку хоче візуалізувати, протестувати або поділитися нею, перш ніж розпочати повну розробку. Це включає:
- Засновники та підприємці – узгодьте свою концепцію з інвесторами або ранніми користувачами, перш ніж витрачати кошти на розробку.
- Менеджери продуктів – перетворіть вимоги на інтерактивні прототипи, щоб узгодити зацікавлені сторони та зменшити кількість циклів редагування.
- Фрілансери та агентства – показуйте клієнтам, як саме виглядатиме та працюватиме їхній проект, перш ніж його створювати.
- Дизайнери – втілюйте концепції в життя, не чекаючи розробника.
- Будь-хто, хто має ідею – якщо ви можете її описати, AI Builder може її реалізувати.
Не потрібні навички дизайну, знання кодування та технічна освіта.
У чому різниця між вайрфреймом і прототипом?
Вайрфрейм – це базовий візуальний план, який показує структуру та макет сторінки без будь-якого стилю чи інтерактивності. Прототип – це щось більше – він виглядає та відчувається як справжній продукт, з робочими взаємодіями, реальним контентом та функціональним дизайном. За допомогою AI Builder ви повністю пропускаєте етап вайрфрейму та переходите одразу до повністю інтерактивного прототипу, просто описуючи, що вам потрібно.
У чому різниця між прототипом і MVP?
Прототип та MVP (мінімально життєздатний продукт) часто плутають, але вони служать різним цілям.
Прототип — це візуалізація та валідація — це інтерактивний попередній перегляд вашої ідеї, яким ви ділитеся із зацікавленими сторонами, інвесторами або користувачами, щоб зібрати відгуки, перш ніж розпочати повну розробку. Він не обов'язково має бути повністю функціональним або готовим для публічного використання.
MVP — це ваша перша справжня, робоча версія продукту, створена з достатньою кількістю функцій для запуску, залучення ранніх користувачів та початку навчання на реальному використанні.
Коротко кажучи: ви створюєте прототип для перевірки своєї ідеї, а MVP — для її тестування в реальному світі. За допомогою AI Builder ви можете робити і те, й інше — починати з прототипу, збирати відгуки та масштабувати його до повнофункціонального продукту, не починаючи з нуля. Дізнайтеся більше в нашому посібнику з прототипу та MVP.
Чи потрібні навички дизайну або програмування для створення прототипу?
Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення – часто званий вібер-кодуванням. Ви просто описуєте, що хочете, простою мовою, і AI створює це для вас у режимі реального часу. Хочете налаштувати макет? Просто запитайте. Потрібно змінити потік користувача? Опишіть це. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібер-кодування проведе вас через усе, що вам потрібно знати.
Як поділитися прототипом і зібрати відгуки?
Після того, як ваш прототип буде готовий, ви можете опублікувати його та поділитися ним через посилання з будь-ким – зацікавленими сторонами, інвесторами, клієнтами або тестовими користувачами. Вони можуть взаємодіяти з ним безпосередньо, а ви можете вдосконалювати його на основі їхніх відгуків, просто спілкуючись у чаті з AI Builder.
Чи можна перетворити прототип на реальний продукт?
Так, і саме в цьому AI Builder відрізняється від традиційних інструментів для створення прототипів. Коли ви будете готові вийти за рамки прототипування, просто опублікуйте свій проєкт як повністю активний веб-сайт або додаток одним кліком. Хостинг, домен і робоча електронна пошта включені у ваш план.
А оскільки AI Builder постачається з вбудованим інтегрованим бекендом, ваш прототип вже має бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів, готові до використання, тому, коли ви будете готові до масштабування, все необхідне вже є. Не потрібно перебудовувати з нуля, не потрібні зовнішні інструменти.
Скільки коштує створення прототипу за допомогою конструктора прототипів AI Builder?
Ви можете почати безкоштовно – кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу розпочати розробку. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше, ніж кредит, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати свій прототип, побачити, як він оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити. Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг та домен вже включені – просто натисніть "опублікувати", і ваш прототип буде опубліковано.