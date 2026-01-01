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Продавайте цифрові товари
Все необхідне для розвитку
Хостинг, домен і пошта – усе включено. Жодних труднощів з налаштуванням маркетингових інструментів та платіжних систем: SEO, Stripe, PayPal, AdSense тощо.
0% комісії за транзакції
Весь прибуток належить вам. Приймайте платежі за допомогою понад 100 методів оплати без додаткової комісії.
Автоматична доставка поштою
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Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу
Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Найчастіші запитання щодо інтернет-магазину коду AI Builder Vibe
Що таке електронна комерція AI Builder?
AI Builder для електронної комерції розроблено, щоб зробити онлайн-продажі доступними для всіх. AI Builder. Штучний інтелект створює ваш магазин або власний веб-додаток для електронної комерції через простий інтерфейс чату, тоді як власне рішення для електронної комерції Hostinger піклується про продукти, платежі, замовлення та доставку – все це працює разом одразу після встановлення.
Не потрібно кодувати, не потрібно технічно налаштовувати, не потрібно використовувати окремі інструменти. Все, що вам потрібно для онлайн-продажів, готове до використання.
Що можна продавати?
Ви можете продавати фізичні та цифрові товари, подарункові сертифікати та друковані товари на вимогу.
Підписки та зустрічі поки що не підтримуються, але ви все ще можете пропонувати їх за допомогою сторонніх інструментів:
- Щоб почати продавати підписки, рекомендуємо використовувати Stripe. Просто попросіть AI Builder допомогти вам підключити його до вашого проекту.
- Для зустрічей чудово підійдуть такі інструменти, як Calendly. Ви також можете запитати в AI Builder, як додати його на свій сайт.
Які способи оплати підтримуються?
Виберіть з понад 100 способів оплати, таких як картки, PayPal, Google Pay, Apple Pay та інші. Доступні способи оплати для вашого магазину залежать від розташування, валюти та цільової аудиторії.
Які способи доставки підтримуються?
Після підключення інтернет-магазину ви можете визначити зони доставки, обравши з 25 варіантів. Окрім того, можна встановити власні правила доставки на основі суми замовлення або ваги товару.
Як підключити інтернет-магазин до свого проєкту?
Щоб запустити та запустити свій магазин, потрібно лише два кроки:
- Натисніть «Інтеграції» у верхньому правому куті вашого проекту AI Builder, потім виберіть та підключіть інтернет-магазин. AI Builder налаштує його за лічені хвилини.
- Після підключення перейдіть до розділу «Інтеграції» → «Інтернет-магазин», щоб отримати доступ до всіх налаштувань вашого магазину.
Перегляньте наш покроковий посібник для отримання додаткових інструкцій.
Як редагувати інтернет-магазин?
Ви можете керувати магазином, натиснувши "Інтеграції" → "Інтернет-магазин".
Після підключення ви побачите посилання, які перенаправлять вас до вбудованого менеджера магазину. Там ви зможете керувати товарами, оплатою тощо без промптів.
Якщо ви хочете змінити дизайн інтернет-магазину (наприклад, макет список товарів), напишіть про це ШІ.
Чи можу я створити за допомогою AI Builder більше, ніж просто інтернет-магазин?
Так, і саме тут AI Builder справді виділяється. Від простого інтернет-магазину до повністю налаштованого додатку для електронної комерції, AI Builder дозволяє вам створювати будь-який досвід електронної комерції, який ви тільки можете собі уявити, включаючи спеціальні інструменти, адаптовані до ваших конкретних бізнес-потреб. Системи відстеження запасів, системи управління замовленнями, панелі інструментів продажів – просто опишіть, що вам потрібно, і AI Builder створить це для вас.
Чи потрібні навички програмування, щоб створити застосунок або магазин для eCommerce?
Зовсім нічого. AI Builder побудовано на основі vibe coding – просто опишіть, що ви хочете створити, а AI подбає про решту. Незалежно від того, чи запускаєте ви магазин, чи створюєте власний інструмент електронної комерції, все, що потрібно, – це запрошення.
Якщо ваша мета – запустити інтернет-магазин, ви можете створити початковий веб-сайт з одного запрошення, а потім підключити вбудовану інтеграцію інтернет-магазину та додати свої товари – і все це без написання жодного рядка коду.
Чому варто спробувати вайб-кодування?
Якщо у вас коли-небудь була ідея для інтернет-магазину або власного інструменту електронної комерції, але ви не знали, з чого почати – Vibe Coding саме для вас. Замість того, щоб писати код, ви просто описуєте, що хочете створити, простою мовою, а штучний інтелект втілює це в життя крок за кроком.
Найкращий спосіб дізнатися – спробувати самостійно. AI Builder постачається з безкоштовною пробною версією, що включає 5 підказок – достатньо, щоб написати код для початкового інтернет-магазину або власного застосунку електронної комерції за допомогою Vibe Coding та побачити, що саме він може зробити, перш ніж ви щось візьмете на себе. Кредитна картка не потрібна.
Яка різниця між AI Builder та Hostinger Website Builder для електронної комерції?
Hostinger пропонує два способи створити веб-сайт електронної комерції – за допомогою платформи кодування AI Builder Vibe та конструктора веб-сайтів Hostinger з функцією перетягування елементів – і різниця вже в назві.
Конструктор веб-сайтів Hostinger дозволяє почати з шаблону або створити веб-сайт електронної комерції з опису, а потім налаштувати його, перетягуючи попередньо створені елементи. Він чудово підходить для тих, кому потрібен чистий, простий інтернет-магазин, який швидко запуститься та запрацює.
Horizons використовує розмовний підхід – ви спілкуєтеся зі штучним інтелектом, і він застосовує зміни в режимі реального часу, надаючи вам набагато більше свободи налаштування. Він також дозволяє створювати більш просунуті проекти, такі як торговельні майданчики або складніші інтернет-магазини з логінами користувачів, завдяки інтегрованому серверній частині. А для тих, хто цього хоче, також доступний повний доступ до коду.
Обидва інструменти працюють на базі вбудованого рішення для електронної комерції Hostinger і створені для людей без технічних знань – різниця полягає в тому, як ви любите створювати та яка гнучкість вам потрібна.