Запустіть інтернет-магазин

Створіть магазин або застосунок для eCommerce через чат з ШІ. Керуйте товарами, замовленнями, оплатою – все в одному місці.
Почати безплатно

Платні тарифи лише від 79 ₴/міс.

Запустіть інтернет-магазин

Усе необхідне для продажу та масштабування

Отримайте все необхідне для продажу фізичних і цифрових товарів, подарункових карток або запуску бізнесу друку на замовлення.
Продавайте цифрові товари

Продавайте цифрові товари

Створіть інтернет-магазин і сторінки товарів через чат з ШІ або використайте шаблон.
Продавайте цифрові товари

Все необхідне для розвитку

Хостинг, домен і пошта – усе включено. Жодних труднощів з налаштуванням маркетингових інструментів та платіжних систем: SEO, Stripe, PayPal, AdSense тощо.

Все необхідне для розвитку

0% комісії за транзакції

Весь прибуток належить вам. Приймайте платежі за допомогою понад 100 методів оплати без додаткової комісії.

0% комісії за транзакції

Автоматична доставка поштою

Ваші цифрові товари (електронні книги, музика, твори мистецтва) будуть доставлені клієнтам миттєво. Вам не потрібно нічого робити для цього.
Автоматична доставка поштою

Продавайте цифрові товари

Створіть інтернет-магазин і сторінки товарів через чат з ШІ або використайте шаблон.
Продавайте цифрові товари

Все необхідне для розвитку

Хостинг, домен і пошта – усе включено. Жодних труднощів з налаштуванням маркетингових інструментів та платіжних систем: SEO, Stripe, PayPal, AdSense тощо.

Все необхідне для розвитку

0% комісії за транзакції

Весь прибуток належить вам. Приймайте платежі за допомогою понад 100 методів оплати без додаткової комісії.

0% комісії за транзакції

Автоматична доставка поштою

Ваші цифрові товари (електронні книги, музика, твори мистецтва) будуть доставлені клієнтам миттєво. Вам не потрібно нічого робити для цього.
Автоматична доставка поштою

Ідеї для електронної комерції

Від інтернет-магазинів до панелей управління продажами – перегляньте популярні приклади, щоб надихнутися ідеями, або відразу скористайтеся готовим шаблоном, аби почати роботу за лічені секунди.
Власний інтернет-магазин

Власний інтернет-магазин

Створіть інтернет-магазин, який виглядатиме і працюватиме саме так, як ви хочете. Розмістіть товари, керуйте замовленнями та почніть продавати онлайн, не написавши жодного рядка коду.Почати
Створіть закриту платформу, в якій учасники платять за доступ до ексклюзивного контенту, курсів або спільноти. Встановіть власні ціни, керуйте підписками та збільште постійний дохід.Почати
Створіть розумний чат-бот, який відповідає на запитання покупців 24/7, допомагає клієнтам і автоматизує типові завдання.Почати
Інструмент допоможе контролювати рівень запасів товару, відстежувати постачання та запобігти нестачі. Все це можна зробити за допомогою простої та інтуїтивно зрозумілої панелі управління.Почати
Інформуйте клієнтів про статус замовлення за допомогою системи відстеження, щоб забезпечити високу якість обслуговування на кожному етапі.Почати
Перетворіть дані про продажі на чіткі та практичні висновки, щоб розуміти, що саме працює та куди рухатися далі.Почати

Почніть онлайн-продажі за допомогою ШІ

01

Опишіть ідею або виберіть шаблон

Опишіть інтернет-магазин або застосунок для eCommerce, а ШІ реалізує вашу ідею. Або ж виберіть шаблон, щоб розпочати роботу ще швидше.
02

Налаштуйте та протестуйте

Вдоскональте дизайн, створіть сторінки товарів на основі одного зображення та налаштуйте оплату й доставку. Це все можна зробити з однієї панелі управління. Перед публікацією перегляньте результат.
03

Опублікуйте в один клік

Всього один клік і ваш магазин буде готовий до запуску. Жодних технічних налаштувань, підключень до сторонніх сервісів чи довгого очікування.

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Від ідеї до оформлення замовлення

Дізнайтеся, як створити, налаштувати та запустити магазин за лічені хвилини – від товарів, створених ШІ, до налаштування оплати.

Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу

Сайти та застосунки для бізнес-вітрини

Сайти та застосунки для бронювання

Власні CRM

Внутрішні бізнес-інструменти

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

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Почати безплатно

Банківська картка не потрібна

Найчастіші запитання щодо інтернет-магазину коду AI Builder Vibe

AI Builder для електронної комерції розроблено, щоб зробити онлайн-продажі доступними для всіх. AI Builder. Штучний інтелект створює ваш магазин або власний веб-додаток для електронної комерції через простий інтерфейс чату, тоді як власне рішення для електронної комерції Hostinger піклується про продукти, платежі, замовлення та доставку – все це працює разом одразу після встановлення.

Не потрібно кодувати, не потрібно технічно налаштовувати, не потрібно використовувати окремі інструменти. Все, що вам потрібно для онлайн-продажів, готове до використання.

Ви можете продавати фізичні та цифрові товари, подарункові сертифікати та друковані товари на вимогу.

Підписки та зустрічі поки що не підтримуються, але ви все ще можете пропонувати їх за допомогою сторонніх інструментів:

  • Щоб почати продавати підписки, рекомендуємо використовувати Stripe. Просто попросіть AI Builder допомогти вам підключити його до вашого проекту.
  • Для зустрічей чудово підійдуть такі інструменти, як Calendly. Ви також можете запитати в AI Builder, як додати його на свій сайт.

Виберіть з понад 100 способів оплати, таких як картки, PayPal, Google Pay, Apple Pay та інші. Доступні способи оплати для вашого магазину залежать від розташування, валюти та цільової аудиторії.

Після підключення інтернет-магазину ви можете визначити зони доставки, обравши з 25 варіантів. Окрім того, можна встановити власні правила доставки на основі суми замовлення або ваги товару.

Щоб запустити та запустити свій магазин, потрібно лише два кроки:

  1. Натисніть «Інтеграції» у верхньому правому куті вашого проекту AI Builder, потім виберіть та підключіть інтернет-магазин. AI Builder налаштує його за лічені хвилини.
  2. Після підключення перейдіть до розділу «Інтеграції» → «Інтернет-магазин», щоб отримати доступ до всіх налаштувань вашого магазину.

Перегляньте наш покроковий посібник для отримання додаткових інструкцій.

Ви можете керувати магазином, натиснувши "Інтеграції" → "Інтернет-магазин".

Після підключення ви побачите посилання, які перенаправлять вас до вбудованого менеджера магазину. Там ви зможете керувати товарами, оплатою тощо без промптів.

Якщо ви хочете змінити дизайн інтернет-магазину (наприклад, макет список товарів), напишіть про це ШІ.

Так, і саме тут AI Builder справді виділяється. Від простого інтернет-магазину до повністю налаштованого додатку для електронної комерції, AI Builder дозволяє вам створювати будь-який досвід електронної комерції, який ви тільки можете собі уявити, включаючи спеціальні інструменти, адаптовані до ваших конкретних бізнес-потреб. Системи відстеження запасів, системи управління замовленнями, панелі інструментів продажів – просто опишіть, що вам потрібно, і AI Builder створить це для вас.

Зовсім нічого. AI Builder побудовано на основі vibe coding – просто опишіть, що ви хочете створити, а AI подбає про решту. Незалежно від того, чи запускаєте ви магазин, чи створюєте власний інструмент електронної комерції, все, що потрібно, – це запрошення.

Якщо ваша мета – запустити інтернет-магазин, ви можете створити початковий веб-сайт з одного запрошення, а потім підключити вбудовану інтеграцію інтернет-магазину та додати свої товари – і все це без написання жодного рядка коду.

Якщо у вас коли-небудь була ідея для інтернет-магазину або власного інструменту електронної комерції, але ви не знали, з чого почати – Vibe Coding саме для вас. Замість того, щоб писати код, ви просто описуєте, що хочете створити, простою мовою, а штучний інтелект втілює це в життя крок за кроком.

Найкращий спосіб дізнатися – спробувати самостійно. AI Builder постачається з безкоштовною пробною версією, що включає 5 підказок – достатньо, щоб написати код для початкового інтернет-магазину або власного застосунку електронної комерції за допомогою Vibe Coding та побачити, що саме він може зробити, перш ніж ви щось візьмете на себе. Кредитна картка не потрібна.

Hostinger пропонує два способи створити веб-сайт електронної комерції – за допомогою платформи кодування AI Builder Vibe та конструктора веб-сайтів Hostinger з функцією перетягування елементів – і різниця вже в назві.

Конструктор веб-сайтів Hostinger дозволяє почати з шаблону або створити веб-сайт електронної комерції з опису, а потім налаштувати його, перетягуючи попередньо створені елементи. Він чудово підходить для тих, кому потрібен чистий, простий інтернет-магазин, який швидко запуститься та запрацює.

Horizons використовує розмовний підхід – ви спілкуєтеся зі штучним інтелектом, і він застосовує зміни в режимі реального часу, надаючи вам набагато більше свободи налаштування. Він також дозволяє створювати більш просунуті проекти, такі як торговельні майданчики або складніші інтернет-магазини з логінами користувачів, завдяки інтегрованому серверній частині. А для тих, хто цього хоче, також доступний повний доступ до коду.

Обидва інструменти працюють на базі вбудованого рішення для електронної комерції Hostinger і створені для людей без технічних знань – різниця полягає в тому, як ви любите створювати та яка гнучкість вам потрібна.

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