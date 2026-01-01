AI Builder для електронної комерції розроблено, щоб зробити онлайн-продажі доступними для всіх. AI Builder. Штучний інтелект створює ваш магазин або власний веб-додаток для електронної комерції через простий інтерфейс чату, тоді як власне рішення для електронної комерції Hostinger піклується про продукти, платежі, замовлення та доставку – все це працює разом одразу після встановлення.

Не потрібно кодувати, не потрібно технічно налаштовувати, не потрібно використовувати окремі інструменти. Все, що вам потрібно для онлайн-продажів, готове до використання.