Створіть сайт-вітрину або застосунок

Hostinger пропонує два способи створення веб-сайту для бізнесу – за допомогою платформи кодування AI Builder Vibe та конструктора веб-сайтів Hostinger з функцією перетягування елементів – і різниця вже в назві.



Конструктор веб-сайтів Hostinger дозволяє почати з шаблону або згенерувати веб-сайт бізнесу з опису, а потім налаштувати його, перетягуючи попередньо створені елементи. Це чудовий варіант для тих, кому потрібен чистий, простий веб-сайт бізнес-портфоліо, який можна швидко запустити.



Horizons використовує розмовний підхід – ви спілкуєтеся зі штучним інтелектом, і він застосовує зміни в режимі реального часу, що дає вам набагато більше свободи налаштування. Він також дозволяє створювати більш просунуті проекти, такі як клієнтські портали з логіном користувачів та функцією членства, завдяки інтегрованому серверу. А для тих, хто цього хоче, також доступний повний доступ до коду.



Обидва інструменти створені для людей без технічних знань – різниця полягає в тому, як ви любите створювати та яка гнучкість вам потрібна.