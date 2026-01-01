Створіть сайт-вітрину або застосунок
Все необхідне для успішної онлайн-присутності
Опублікуйте проєкт за лічені хвилини
Все необхідне для розвитку
Будьте помітними для потрібних клієнтів
Збирайте ліди та запити клієнтів
Створіть проєкт під ваші потреби
Бізнес-сайт
Інтерактивний клієнтський портал
Інтернет-портфоліо
Сайт особистого бренду
Як створити сайт-вітрину або застосунок за допомогою ШІ?
Опишіть ідею
Налаштуйте та протестуйте
Опублікуйте в один клік
Оберіть і налаштуйте шаблон
Готові шаблони
Business consultant (playful)
Jane (marketing consultant)
Urban (photography portfolio)
Потрібно більше інформації?
Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу
Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про сайти та застосунки для бізнесу
Що таке сайт-вітрина для бізнесу?
Веб-сайт бізнес-вітрини – це ваша професійна онлайн-присутність – місце, де потенційні клієнти можуть дізнатися, хто ви, ознайомитися з вашою роботою та вирішити зв’язатися з вами. Чудова вітрина зазвичай включає галерею портфоліо або сторінки проектів, сторінки послуг, тематичні дослідження, відгуки клієнтів та зрозумілий спосіб записатися на дзвінок або зв’язатися з вами – точне поєднання залежить від типу вашого бізнесу. На відміну від звичайної веб-сторінки, вона розроблена для того, щоб справити сильне перше враження та перетворити відвідувачів на клієнтів. За допомогою AI Builder ви можете створити сторінку, яка містить саме те, що вам потрібно – просто опишіть це, а штучний інтелект подбає про решту.
Хто може створити веб-сайт або додаток-демонстрацію за допомогою AI Builder?
Кожен, хто хоче виглядати професійно в Інтернеті та залучати більше клієнтів – фрілансери, художники, консультанти, коучі, агентства, власники малого бізнесу тощо. Якщо вашому бізнесу потрібна професійна онлайн-присутність, AI Builder може створити вітрину, яка відповідає вашому способу роботи.
Як створити сайт-вітрину без технічних знань?
AI Builder використовує розмовний підхід до створення контенту, який часто називають вібро-кодуванням. Ви просто описуєте бажане простою мовою, а AI створює це для вас у режимі реального часу.
Хочете додати галерею портфоліо? Просто запитайте. Потрібна контактна форма? Опишіть її. Хочете змінити дизайн відповідно до кольорів вашого бренду? Зверніться до AI Builder, і це буде зроблено за лічені секунди.
Він також працює понад 80 мовами, тому ви можете створювати власними словами – технічна лексика не потрібна. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібро-кодування проведе вас через усе, що потрібно знати для початку.
Чи можу я створити клієнтський портал за допомогою AI Builder?
Так, і саме тут AI Builder справді виділяється. Завдяки інтегрованому серверному інтерфейсу ви можете створити повністю налаштований клієнтський портал із входом користувачів, обміном файлами, оновленнями проектів тощо – все під вашим власним брендом. Ваші клієнти отримують професійний, спеціалізований простір, щоб бути в курсі подій, а ви отримуєте повний контроль над тим, що вони бачать і роблять.
Чи буде сайт-вітрина відображатися в Google?
Так, ваш сайт-вітрина матиме вбудовану SEO-оптимізацію, яка буде працювати автоматично з першого дня. Основні технічні файли, такі як sitemap.xml, robots.txt та llms.txt, будуть згенеровані для вас автоматично, щоб пошукові системи та інструменти ШІ, такі як ChatGPT і Perplexity, могли розпізнавати ваш контент. Вам не потрібно виконувати жодних технічних налаштувань.
Окрім того, ви можете підключити маркетингові інтеграції, щоб просувати сайт і залучити нових клієнтів через найважливіші для вас канали.
Що робити, якщо бізнес масштабується і потрібно буде внести зміни?
Оновлення вашого веб-сайту або програми-демонстрації так само просте, як і їх створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування vibe, розробник не потрібен.
А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабувати код далі, AI Builder надає вам повний доступ до коду, тож ви можете розвивати його настільки, наскільки вам потрібно.
Скільки коштує створити веб-сайт або додаток-демонстрацію за допомогою AI Builder?
Ви можете почати безкоштовно – кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів штучного інтелекту, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть потребувати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати ваш веб-сайт або додаток-демонстрацію, побачити, як він оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.
Варто знати: Кредити штучного інтелекту також використовуються для роботи будь-яких функцій штучного інтелекту на вашому веб-сайті або в додатку, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.
Коли ви будете готові до публікації, платні плани починаються від 79 ₴/міс. та включають хостинг і домен, тому більше нічого налаштовувати не потрібно. Просто натисніть "опублікувати", і ваша вітрина почне працювати.
Закінчуються кредити? Ви можете поповнювати рахунок будь-коли та відстежувати його використання на інформаційній панелі.
Яка різниця між AI Builder та Hostinger Website Builder для бізнес-вітрини?
Hostinger пропонує два способи створення веб-сайту для бізнесу – за допомогою платформи кодування AI Builder Vibe та конструктора веб-сайтів Hostinger з функцією перетягування елементів – і різниця вже в назві.
Конструктор веб-сайтів Hostinger дозволяє почати з шаблону або згенерувати веб-сайт бізнесу з опису, а потім налаштувати його, перетягуючи попередньо створені елементи. Це чудовий варіант для тих, кому потрібен чистий, простий веб-сайт бізнес-портфоліо, який можна швидко запустити.
Horizons використовує розмовний підхід – ви спілкуєтеся зі штучним інтелектом, і він застосовує зміни в режимі реального часу, що дає вам набагато більше свободи налаштування. Він також дозволяє створювати більш просунуті проекти, такі як клієнтські портали з логіном користувачів та функцією членства, завдяки інтегрованому серверу. А для тих, хто цього хоче, також доступний повний доступ до коду.
Обидва інструменти створені для людей без технічних знань – різниця полягає в тому, як ви любите створювати та яка гнучкість вам потрібна.