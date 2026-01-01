Ні, і з AI Builder вам не потрібно вивчати HTML, CSS чи будь-які фреймворки. AI Builder використовує розмовний підхід до створення, який часто називають Vibe-кодуванням. Ви просто описуєте, що ви хочете, щоб робив ваш SaaS-додаток, простою мовою, і ШІ створює його для вас у режимі реального часу. Хочете додати нову функцію? Просто запитайте. Потрібно змінити потік користувача? Опишіть його. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з Vibe-кодування проведе вас через усе, що вам потрібно знати.

Щоб отримати натхнення, ознайомтеся з деякими з наших улюблених прикладів micro SaaS.