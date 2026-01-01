Розробка додатків стала простішою

Перетворіть свою ідею мікро-SaaS-додатку на живий продукт із легкістю, використовуючи платформу Hostinger AI Builder без коду.
Почати безплатно

Платні тарифи лише від 79 ₴/міс.

Розробка додатків стала простішою

Створюйте швидше та простіше за допомогою конструктора SaaS без коду від AI Builder

Усе необхідне для створення, запуску та розвитку SaaS.

Універсальна платформа ШІ

Просто опишіть ідею SaaS-продукту, а ШІ створить його – від логіки бекенду до дизайну. Повністю функціональний продукт буде готовий до запуску за лічені хвилини. Без коду, технічної команди та очікування.
Універсальна платформа ШІ

Усе необхідне для запуску

Хостинг, домен, пошта та SEO-оптимізація – вже входять до тарифів. Жодних труднощів з налаштуванням.

Усе необхідне для запуску

Вбудований бекенд

Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів уже вбудовані – жодних сторонніх інструментів не потрібно. Ваш SaaS одразу працює як повноцінний продукт.

Вбудований бекенд

Заробляйте з першого дня

Пропонуйте кілька рівнів підписки з можливістю легко переходити на вищі або нижчі тарифи. 0% комісії за транзакції та нативна інтеграція зі Stripe допомагають без зайвих зусиль отримувати регулярний дохід.
Заробляйте з першого дня

Універсальна платформа ШІ

Просто опишіть ідею SaaS-продукту, а ШІ створить його – від логіки бекенду до дизайну. Повністю функціональний продукт буде готовий до запуску за лічені хвилини. Без коду, технічної команди та очікування.
Універсальна платформа ШІ

Усе необхідне для запуску

Хостинг, домен, пошта та SEO-оптимізація – вже входять до тарифів. Жодних труднощів з налаштуванням.

Усе необхідне для запуску

Вбудований бекенд

Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів уже вбудовані – жодних сторонніх інструментів не потрібно. Ваш SaaS одразу працює як повноцінний продукт.

Вбудований бекенд

Заробляйте з першого дня

Пропонуйте кілька рівнів підписки з можливістю легко переходити на вищі або нижчі тарифи. 0% комісії за транзакції та нативна інтеграція зі Stripe допомагають без зайвих зусиль отримувати регулярний дохід.
Заробляйте з першого дня

Створюйте SaaS-проєкти без коду – достатньо лише вашої творчості

Перегляньте реальні приклади SaaS-продуктів, які ви можете створити за допомогою Hostinger AI Builder – усі вони побудовані шляхом простого опису ваших потреб.
Створюйте SaaS-проєкти без коду – достатньо лише вашої творчості

Освітній мікро SaaS

Створюйте навчальні інструменти – мінікурси, мовні тренажери, сертифікати, які допомагають репетиторам і невеликим навчальним командам проводити структуроване навчання та відстежувати прогрес без повноцінної LMS.Почати
Допоможіть компаніям керувати лідами, відстежувати взаємини з клієнтами та укладати більше угод – створіть повністю кастомну CRM-систему й пропонуйте її за підпискою відділам продажів та агентствам.Почати
Допоможіть користувачам створювати підписи, ідеї для дописів, хештеги, гачки та готові тексти для різних платформ на основі простих запитів.Почати
Дозвольте ресторанам керувати бронюваннями, відстежувати доступність столиків і надсилати листи-підтвердження. Створіть нішевий інструмент для резервування та пропонуйте його закладам сфери гостинності.Почати
Створюйте застосунки для планування тренувань, відстеження прогресу, планування харчування та челенджів, які допомагають користувачам залишатися послідовними, а тренерам і авторам – продавати свої програми.Почати
Створіть власну платформу для подкастів – публікуйте випуски, розвивайте аудиторію та монетизуйте преміум контент і ексклюзивні матеріали через підписки.Почати
Створіть закриту платформу, де користувачі платять за доступ до ексклюзивного контенту, курсів або спільноти. Встановлюйте власні ціни, керуйте підписками та збільшуйте регулярний дохід.Почати

Як створити SaaS-додаток?

01

Опишіть ідею

Розкажіть ШІ, що має робити ваш SaaS-продукт, і спостерігайте, як він оживає. Або оберіть шаблон, щоб почати ще швидше.
02

Налаштовуйте та тестуйте

Налаштовуйте продукт у спілкуванні з ШІ – змінюйте функції, налаштовуйте платежі та авторизацію, а також переглядайте результат у реальному часі до запуску.
03

Опублікуйте за один клік

Натисніть "Опублікувати" – і ваш SaaS стане доступним онлайн. Хостинг, домен і SEO-оптимізація вже включені. Одразу починайте залучати перших користувачів.

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.

Готові шаблони

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Хочете дізнатися більше?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Що таке SaaS

Що таке SaaS

Посібник
Як створити SaaS-продукт

Як створити SaaS-продукт

Посібник
Ідеї мікро SaaS

Ідеї мікро SaaS

Посібник
Відео

Більше способів монетизації за допомогою AI Builder

Продавайте онлайн

Отримуйте бронювання

Створіть власні інструменти на основі ШІ

Створюйте шаблони та заробляйте комісію

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові реалізувати вашу унікальну ідею проєкту?

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Банківська картка не потрібна

Часті запитання про розробку SaaS-додатків

Розробка додатків SaaS (програмне забезпечення як послуга) передбачає створення хмарних інструментів або сервісів, доступ до яких користувачі отримують через браузер. На відміну від традиційного програмного забезпечення, SaaS-додатки не потребують завантаження або встановлення – все працює онлайн.

Розмірковуєте над ідеєю для стартапу? Перегляньте наш список ідей SaaS.

Ні, і з AI Builder вам не потрібно вивчати HTML, CSS чи будь-які фреймворки. AI Builder використовує розмовний підхід до створення, який часто називають Vibe-кодуванням. Ви просто описуєте, що ви хочете, щоб робив ваш SaaS-додаток, простою мовою, і ШІ створює його для вас у режимі реального часу. Хочете додати нову функцію? Просто запитайте. Потрібно змінити потік користувача? Опишіть його. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з Vibe-кодування проведе вас через усе, що вам потрібно знати.

Щоб отримати натхнення, ознайомтеся з деякими з наших улюблених прикладів micro SaaS.

Вартість залежить від вашого підходу. Самостійне написання коду потребує часу, але менше грошей; найм розробників може бути дорогим. Використання SaaS-конструктора без коду, такого як Hostinger AI Builder, є бюджетним, з доступними планами, які починаються від 79 ₴/міс. , і дозволяє вам створювати, тестувати та запускати SaaS-продукти без значних початкових інвестицій.

Ви можете почати безкоштовно — кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу розпочати розробку. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання — простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати ваш SaaS-додаток, побачити, як він оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.

Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг, домен та SEO-оптимізація – все включено — просто натисніть «Опублікувати», і ваш SaaS буде запущено.

Закінчуються кредити? Ви можете поповнити їх будь-коли та відстежувати їх використання на інформаційній панелі.

Ви можете монетизувати SaaS-додатки за допомогою щомісячних підписок, багаторівневих преміум-планів, покупок у додатку або реклами. Hostinger AI Builder інтегрується з платіжними системами, такими як Stripe, що спрощує налаштування виставлення рахунків.

Ефективний маркетинг SaaS включає SEO, кампанії в соцмережах, платну рекламу, email-маркетинг і партнерство з інфлюенсерами. Основним завданням є визначення цільової аудиторії та формування цінності вашого додатка.

Дізнайтеся більше в нашому посібнику з маркетингу SaaS.

Мікро SaaS – це вузькоспеціалізований SaaS-додаток, який обслуговує вузьку нішу, зазвичай створюється і запускається невеликою командою або навіть одним засновником. Такі проєкти швидше запускати та легше ними керувати.

Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся з нашим посібником з мікро SaaS.

Технічне обслуговування включає регулярне оновлення вашого застосунку, виправлення помилок, покращення безпеки та додавання нових функцій. Hostinger AI Builder спрощує це, об'єднуючи оновлення, хостинг та моніторинг в одну безшовну платформу.

Тестування допомагає виявляти помилки та гарантувати, що ваш SaaS-додаток працює на різних пристроях. Ви можете тестувати функції вручну або використовувати автоматизовані інструменти тестування. Hostinger AI Builder дозволяє переглядати та тестувати в ізольованому середовищі перед публікацією.

Безпека SaaS передбачає захист даних користувачів, забезпечення надійної автентифікації, застосування SSL та регулярний моніторинг вразливостей. Hostinger AI Builder забезпечує ключові функції безпеки одразу після встановлення, допомагаючи вам впевнено запускати.

Традиційно, розгортання та хостинг вимагають налаштування серверів, налаштування середовищ та керування доменами. З Hostinger AI Builder все це інтегровано — ви створюєте та запускаєте в одному місці, включаючи хостинг, користувацькі домени та SSL.

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