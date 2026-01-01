Розробка додатків стала простішою
Створюйте швидше та простіше за допомогою конструктора SaaS без коду від AI Builder
Універсальна платформа ШІ
Усе необхідне для запуску
Хостинг, домен, пошта та SEO-оптимізація – вже входять до тарифів. Жодних труднощів з налаштуванням.
Вбудований бекенд
Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів уже вбудовані – жодних сторонніх інструментів не потрібно. Ваш SaaS одразу працює як повноцінний продукт.
Заробляйте з першого дня
Універсальна платформа ШІ
Усе необхідне для запуску
Хостинг, домен, пошта та SEO-оптимізація – вже входять до тарифів. Жодних труднощів з налаштуванням.
Вбудований бекенд
Бази даних, облікові записи користувачів і сховище файлів уже вбудовані – жодних сторонніх інструментів не потрібно. Ваш SaaS одразу працює як повноцінний продукт.
Заробляйте з першого дня
Створюйте SaaS-проєкти без коду – достатньо лише вашої творчості
Освітній мікро SaaS
Вебзастосунок CRM
Генератор дописів для соцмереж
Застосунок для бронювання ресторанів
Мікро SaaS для фітнесу
Застосунок для подкастів
Сайт з платним доступом
Як створити SaaS-додаток?
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Більше способів монетизації за допомогою AI Builder
Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Часті запитання про розробку SaaS-додатків
Що таке розробка SaaS-додатка?
Розробка додатків SaaS (програмне забезпечення як послуга) передбачає створення хмарних інструментів або сервісів, доступ до яких користувачі отримують через браузер. На відміну від традиційного програмного забезпечення, SaaS-додатки не потребують завантаження або встановлення – все працює онлайн.
Розмірковуєте над ідеєю для стартапу? Перегляньте наш список ідей SaaS.
Чи потрібні навички програмування для створення SaaS-додатка?
Ні, і з AI Builder вам не потрібно вивчати HTML, CSS чи будь-які фреймворки. AI Builder використовує розмовний підхід до створення, який часто називають Vibe-кодуванням. Ви просто описуєте, що ви хочете, щоб робив ваш SaaS-додаток, простою мовою, і ШІ створює його для вас у режимі реального часу. Хочете додати нову функцію? Просто запитайте. Потрібно змінити потік користувача? Опишіть його. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з Vibe-кодування проведе вас через усе, що вам потрібно знати.
Щоб отримати натхнення, ознайомтеся з деякими з наших улюблених прикладів micro SaaS.
Скільки коштує створення SaaS-додатка?
Вартість залежить від вашого підходу. Самостійне написання коду потребує часу, але менше грошей; найм розробників може бути дорогим. Використання SaaS-конструктора без коду, такого як Hostinger AI Builder, є бюджетним, з доступними планами, які починаються від 79 ₴/міс. , і дозволяє вам створювати, тестувати та запускати SaaS-продукти без значних початкових інвестицій.
Ви можете почати безкоштовно — кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів AI, щоб одразу розпочати розробку. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання — простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть вимагати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати ваш SaaS-додаток, побачити, як він оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.
Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг, домен та SEO-оптимізація – все включено — просто натисніть «Опублікувати», і ваш SaaS буде запущено.
Закінчуються кредити? Ви можете поповнити їх будь-коли та відстежувати їх використання на інформаційній панелі.
Як монетизувати SaaS-додаток?
Ви можете монетизувати SaaS-додатки за допомогою щомісячних підписок, багаторівневих преміум-планів, покупок у додатку або реклами. Hostinger AI Builder інтегрується з платіжними системами, такими як Stripe, що спрощує налаштування виставлення рахунків.
Як просувати SaaS-додаток?
Ефективний маркетинг SaaS включає SEO, кампанії в соцмережах, платну рекламу, email-маркетинг і партнерство з інфлюенсерами. Основним завданням є визначення цільової аудиторії та формування цінності вашого додатка.
Дізнайтеся більше в нашому посібнику з маркетингу SaaS.
Яка різниця між SaaS та мікро SaaS?
Мікро SaaS – це вузькоспеціалізований SaaS-додаток, який обслуговує вузьку нішу, зазвичай створюється і запускається невеликою командою або навіть одним засновником. Такі проєкти швидше запускати та легше ними керувати.
Хочете дізнатися більше? Ознайомтеся з нашим посібником з мікро SaaS.
Як підтримувати SaaS-додаток?
Технічне обслуговування включає регулярне оновлення вашого застосунку, виправлення помилок, покращення безпеки та додавання нових функцій. Hostinger AI Builder спрощує це, об'єднуючи оновлення, хостинг та моніторинг в одну безшовну платформу.
Як протестувати SaaS-додаток?
Тестування допомагає виявляти помилки та гарантувати, що ваш SaaS-додаток працює на різних пристроях. Ви можете тестувати функції вручну або використовувати автоматизовані інструменти тестування. Hostinger AI Builder дозволяє переглядати та тестувати в ізольованому середовищі перед публікацією.
Як захистити SaaS-додаток?
Безпека SaaS передбачає захист даних користувачів, забезпечення надійної автентифікації, застосування SSL та регулярний моніторинг вразливостей. Hostinger AI Builder забезпечує ключові функції безпеки одразу після встановлення, допомагаючи вам впевнено запускати.
Як розгорнути та розмістити SaaS-додаток?
Традиційно, розгортання та хостинг вимагають налаштування серверів, налаштування середовищ та керування доменами. З Hostinger AI Builder все це інтегровано — ви створюєте та запускаєте в одному місці, включаючи хостинг, користувацькі домени та SSL.