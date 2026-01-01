Hostinger AI Builder перетворює ваші ідеї на веб-сайти, веб-додатки або інструменти. Просто опишіть, що ви хочете, вибравши одну з понад 80 мов, і штучний інтелект створить для вас структуру, функції та дизайн.

Потрібні зміни? Поспілкуйтеся зі штучним інтелектом, протестуйте оновлення та опублікуйте за лічені хвилини.