Партнерська програма Hostinger AI Builder

Приєднайтеся до партнерської програми, яка цінує ваше партнерство. Це повністю безплатно!
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Клієнтоорієнтований партнерський маркетинг

Високий показник конверсії

Скористайтеся перевагами високої продуктивності Hostinger AI Builder та оптимізованих рекламних матеріалів

Комісії на основі продуктивності

Заробіть до 60% комісії від кожного продажу.

Просте управління

Користуйтеся функціональною партнерською панеллю управління для відстеження та оптимізації кампаній.
Клієнтоорієнтований партнерський маркетинг
5M+
користувачів довіряють Hostinger
150+
країн, які ми обслуговуємо
20+
років досвіду
5M+
користувачів довіряють Hostinger
150+
країн, які ми обслуговуємо
20+
років досвіду

Заробляйте більше з Hostinger AI Builder за чотири простих кроки

01.

Приєднайтесь до програми

Зареєструйтеся менше ніж за хвилину – це безплатно.

02.

Використовуйте партнерські банери

Отримайте готові маркетингові матеріали в одному місці.

03.

Відстежуйте ефективність

Відстежуйте та оптимізуйте кампанії за допомогою функціональної партнерської панелі.

04.

Отримайте виплату

Отримайте до 60% комісії від кожного продажу.
Стати партнером зараз

Корисні ресурси для початку роботи

Маркетингові матеріали

Отримайте максимум від вашого партнерства з брендованими ресурсами Hostinger AI Builder.

Поширені запитання про партнерську програму

Ознайомтеся з відповідями на часті запитання про нашу програму, щоб успішно розпочати партнерський бізнес.

Перетворіть свій трафік на дохід за допомогою Hostinger AI Builder

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