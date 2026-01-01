Партнерська програма Hostinger AI Builder

Клієнтоорієнтований партнерський маркетинг
Високий показник конверсії
Скористайтеся перевагами високої продуктивності Hostinger AI Builder та оптимізованих рекламних матеріалів
Комісії на основі продуктивності
Заробіть до 60% комісії від кожного продажу.
Просте управління
Користуйтеся функціональною партнерською панеллю управління для відстеження та оптимізації кампаній.
Заробляйте більше з Hostinger AI Builder за чотири простих кроки
01.
Приєднайтесь до програми
Зареєструйтеся менше ніж за хвилину – це безплатно.
02.
Використовуйте партнерські банери
Отримайте готові маркетингові матеріали в одному місці.
03.
Відстежуйте ефективність
Відстежуйте та оптимізуйте кампанії за допомогою функціональної партнерської панелі.
04.
Отримайте виплату
Отримайте до 60% комісії від кожного продажу.