Шаблони хостингу
Перегляньте нашу колекцію готових шаблонів для веб-сайтів, додатків та розсилок – їх легко налаштувати та запустити.
Шаблони Hostinger: поширені запитання
Що таке шаблони Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Які типи шаблонів доступні?
Наразі ми пропонуємо готові до використання шаблони для веб-сайтів, веб-додатків та розсилок. Незалежно від того, чи створюєте ви бізнес-сайт, інтернет-магазин чи портфоліо, запускаєте веб-додаток для особистих чи бізнес-потреб, чи створюєте email-кампанії, ви знайдете професійно розроблені шаблони, адаптовані до різних галузей та цілей.
Чи потрібні мені навички програмування, щоб використовувати ці шаблони?
Ні. Усі шаблони повністю налаштовуються за допомогою інтуїтивно зрозумілого редактора, тож ви можете змінювати макети, кольори, текст і зображення без жодних знань програмування.
Чи можу я налаштувати шаблони відповідно до мого бренду?
Так. Ви можете легко налаштувати шрифти, кольори, зображення та контент, щоб вони відображали ідентичність вашого бренду. Шаблони є відправною точкою, але ви маєте повний контроль над остаточним дизайном.
Чи можу я додати більше сторінок або редагувати свій проєкт після його запуску?
Так, ви можете додавати нові сторінки та розділи до свого шаблону та продовжувати редагувати свій проект навіть після його публікації. Це дозволяє вам масштабувати та розвивати свій веб-сайт або веб-додаток у міру зростання вашого бізнесу.
Чи можна спробувати шаблони Hostinger безкоштовно?
Так! Ви можете почати створювати, використовуючи обраний вами шаблон безкоштовно. Однак, вам потрібно буде перейти на платний план, коли ви будете готові опублікувати свій проект онлайн.