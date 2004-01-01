Hostinger-mallit
Tutustu käyttövalmiiden verkkosivustojen, sovellusten ja uutiskirjeiden mallipohjien kokoelmaamme – helppo mukauttaa ja julkaista.
Hostinger-mallien UKK
Mitä ovat Hostingerin mallipohjat?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Millaisia malleja on saatavilla?
Tällä hetkellä tarjoamme käyttövalmiita malleja verkkosivustoille, verkkosovelluksille ja uutiskirjeille. Olitpa sitten rakentamassa yrityksen verkkosivustoa, verkkokauppaa tai portfoliota, julkaisemassa verkkosovellusta henkilökohtaisiin tai yritystarpeisiin tai luomassa sähköpostikampanjoita, löydät ammattimaisesti suunniteltuja malleja, jotka on räätälöity eri toimialoille ja tavoitteille.
Tarvitsenko koodaustaitoja käyttääkseni näitä pohjia?
Ei. Kaikki mallit ovat täysin muokattavissa intuitiivisen editorin avulla, joten voit muokata asetteluja, värejä, tekstiä ja kuvia ilman koodausosaamista.
Voinko mukauttaa malleja vastaamaan brändiäni?
Kyllä. Voit helposti muokata fontteja, värejä, kuvia ja sisältöä brändisi identiteetin mukaisiksi. Mallit tarjoavat lähtökohdan, mutta sinulla on täysi määräysvalta lopulliseen ulkoasuun.
Voinko lisätä sivuja tai muokata projektiani sen käynnistämisen jälkeen?
Kyllä, voit lisätä uusia sivuja ja osioita mallipohjaasi ja jatkaa projektisi muokkaamista myös sen julkaisemisen jälkeen. Näin voit skaalata ja kehittää verkkosivustoasi tai verkkosovellustasi yrityksesi kasvaessa.
Voiko Hostingerin malleja kokeilla ilmaiseksi?
Kyllä! Voit aloittaa rakentamisen käyttämällä haluamaasi mallia ilmaiseksi. Sinun on kuitenkin päivitettävä maksulliseen pakettiin, kun olet valmis julkaisemaan projektisi verkossa.