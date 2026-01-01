Hostinger veidnes
Izpēti mūsu kolekciju ar lietošanai gatavām veidnēm vietnēm, lietotnēm un e-pastiem, kuras ir viegli pielāgot un publicēt.
Hostinger veidņu BUJ
Kas ir Hostinger veidnes?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Kādi veidņu veidi ir pieejami?
Pašlaik mēs piedāvājam lietošanai gatavas veidnes vietnēm, tīmekļa lietotnēm un e-pastiem. Neatkarīgi no tā, vai veido uzņēmuma mājaslapu, interneta veikalu vai portfolio, izstrādā tīmekļa lietotni personīgām vai biznesa vajadzībām vai radi e-pasta kampaņas, tu vari atrast profesionāli izstrādātas veidnes, kas pielāgotas dažādām nozarēm un mērķiem.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas prasmes, lai izmantotu šīs veidnes?
Nē. Visas veidnes ir pilnībā pielāgojamas ar intuitīvu redaktoru, tāpēc vari mainīt izkārtojumus, krāsas, tekstu un attēlus bez jebkādām programmēšanas zināšanām.
Vai es varu pielāgot veidnes, lai tās atspoguļotu manu zīmolu?
Jā. Tu vari pielāgot fontus, krāsas, attēlus un saturu, lai tie atspoguļotu tava zīmola identitāti. Veidnes ir kā sākumpunkts, taču tev ir pilnīga kontrole pār galīgo dizainu.
Vai pēc projekta publicēšanas varu pievienot vēl lapas vai rediģēt to?
Jā, tu vari veidnei pievienot jaunas lapas un sadaļas un turpināt rediģēt savu projektu pat pēc tā publicēšanas. Tas ļauj, uzņēmuma augot, pielāgot un attīstīt vietni vai tīmekļa lietotni.
Vai Hostinger veidnes var izmēģināt bez maksas?
Jā. Tu vari sākt darbu, izmantojot savu izvēlēto veidni bez maksas. Tomēr, kad vēlēsies publicēt savu projektu, tev būs jāpāriet uz maksas plānu.