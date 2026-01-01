Mẫu Hostinger
Khám phá bộ sưu tập các mẫu có sẵn của chúng tôi dành cho trang web, ứng dụng và bản tin – dễ dàng tùy chỉnh và triển khai.
Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger
Các mẫu giao diện của Hostinger là gì?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Có những loại mẫu nào?
At the moment, we offer ready-to-use templates for websites, web apps, and newsletters. Whether you’re building a business website, online store, or portfolio, launching a web application for personal or business needs, or creating email campaigns, you’ll find professionally designed templates tailored to different industries and goals.
Tôi có cần kỹ năng lập trình để sử dụng các mẫu này không?
Không. Tất cả các mẫu đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn bằng trình chỉnh sửa trực quan, vì vậy bạn có thể sửa đổi bố cục, màu sắc, văn bản và hình ảnh mà không cần bất kỳ kiến thức lập trình nào.
Tôi có thể tùy chỉnh các mẫu để phù hợp với thương hiệu của mình không?
Vâng. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh phông chữ, màu sắc, hình ảnh và nội dung để phản ánh nhận diện thương hiệu của mình. Các mẫu cung cấp điểm khởi đầu, nhưng bạn hoàn toàn có quyền kiểm soát thiết kế cuối cùng.
Tôi có thể thêm trang hoặc chỉnh sửa dự án sau khi đã ra mắt không?
Vâng, bạn có thể thêm các trang và phần mới vào mẫu của mình và tiếp tục chỉnh sửa dự án ngay cả sau khi đã xuất bản. Điều này cho phép bạn mở rộng và phát triển trang web hoặc ứng dụng web của mình khi doanh nghiệp phát triển.
Các mẫu giao diện của Hostinger có cho phép dùng thử miễn phí không?
Vâng! Bạn có thể bắt đầu xây dựng trang web bằng mẫu bạn thích miễn phí. Tuy nhiên, bạn sẽ cần nâng cấp lên gói trả phí khi sẵn sàng xuất bản dự án của mình lên mạng.