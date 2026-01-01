Des templates de site internet conçus pour la réussite

Explorez notre collection de templates adaptés aux mobiles, conçus par des professionnels pour les entreprises, boutiques e-commerce, portfolios, landing pages, blogs, et plus encore.

E-commerces
Portefolios
Entreprises et services
Blogs
Liens en bio
Plus
Tous les templates
Collections

Tous les templates de sites

Essayez le créateur de sites internet IA

Utilisez la puissance de l'IA pour créer un site spécialement conçu pour vous.

Essayez le créateur de sites internet IA
Pourquoi utiliser des templates pour créer un site internet ?

Les templates offrent des solutions professionnelles prêtes à l'emploi pour un démarrage en douceur, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre contenu et votre vision.
Rapidité et efficacité

Rapidité et efficacité

Les templates fournissent des mises en page prêtes à l'emploi, éliminant le besoin de concevoir à partir de zéro.

Design professionnel

Design professionnel

Tous les designs sont conçus par des professionnels, garantissant que chaque site internet est adapté aux mobiles, visuellement attrayant et convivial.

Personnalisation et flexibilité

Personnalisation et flexibilité

Déplacez facilement des éléments, expérimentez avec différentes polices et palettes de couleurs : aucune compétence en codage ou en design web n'est requise.

Comment créer un site internet ?

1. Choisissez votre méthode

1. Choisissez votre méthode

Choisissez parmi plus de 150 templates conçus par des professionnels ou décrivez ce dont vous avez besoin en quelques phrases et laissez l'IA créer un site internet unique pour vous.

2. Personnalisez votre site

Agencez facilement les éléments avec un éditeur par glisser-déposer et expérimentez avec différentes polices et couleurs.

3. Publiez le site

Configurez un nom de domaine personnalisé et publiez votre site internet en quelques clics.
1. Choisissez votre méthode

Comment l'IA peut-elle aider à créer un site internet ?

L'IA simplifie la création de sites internet en créant des mises en page et du contenu, le tout en quelques minutes, sans aucun code requis.

Création de site instantanée

Décrivez simplement à l'IA en quoi consiste votre activité, puis laissez-la créer votre site internet instantanément.

L'IA s'occupe du côté technique pour vous

L'IA peut créer des images, rédiger du texte, concevoir des mises en page et optimiser le SEO. Elle supprime les barrières techniques.

Personnalisation intelligente

Les outils IA de Hostinger peuvent créer instantanément n'importe quelle mise en page de site (e-commerce, portfolio, blog, etc.) et peuvent vous aider à peaufiner votre site.

FAQ sur les modèles de sites web

Vous trouverez ici les réponses à certaines des questions les plus courantes sur les modèles de sites web.

