Un template ou un thème de site internet, est une mise en page réalisée par des web designers pour accélérer le processus de création de site. Chaque design de template comprend une sélection de pages et de contenu fictif pour vous donner une idée de ce que vous devriez inclure sur votre site.

Par exemple, une mise en page de site internet e-commerce est souvent accompagnée d'un ou deux exemples de landing pages, de pages dédiées aux informations de contact et légales, et d'une section de boutique en ligne avec des images et des descriptions de produits fictives que vous pouvez remplacer par vos propres informations de produit.