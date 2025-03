Eso depende de cuánto personalices tu plantilla. Si necesitas un sitio web básico y no tienes tiempo para cambiar el esquema de colores o añadir páginas personalizadas, lo más probable es que tu web tenga un aspecto similar a otras. Pero esto no es necesariamente malo si otras webs que utilizan la misma plantilla no operan en tu campo.

Afortunadamente, editar las distintas páginas y secciones in situ es rápido y fácil con el editor visual con el que arrastras y sueltas. Y si quieres ser realmente diferente, da rienda suelta a tu creatividad con las plantillas en blanco.