Eso varía dependiendo de lo mucho que personalices tu plantilla. Si quieres una página web básica y no cambias el esquema de color o no agregas páginas personalizadas, puede que tu página web se parezca a otras. Sin embargo, puede que esos sitios que usan la misma plantilla no trabajen en tu campo.

Puedes editar las diversas páginas y secciones de página en el sitio rápidamente con el editor visual de arrastrar y soltar. También puedes poner tu creatividad a volver con las plantillas en blanco.