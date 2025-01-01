نجاحك في عالم الويب يبدأ من هنا

Hostinger توفر لك كل ما تحتاجه، من إطلاق موقعك الإلكتروني وصولًا إلى تنمية أعمالك بخطوات واثقة وسهلة.

نجاحك في عالم الويب يبدأ من هنا

الخطط والأسعار

اكتشف الحزم المليئة بالأدوات والخدمات والميزات الإضافية المضمنة.

من

319.00 E£79.00/الشهر

ابحث عن دومين

الانطباع الأول لا يُنسى. فاجعله استثنائيًا باختيار اسم الدومين المثالي.

موثوق به من قبل

هم انطلقوا ونجحوا على الويب بخدماتنا – والآن جاء دورك لتبدأ رحلتك.

"Hostinger هو أفضل مزود استضافة تعاملت معه على الإطلاق. دعمهم الفني رائع وأسعارهم لا تُضاهى.

Hostinger Horizons
Jordi Robert

Jordi Robert

خبير تسويق

منشئ المواقع الإلكترونية بالـAI من Hostinger جنّبني الكثير من العمل اليدوي. لقد أنشأت موقعا ممتازًا ولم أضطر إلا لإجراء بعض التغييرات البسيطة.

منشئ المواقع الإلكترونية
دومينات
البريد الإلكتروني
Jarrott Brown

Jarrott Brown

صاحب شركة

شاهد الفيديو

أوصي عملائي بالانتقال إلى Hostinger. فكل شيء سهل، كما أنهم يطرحون ميزات جديدة باستمرار.

استضافة سحابية
دومينات
البريد الإلكتروني
Anna Franques

Anna Franques

مصممة ومطورة رقمية

هل فكرت يوما في موقع إلكتروني أو أداة ما؟ مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى شرح تلك الفكرة، وسيتولى AI بناؤها من أجلك.

Hostinger Horizons
Albert Bermejo

Albert Bermejo

منشئ محتوى

"يوفر منشئ المواقع من Hostinger أسهل تجربة استخدام استعملتها على الإطلاق."

منشئ المواقع الإلكترونية
دومينات
Mitch Cardoza

Mitch Cardoza

عازف جيتار ومغني ومنتج

شاهد الفيديو

"بفضل لوحة معلومات Hostinger البسيطة، يمكننا إدارة موقع ووردبريس الخاص بنا بأنفسنا."

استضافة سحابية
دومينات
البريد الإلكتروني
Elise Hernaez

Elise Hernaez

صاحبة شركة

"Hostinger هو أفضل مزود استضافة تعاملت معه على الإطلاق. دعمهم الفني رائع وأسعارهم لا تُضاهى.

Hostinger Horizons
Jordi Robert

Jordi Robert

خبير تسويق

منشئ المواقع الإلكترونية بالـAI من Hostinger جنّبني الكثير من العمل اليدوي. لقد أنشأت موقعا ممتازًا ولم أضطر إلا لإجراء بعض التغييرات البسيطة.

منشئ المواقع الإلكترونية
دومينات
البريد الإلكتروني
Jarrott Brown

Jarrott Brown

صاحب شركة

شاهد الفيديو

أوصي عملائي بالانتقال إلى Hostinger. فكل شيء سهل، كما أنهم يطرحون ميزات جديدة باستمرار.

استضافة سحابية
دومينات
البريد الإلكتروني
Anna Franques

Anna Franques

مصممة ومطورة رقمية

هل فكرت يوما في موقع إلكتروني أو أداة ما؟ مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى شرح تلك الفكرة، وسيتولى AI بناؤها من أجلك.

Hostinger Horizons
Albert Bermejo

Albert Bermejo

منشئ محتوى

"يوفر منشئ المواقع من Hostinger أسهل تجربة استخدام استعملتها على الإطلاق."

منشئ المواقع الإلكترونية
دومينات
Mitch Cardoza

Mitch Cardoza

عازف جيتار ومغني ومنتج

شاهد الفيديو

"بفضل لوحة معلومات Hostinger البسيطة، يمكننا إدارة موقع ووردبريس الخاص بنا بأنفسنا."

استضافة سحابية
دومينات
البريد الإلكتروني
Elise Hernaez

Elise Hernaez

صاحبة شركة

techradar
cybernews
hostadvice
cnet
forbes
PCMAG.com
أنشئ مواقعك واختبرها

حوّل فكرتك إلى موقع حي على الإنترنت بسرعة وسلاسة غير مسبوقة

اصنع موقعك الإلكتروني في دقائق
منشئ المواقع الإلكترونية

اصنع موقعك الإلكتروني في دقائق

فقط صف فكرتك - وسيتولى منشئ المواقع الإلكترونية بالـAI تصميم موقعك وصوره ونصوصه. ثم استخدم مُحرر السحب والإفلات لتخصيص موقعك. وستتمكن من إطلاق متجرك الإلكتروني أو مدونتك على الفور.

أنشئ مواقعك باستخدام منشئ المواقع الإلكترونية
ووردبريس بدون تعقيد
البدء السريع باستخدام ووردبريس

ووردبريس بدون تعقيد

أنشئ موقع ووردبريس في دقائق باستخدام AI، أو اختر من قوالب جاهزة، أو ابدأ من الصفر. ونحن نتكفّل بالباقي: الصيانة، السرعة، والأمان.

إنشئ موقع ووردبريس
ترحيل إلى Hostinger
شكّل رؤيتك باستخدام AI
Hostinger Horizons

شكّل رؤيتك باستخدام AI

حوّل أفكارك إلى موقع إلكتروني أو تطبيق ويب مع Hostinger Horizons. فقط اكتب تعليماتك البسيطة للـAI – بلا أكواد ولا مصطلحات معقدة – لتحصل على نتائج فورية.

استكشف Hostinger Horizons
مزيد من القوة والتحكم

مزيد من القوة والتحكم

أتمتة الأعمال الروتينية

ودّع الجهد الزائد، وابدأ العمل الذكي مع n8n. صمّم سير عمل بلا برمجة، مدعومًا بالـAI، لتتخلص من المهام الروتينية المرهقة وتوفّر وقتك لما يحقق لك النجاح الحقيقي.

تعلم المزيد
الأداء الذي يمكنك الاعتماد عليه

استمتع بأداء فائق السرعة واستقرار لا مثيل له مع خادم افتراضي خاص (VPS). صُمم هذا الخادم لضمان سلاسة عمل مشاريعك الكبيرة على الإنترنت وتأمين بياناتك.

اعرف المزيد
نمو أكثر مرونة

نمو أكثر مرونة

الاستضافة التي تنمو معك

الاستضافة السحابية تمنحك موارد مرنة تنمو معك بلا حدود. استمتع بوقت تشغيل موثوق، وأداء قوي، وأمان مُعزّز – وكل ذلك بأسعار ذكية تناسب احتياجاتك.

اعرف المزيد
استضافة للوكالات

اجعل مشاركة الوصول وإدارة المواقع المتعددة والتعاون مع العملاء آمنًا وسلسًا.

اعرف المزيد

أكثر من 4 مليون

عميل يثقون في Hostinger

أكثر من 150

دولة تشملها الخدمة

أكثر من 20

سنة من الخبرة

أكثر من 10 ملايين

مواع تم إنشاؤها معنا

أكثر من 4 مليون

عميل يثقون في Hostinger

أدوات AI

AI قوي، بلمسة إنسانية

تمنحك تجربة AI من Hostinger رحلة نمو سلسة عبر الإنترنت، مع بقاء زمام السيطرة الكاملة على نجاحك بين يديك.
كودي، وكيل AI الخاص بك

يساعدك كودي على التخلص من الضغط الناتج عن إدارة تواجدك عبر الإنترنت من خلال المساعدة الفورية والدعم الاستباقي.

AI خلف الكواليس

خلف الكواليس، تعمل تقنية AI المدمجة في Hostinger على أتمتة المهام، وتساعد في اتخاذ القرارات، وتعزز ظهورك في نتائج البحث التي يتم إنشاؤها بواسطة AI.

أدوات AI

أنشئ، وأطلق، ووسّع نطاق عملك بذكاء مع أدوات AI بين يديك — من صانع الشعارات إلى مولد الصور والمزيد.

كودي، وكيل AI الخاص بك

يساعدك كودي على التخلص من الضغط الناتج عن إدارة تواجدك عبر الإنترنت من خلال المساعدة الفورية والدعم الاستباقي.

بريد إلكتروني أذكى

أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جمهورك بثقة

أعمال

احصل على الثقة الكاملة مع البريد الإلكتروني التجاري الاحترافي

طوّر علامتك التجارية واحمِ صندوق الوارد لديك وطوّر أعمالك باستخدام أدوات تمنحك القدرة على التحكم.

نل ثقة عملائك من خلال بريد أعمال بعلامة تجارية
وصول سلس إلى البريد الإلكتروني عبر جميع التطبيقات والأجهزة
خاص، محمي، ومتصل بالإنترنت دائمًا
اعرف المزيد
احصل على الثقة الكاملة مع البريد الإلكتروني التجاري الاحترافي
تسويق

نمّ أعمالك باستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعوم بالـAI

باستخدام Reach، يمكنك جدولة رسائل البريد الإلكتروني، وأتمتة التسلسلات لتوفير الوقت، والحفاظ على اتساق العلامة التجارية.

صمّم واكتب رسائل البريد الإلكتروني باستخدام AI
سيتم تطبيق شعارك وألوانك تلقائيًا
لا يتطلب أي برمجة
اعرف المزيد
نمّ أعمالك باستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعوم بالـAI
إلهام

تم إنشاؤه باستخدام Hostinger

حان دورك الآن لتحقيق النجاح عبر الإنترنت، سواء على متجرك الإلكتروني، أو مدونتك، أو محفظة أعمالك، أو موقعك أعمالك.
تم إنشاؤه باستخدام Hostinger
تم إنشاؤه باستخدام Hostinger
الخطط والأسعار

اختر الخطة التي تلبي احتياجاتك

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
65% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£  319.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
65% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£  319.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

لست متأكدًا بعد من الخطة التي عليك اختيارها؟

كودي، وكيل AI الذكي لدينا، موجود هنا لمساعدتك في العثور على أفضل حزمة لمشروعك.

لست متأكدًا بعد من الخطة التي عليك اختيارها؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.