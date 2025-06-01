وفر ساعة واحدة يوميًا مع بريد الأعمال الإلكتروني المعتمد على AI
اشترِ خطة البريد الإلكتروني للأعمال التي تعمل بالـAI
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
دعم 24/7
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
أدوات AI المصممة للسرعة والسهولة
AI أصبح امتدادا لك
وفّر الوقت باستخدام AI في كتابة رسائل البريد الإلكتروني والردود والملخصات
اجعل متابعة رسائل البريد الإلكتروني أسهل مع ملخصات AI التي تُطلعك على ما تحتاج لمعرفته بسرعة.
يكتب لك مساعد AI رسائل البريد الإلكتروني - بنبرة صوتك وأسلوبك، بناءً على رسائلك السابقة وأي تخصيصات AI قمتَ بإعدادها. بينما تُقلل الردود الذكية بالـAI وقت ردك إلى النصف، من خلال صياغة رد بناءً على الرسالة السابقة ونبرة صوتك.
ابحث وأنت تتحدث
صندوق بريد ذكي مع مساعد AI للبريد الإلكتروني
يُنظّم البريد الوارد الذكي رسائل إلكترونية تلقائيًا، مع إبراز جهات الاتصال ذات الأولوية، والردود العاجلة، والتحديثات المهمة.
ضع قواعد لكودي للرد تلقائيًا على مواضيع بريد إلكتروني مُحددة برد مُخصّص. أو نظّم الرسائل الواردة حسب المُرسِل في مجلدات مُخصّصة، دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
اطرح أسئلة، وابحث في رسائل إلكترونية، ولخّص سلاسل الرسائل، واعثر على التفاصيل، أو حتى اكتب مسودات للردود - كل ذلك من خلال محادثة بسيطة مع مساعد البريد الإلكتروني المُدمج بالـAI.
نَل ثقة في عملك
اترك أفضل انطباع في كل صندوق بريد
الأمان المتقدم لبريدك الإلكتروني
وصول سلس إلى صندوق البريد
سهولة الإعداد والترحيل
صندوق الوارد الذي يتناسب معك
منصة بريد الكتروني واحدة. ومزود خدمة واحد. ودون تنازلات.
موثوق به من قبل أكثر من 4 ملايين مالك موقع ويب حول العالم
أتعامل مع Hostinger منذ خمس سنوات. خدمة العملاء لديهم ممتازة. استضافة موقعي الإلكتروني مستقرة. خدمات البريد الإلكتروني تعمل بكفاءة عالية دائمًا. سأستمر معهم لفترة طويلة، أنصح بهم بشدة!
تعد Hostinger بلا شك الخدمة الأكثر تنوعًا وبأسعار معقولة للمجالات واستضافة ووردبريس وخدمات البريد الإلكتروني.
كانت تجربتي مع Hostinger رائعة في تسجيل الدومينات والاستضافة وخدمات البريد الإلكتروني. المنصة سهلة الاستخدام للغاية وتقدم قيمة ممتازة مقابل المال.
أفضل وأرخص وأقوى شركة استضافة ودومين وإيميل
عندما رفعت Godaddy أسعارها وتوقفت عن تقديم بريد IMAP، انتقلت إلى دومينات متعددة. سهّلت Hostinger العملية، وكانت أسعار البريد الإلكتروني ممتازة.
عندما أستخدم مزوّد خدمة البريد الإلكتروني، أريد أن تكون التجربة بأكملها سلسة تمامًا، دون انقطاعات، وسهلة التجديد وما إلى ذلك. وهذا بالضبط ما عشته مع Hostinger.