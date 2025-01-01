على عكس أدوات الروابط الأساسية، يوفر لك Hostinger أداة إنشاء مواقع إلكترونية متكاملة لإنشاء صفحة مناسبة للهواتف المحمولة للروابط التعريفية. كما يتيح لك توسيع نطاقها إلى موقع إلكتروني متكامل.

يمكنك البدء ببساطة بموقع تعريفي من صفحة واحدة، ثم توسيعه إلى موقع إلكتروني متكامل مع نمو أعمالك. أضف مدونات، أو منتجات، أو حجوزات، أو صفحات إضافية، متى شئت.

كما يساعدك حلنا الشامل على تحقيق الربح بسرعة: بيع المنتجات، وتلقي الحجوزات، وجمع التبرعات، وتنمية قائمة بريدك الإلكتروني. كل ذلك في مكان واحد، بدون رسوم خفية.

والأفضل من ذلك أن كل شيء مشمول بسعر مناسب.