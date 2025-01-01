نظام برنامج الإحالة من Hostinger

انضم إلى برنامج تسويق بالعمولة يقدر الشراكة. إنه مجاني تمامًا!

ماذا يقوله شركاؤنا

Review provider

لقد كانت تجربة تعاوننا مع Hostinger مثرية حقًا. إنها شراكة توفر لنا الكثير من الرضا والفائدة المتبادلة. نوصي بشدة بـ Hostinger لكل من يسعى إلى الحصول على قيمة ثابتة في الشراكة.

Review provider
Review provider

لقد كانت شراكتنا مع Hostinger استثنائية. فهم ليسوا موثوقين ومحترفين فحسب، بل أيضاً ودودين ومتعاونين جداً. الالتزام الذي يظهرونه بتقديم نتائج عالية الجودة في وقت وجيز لا مثيل له. لقد استمتعت حقاً بالعمل معهم.

Review provider
Review provider

معدلات تحويل رائعة ومدفوعات في الموعد ودعم ممتاز. ساهمت هذه الشراكة بشكل كبير في زيادة إيراداتنا.

Review provider

انضم إلى البرنامج في أربع خطوات سهلة

تسجيل فوري

تسجيل فوري

سجل في أقل من دقيقة، إنه مجاني تمامًا. تحقق من حسابك واحصل على إمكانية الوصول إلى لوحة معلومات التسويق بالعمولة.

تتبع أداءك

تتبع أداءك

استخدم واحدة من أفضل لوحات التحكم الخاصة ببرامج الإحالة في هذا المجال. تتبّع حملاتك وطوّرها بسهولة.

استخدم لافتات الإحالة

استخدم لافتات الإحالة

لن تبدأ من الصفر. احصل على جميع المواد التسويقية المخصّصة لأسلوبك في مكان واحد.

أحصل على أرباحك

أحصل على أرباحك

تكسب عمولة مقابل كل عملية بيع مؤهلة تكملها. تبدأ العمولات من 40% وتتزايد حسب حجم المبيعات.

نظام الإحالة الذي يضع المستخدم أولا

معدلات تحويل عالية

معدلات تحويل عالية

تساعدك علامتنا التجارية وموادنا الترويجية الفعّالة على تحويل الزيارات التي ترسلها إلينا إلى عملاء.
معدلات تحويل عالية

عمولات على أساس الأداء

كلما زادت مبيعاتك، كلما زادت عمولتك.
معدلات تحويل عالية

سهل البدء والتطوير

عزّز من تحويلاتك باستخدام حزم اللافتات المصمّمة باحترافية ولقطات الشاشة والمزيد.
نظام الإحالة الذي يضع المستخدم أولا

الأسئلة الشائعة حول نظام الإحالة

راجع الأسئلة الشائعة لبدء عمل التسويق بالعمولة بالطريقة الصحيحة.

موارد التسويق بالعمولة

حقّق أقصى استفادة من شراكتك مع مواردنا الخاصة.

اتفاقية برنامج الإحالة

هل أنت متشوق للبدء؟ اقرأ إرشاداتنا بعناية وانضم إلى البرنامج!
اتفاقية برنامج الإحالة

إلى أي مدى يمكنك الوصول؟

كلما كان أداؤك أفضل، كلما زادت عمولتك. نحن هنا لدعمك في كل خطوة.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.