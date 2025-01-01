لقد سهّلنا عملية نقل الدومين
.com ابتداءً من
أدخل الدومين الذي ترغب في نقله إلى Hostinger
نقل اسم دومين في 4 خطوات بسيطة:
أدخل اسم الدومين الذي تريد نقلهما عليك سوى إدخال اسم دومينك والنقر فوق نقل.
تحضير الدومين لعملية النقلافتح الدومين الذي تريد نقله لدى مسجلك الحالي.
أنهِ عملية الشراءأدخل رمز EPP أو رمز ترخيص نقل الدومين، وأكّد عملية النقل.
سوف تتلقى رسالة تأكيد من مسجل دومينك.
ما الفائدة من نقل الدومين إلى Hostinger؟
لا يوجد وقت ضائع
تتضمّن معظم عمليات نقل الدومين تجديدا لمدة عام كامل حتى تاريخ انتهاء صلاحية دومينك الحالي.
إدارة دومينات سهلة
تقدم Hostinger مجموعة من الأدوات لتلبية احتياجات مطوري المواقع والمستخدمين المحترفين.
حماية الخصوصية مجانية
يتم تضمين حماية خصوصية WHOIS مجاناً مع كل عملية تسجيل دومين صالحة.
تحقق من أسعار النقل لدينا أدناه
