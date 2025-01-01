أولاً، تحقق مما إذا كنت مؤهلاً لبدء ترحيل الدومين. ففي معظم الحالات، يجب أن تكون الدومينات مسجلة لمدة 60 يومًا على الأقل قبل أن تتمكن من نقلها إلى مسجل جديد.

إذا كنت مؤهلاً، فافتح قفل الدومين الذي تريد ترحيله من لوحة معلومات مسجل الدومين الحالي، واحصل على رمز التفويض (المعروف أيضًا باسم EPP أو رمز النقل). بعد ذلك، أدخل اسم دومينك في الحقل المخصص في صفحة ترحيل الدومين، واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة، وأدخل رمز التفويض لبدء عملية الترحيل. للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً، اقرأ مقالة الدعم الخاصة بنا حول كيفية ترحيل دومين إلى Hostinger.

لاحظ أنك قد يتوجّب عليك التحقق من طلب الترحيل بعد مراجعته من قبل المسجل، لذا تأكد من التحقق من بريدك الإلكتروني.