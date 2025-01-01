منشئ المتاجر الإلكترونية

إنشاء متجرك الإلكتروني أصبح أسهل باستخدام AI

أطلق مشروعك التجاري الإلكتروني بسرعة بمساعدة AI. فقط E£139.00/الشهر، بالإضافة إلى دومين مجاني وبريد إلكتروني تجاري لمساعدتك على البدء.

ضمان استرداد رسوم التسجيل إلى غاية 30 يومًا

ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الـAI

مولد المنتجات AI

مولد المنتجات AI

حمّل الصور واحصل على أوصاف منتجات مُولدة تلقائيًا يمكنك تعديلها حسب الحاجة.

مساعد SEO AI

مساعد SEO AI

احصل على اقتراحات للكلمات الرئيسية واملأ تفاصيل SEO لموقعك بسهولة.

صانع الشعارات AI

صانع الشعارات AI

ترجم رؤيتك التجارية إلى هوية بصرية مخصّصة بسرعة وسهولة.

أيًا يكن ما تبيعه، ومهما كانت الطريقة التي تبيعه بها.

منتجات مادية

منتجات مادية

اعرض منتجاتك على الإنترنت بسرعة عن طريق تحميل الصور بالجملة. استخدم AI لإزالة الخلفيات وإضافة أوصاف المنتجات لجعل كتالوجك يبدو أكثر وضوحًا.

منتجات رقمية

ابدأ جني الأموال من محتواك اليوم. بِع المنتجات الرقمية مثل الكتب الإلكترونية أو الدورات التدريبية أو القوالب، ودع عملاءك يقومون بتنزيلها على الفور.

خدمات

أنشئ أعمالاً تجارية عبر الإنترنت من خلال تحويل مهاراتك إلى ربح. أنشئ موقعًا تجاريًا لعرض خدماتك وإنشاء محفظة أعمال تحوّل الزوار إلى عملاء.

بطاقات الهدايا

أنشئ بطاقات هدايا رقمية مسبقة الدفع، مرنة وسهلة المشاركة. قدم خيارًا بسيطًا للهدايا لعملائك سواءً في المناسبات الخاصة أو الأعياد أو أعياد الميلاد.

الطباعة حسب الطلب

بِع منتجات مخصصة دون أي مخزون. تُنتج برينتفول كل طلب وتُشحنه تلقائيًا.
منتجات مادية

أدر تجارتك الإلكترونية بسهولة

أنشئ وأدر موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك في أي وقت ومن أي مكان. تحكم بشكل كامل بمتجرك من لوحة تحكم واحدة، سواءً كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو جوالاً.
أدر متجرك بسهولة

أدر متجرك بسهولة

اقبل طلبات عملائك ونفّذها بسهولة. عالج معاملاتك باستخدام أكثر من 100 طريقة دفع وتتبّع المخزون فورًا.
خصّص إعدادات الشحن الخاصة بك

خصّص إعدادات الشحن الخاصة بك

حدّد مناطق الشحن وخيارات التوصيل لكل منها. حدّد قواعد خاصة، مثل الشحن المجاني للطلبات الكبيرة.
حقق أهداف مبيعاتك بنجاح

حقق أهداف مبيعاتك بنجاح

زِد من مبيعاتك عبر الإنترنت وعزّز ولاء العملاء من خلال مراجعات المنتجات والخصومات وبطاقات الهدايا وتوصيات المنتجات ذات الصلة.
تتبع أداء متجرك

تتبع أداء متجرك

تابع مبيعاتك وطلباتك ومتوسط قيمة الطلب بدقة، وودّع التخمين إلى الأبد. اتخذ قرارات مدروسة تعتمد على البيانات لتعزيز نمو متجرك بفعالية.

كل ما تحتاجه لموقعك الإلكتروني

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

منشئ المواقع Business
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
E£  379.00وفِّر 63%
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجانا

منشئ المواقع Business
E£  379.00وفِّر 63%
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجانا

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
دومين مجاني (بقيمة E£399.00)
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
إنشاء ما يصل إلى 50 موقعًا إلكترونيًا
اطلع على جميع المميزات
مضمن في خطتك
دومين مجاني (بقيمة E£399.00)
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
إنشاء ما يصل إلى 50 موقعًا إلكترونيًا
بع إلى غاية 1000 منتج وخدمة، وقم بتحديد المواعيد
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
حوّل النقرات إلى عملاء من خلال الرابط الموجود في السيرة الذاتية
زِد من مبيعاتك باستخدام أكواد الخصم المخصصة وبطاقات الهدايا
نمو أسرع باستخدام أدوات SEO والبريد الإلكتروني وتسويق أعمالك
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المباشرة
أبنِ متجرك في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

اجذب الانتباه من خلال التسويق المدمج وأدوات SEO

التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعوم بالـAI

صف فكرتك، ودع AI يبني رسائل بريد إلكتروني تسويقية جاهزة للإرسال.

التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعوم بالـAI

تسويق سهل

ارفع من مستوى استراتيجياتك التسويقية من خلال دمج إعلانات Google* وMeta Pixel وGoogle Analytics وغيرها.
تسويق سهل

أدوات SEO مدمجة

حسّن متجرك لمحركات البحث باستخدام أدوات SEO المدمجة في Hostinger، ومساعد AI.
تسويق سهل

ادعم رحلة عملاءك بسلاسة أكبر من خلال تمكين التواصل الفوري عبر واتساب.

ادعم رحلة عملاءك بسلاسة أكبر من خلال تمكين التواصل الفوري عبر واتساب.
احصل على رصيد إعلانات Google من خلال إجراء إنفاق مؤهل خلال 60 يومًا. تطبق الشروط والأحكام.

قوالب تجارة إلكترونية مصمّمة للبيع

أنشئ متجرك الإلكتروني على قوالب تصميم قابلة للتخصيص بالكامل ومناسبة للجوال. استمتع بمجموعة كاملة من ميزات التجارة الإلكترونية مهما كان القالب الذي تختاره.
Ecommerce
Ecommerce
Ecommerce
Ecommerce
Indira Prieto فنانة رسم بالحروف، مصورة ومصممة جرافيك

لقد كان تحويل رؤيتي إلى موقع إلكتروني باستخدام منشئ المواقع من Hostinger أمراً سهلاً، وذلك بفضل بساطته وسرعته.

Indira Prieto

فنانة رسم بالحروف، مصورة ومصممة جرافيك | theindysign.com

احصل على دعم فوري 24/7

إذا احتجت إلى أي مساعدة، فإن فريق نجاح العملاء لدينا على استعداد دائم للرد في غضون أقل من 3 دقائق. لا تقلق بشأن حاجز اللغة، حيث يتقن وكلاؤنا أكثر من 8 لغات بما فيها العربية.

أو دردش مع كودي، مساعد AI الداخلي لدينا المدرب على مكتبة واسعة من البرامج التعليمية.

احصل على دعم فوري 24/7

كيف تنشئ متجراً إلكترونياً

1. اختر كيفية الإنشاء

1. اختر كيفية الإنشاء

استخدم منشئ المتاجر AI لدينا لإنشاء متجر إلكتروني في أقل من دقيقة، أو اختر من بين 150 قالب متجر إلكتروني مصمم بعناية وقابل للتخصيص بالكامل.

2. خصّص متجرك الإلكتروني

رتب العناصر بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، وجرّب الخطوط المختلفة ومخططات الألوان. بمجرد أن تصبح راضيًا عن تصميم الموقع، أضف منتجاتك الرقمية أو المادية.

أطلق متجرك

قم بتوصيل اسم دومينك المثالي، ثم أطلق متجرك عبر الإنترنت بثقة. مع ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9% سنؤمّن لك تجربة تسوق موثوقة. ابدأ البيع على الفور واستهدف العملاء من جميع أنحاء العالم.
1. اختر كيفية الإنشاء

حل تجارة إلكترونية شامل

أنشئ متجرك الإلكتروني اليوم. الأمر أسهل مما تعتقد باستخدام منشئ المتاجر الإلكترونية AI.

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول منشئ المتاجر الإلكترونية

اقرأ إجاباتنا على الأسئلة الشائعة حول كيفية إنشاء متجر إلكتروني.

ما هو المتجر الإلكتروني؟

ما هو منشئ المتاجر الإلكترونية؟

كيف تنشئ متجراً إلكترونياً؟

كم يكلف إنشاء متجر إلكتروني يعمل بشكل كامل؟

ما مدى ربحية التجارة الإلكترونية؟

هل يمكنني بيع منتجات رقمية على متجري الإلكتروني؟

كم من الوقت يستغرق إنشاء متجر إلكتروني؟

هل يقتطع منشئ المتاجر الإلكترونية من Hostinger أي عمولة على المبيعات؟

هل سأحصل على دعم لإنشاء متجري الإلكتروني؟

هل منشئ المتاجر الإلكترونية من Hostinger مناسب لتقنيات SEO؟

كم عدد المنتجات أو الخدمات التي يمكنني إضافتها إلى متجري الإلكتروني؟

ما هي خيارات الدفع التي يمكنني إضافتها إلى متجري الإلكتروني؟ هل يمكنني البيع بعملات متعددة؟

هل يمكنني دمج متجري الإلكتروني مع وسائل التواصل الاجتماعي؟

هل يمكنني بيع منتجات الطباعة حسب الطلب مع Hostinger؟

