Un builder di e-commerce o di negozi online è una soluzione all-in-one per lanciare la tua attività online. Ad esempio, il website builder di e-commerce di Hostinger è dotato di web hosting, un nome di dominio personalizzato gratuito per il primo anno, email gratuita e vari strumenti di e-commerce e funzionalità integrate per iniziare in maniera rapida e avere successo.

Potrai caricare fino a 500 prodotti, calcolare le tasse, impostare le opzioni di spedizione e utilizzare gli strumenti AI per aiutarti con le descrizioni dei prodotti e la strategia di marketing generale. L'unica cosa di cui hai bisogno per un lancio di successo è un'idea: il nostro builder di negozi online con AI può fare il lavoro pesante e creare la tua vetrina online in pochi secondi.

Se non sai ancora cosa vendere, dai un'occhiata al nostro elenco di prodotti di tendenza che stanno riscuotendo più successo online.