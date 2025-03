Ottimo! Ora, dovrai assicurarti il tuo nome aziendale come nome di dominio. Usa il nostro strumento di verifica del dominio per selezionare la migliore estensione di dominio per il tuo brand. Quindi, per far sì che il tuo sito sia disponibile online, dovrai anche acquistare il web hosting. Su Hostinger puoi ottenere un nome di dominio gratuito con l'acquisto di un piano di hosting della durata di un anno o più.

Dopo esserti assicurato il nome di dominio dei tuoi sogni e un piano di hosting, è il momento di creare un sito web per il tuo business - puoi usare WordPress o il Website Builder di Hostinger. Aggiungi i tocchi finali al tuo design creando un logo personalizzato con il nostro AI logo maker, e sei pronto a lanciare il tuo sito in tutto il mondo.