I piani per la creazione di app AI di Hostinger Horizons partono da 9,99 €/mese. A questo prezzo, ottieni tutto quello di cui hai bisogno per creare e perfezionare la tua app web con prompt e distribuirla in un click. Il web hosting è incluso, così puoi iniziare il tuo progetto online!

Puoi facilmente collegare il tuo dominio personalizzato direttamente dall'interfaccia di Horizons. Inoltre, hai accesso ad altri strumenti utili, come l'email professionale, per aiutarti a far crescere la tua attività.

Per maggiori informazioni sullo strumento, assicurati di leggere le FAQ di Hostinger Horizons!