Sì, puoi continuare a modificare il tuo progetto dopo che l'IA lo ha generato. Se desideri modificare solo testo e codice, non sono richiesti crediti per i messaggi e puoi farlo direttamente.

Puoi anche utilizzare Hostinger Horizons per apportare modifiche e generare nuove versioni della tua app o del tuo sito, a condizione che tu abbia crediti sufficienti per i messaggi. Descrivi semplicemente le modifiche che desideri apportare in un messaggio al nostro generatore di IA.