Lancia l'idea dei tuoi sogni con il nostro costruttore di intelligenza artificiale
Trasforma quell'app, quell'attività o quel strumento in qualcosa di reale in pochi minuti utilizzando la piattaforma no-code di Hostinger Horizons.
Come lanciare la tua idea con il nostro costruttore di intelligenza artificiale
Definisci la tua idea e le sue caratteristiche principali
Decidi che tipo di sito web o app web vuoi realizzare, quindi descrivine le caratteristiche principali: dalle pagine e dal design agli account utente o ai sistemi di pagamento.
Descrivi semplicemente ciò che desideri
Evita la complessità della programmazione. Con Hostinger Horizons, descrivi semplicemente la tua idea e trasforma i suggerimenti dell'intelligenza artificiale in siti web e app web completamente funzionali, senza bisogno di scrivere codice.
Costruisci, testa e lancia
Genera il tuo progetto, personalizzalo ed esegui i test. Quando è pronto, pubblica il tuo sito web o la tua app online con un solo clic.
Scopri cosa puoi creare con il nostro costruttore di intelligenza artificiale
Sito web per i membri
Generatore di fatture
Sito web aziendale
Validatore di idee imprenditoriali
Tracker della pipeline di vendita
App per la raccolta di feedback
Applicazione web per prenotazioni di ristoranti
Costruisci in modo più rapido e intelligente con il builder AI di Hostinger Horizons
Generatore di app web AI all-in-one
Horizons si occupa di tutto, dal codice al design, dai contenuti alla SEO. Collega strumenti come Stripe e Supabase per lanciare app reali e funzionanti, senza bisogno di competenze tecniche.
Costruito per la velocità, non per la fatica
Descrivi la tua idea e l'intelligenza artificiale la trasformerà in un'app pronta per il lancio in pochi minuti. Grazie al supporto per oltre 80 lingue, puoi creare con parole tue.
Lancio rapido, scalabilità più rapida
Attiva con un clic: hosting sicuro, nome di dominio personalizzato, email aziendale e molto altro, tutto incluso. Evita strumenti di terze parti e cresci senza limiti.
Alimentato dalla tecnologia più avanzata
Horizons utilizza LLM avanzati e integrazioni all'avanguardia per offrire codice pulito, contenuti raffinati e un design elegante per le tue idee di app web più audaci.