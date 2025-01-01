Non perderti le offerte del Black Friday:

Lancia l'idea dei tuoi sogni con il nostro costruttore di intelligenza artificiale

Trasforma quell'app, quell'attività o quel strumento in qualcosa di reale in pochi minuti utilizzando la piattaforma no-code di Hostinger Horizons.

Come lanciare la tua idea con il nostro costruttore di intelligenza artificiale

Come lanciare la tua idea con il nostro costruttore di intelligenza artificiale

Bastano tre semplici passaggi per dare vita alla tua idea...
01

Definisci la tua idea e le sue caratteristiche principali

Decidi che tipo di sito web o app web vuoi realizzare, quindi descrivine le caratteristiche principali: dalle pagine e dal design agli account utente o ai sistemi di pagamento.

02

Descrivi semplicemente ciò che desideri

Evita la complessità della programmazione. Con Hostinger Horizons, descrivi semplicemente la tua idea e trasforma i suggerimenti dell'intelligenza artificiale in siti web e app web completamente funzionali, senza bisogno di scrivere codice.

03

Costruisci, testa e lancia

Genera il tuo progetto, personalizzalo ed esegui i test. Quando è pronto, pubblica il tuo sito web o la tua app online con un solo clic.

Scopri cosa puoi creare con il nostro costruttore di intelligenza artificiale

Crea prodotti SaaS con facilità: dagli strumenti aziendali ai servizi digitali, il tutto tramite semplici prompt.
Scopri cosa puoi creare con il nostro costruttore di intelligenza artificiale

Sito web per i membri

Crea uno spazio riservato ai membri per coinvolgere il tuo pubblico e far crescere la tua community.
Generatore di fatture

Sito web aziendale

Validatore di idee imprenditoriali

Tracker della pipeline di vendita

App per la raccolta di feedback

Applicazione web per prenotazioni di ristoranti

Costruisci in modo più rapido e intelligente con il builder AI di Hostinger Horizons

Generatore di app web AI all-in-one

Horizons si occupa di tutto, dal codice al design, dai contenuti alla SEO. Collega strumenti come Stripe e Supabase per lanciare app reali e funzionanti, senza bisogno di competenze tecniche.

Costruito per la velocità, non per la fatica

Descrivi la tua idea e l'intelligenza artificiale la trasformerà in un'app pronta per il lancio in pochi minuti. Grazie al supporto per oltre 80 lingue, puoi creare con parole tue.

Lancio rapido, scalabilità più rapida

Attiva con un clic: hosting sicuro, nome di dominio personalizzato, email aziendale e molto altro, tutto incluso. Evita strumenti di terze parti e cresci senza limiti.

Alimentato dalla tecnologia più avanzata

Horizons utilizza LLM avanzati e integrazioni all'avanguardia per offrire codice pulito, contenuti raffinati e un design elegante per le tue idee di app web più audaci.

Pronto a trasformare la tua idea progettuale unica in realtà?

Domande frequenti sul costruttore di intelligenza artificiale

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro costruttore di intelligenza artificiale.

Cos'è un costruttore di intelligenza artificiale?

Sono necessarie competenze tecniche per utilizzare un AI Builder?

Cosa posso creare con il builder AI di Hostinger Horizons?

In che modo l'AI Builder gestisce la SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca)?

Posso personalizzare un progetto dopo che l'IA lo ha generato?

Posso monetizzare un progetto creato con un costruttore di intelligenza artificiale?

Posso testare un progetto creato con Hostinger Horizons?

Posso condividere il progetto creato con il builder AI di Hostinger Horizons?

Il costruttore di intelligenza artificiale include l'hosting e un nome di dominio?