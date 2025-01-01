เปิดตัวไอเดียในฝันของคุณด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา

เปลี่ยนแอป ธุรกิจ หรือเครื่องมือให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ภายในไม่กี่นาทีโดยใช้แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Hostinger Horizons

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เปิดตัวไอเดียในฝันของคุณด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา

วิธีเปิดตัวไอเดียของคุณด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา

ใช้เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อทำให้ไอเดียของคุณกลายเป็นจริง...
01

กำหนดความคิดของคุณและคุณลักษณะสำคัญ

ตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บแอปประเภทใด จากนั้นจึงสรุปคุณลักษณะหลักๆ ตั้งแต่หน้าและการออกแบบไปจนถึงบัญชีผู้ใช้หรือระบบการชำระเงิน

02

เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ

ข้ามขั้นตอนการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ด้วย Hostinger Horizons เพียงอธิบายไอเดียของคุณ และเปลี่ยน AI Prompts ให้กลายเป็นเว็บไซต์และเว็บแอปที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องใช้โค้ด

03

สร้าง ทดสอบ และเปิดตัว

สร้างโปรเจ็กต์ ปรับแต่ง และทดสอบ เมื่อพร้อมแล้ว เผยแพร่เว็บไซต์หรือแอปของคุณออนไลน์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ดูสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา

สร้างผลิตภัณฑ์ SaaS ได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่เครื่องมือทางธุรกิจไปจนถึงบริการดิจิทัล ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยคำแนะนำง่ายๆ
ดูสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา

เว็บไซต์สมาชิก

สร้างพื้นที่เฉพาะสมาชิกเพื่อดึงดูดผู้ชมและขยายชุมชนของคุณ
เริ่มสร้าง

เครื่องสร้างใบแจ้งหนี้

เว็บไซต์ธุรกิจ

ผู้ตรวจสอบความคิดทางธุรกิจ

ตัวติดตามช่องทางการขาย

แอปรวบรวมคำติชม

เว็บแอปจองร้านอาหาร

สร้างได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของ Hostinger Horizons

เครื่องมือสร้างเว็บแอป AI แบบครบวงจร

Horizons จัดการได้หมด ตั้งแต่โค้ดและการออกแบบ ไปจนถึงคอนเทนต์และ SEO เชื่อมต่อเครื่องมืออย่าง Stripe และ Supabase เพื่อเปิดตัวแอปที่ใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค

สร้างมาเพื่อความเร็ว ไม่ใช่เพื่อการต่อสู้

อธิบายไอเดียของคุณ แล้ว AI จะแปลงไอเดียนั้นให้กลายเป็นแอปที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที รองรับมากกว่า 80 ภาษา คุณจึงสร้างด้วยคำพูดของคุณเองได้

เปิดตัวเร็ว ขยายขนาดได้เร็วขึ้น

ใช้งานได้ในคลิกเดียว: โฮสติ้งที่ปลอดภัย ชื่อโดเมนที่กำหนดเอง อีเมลธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ข้ามขั้นตอนการใช้เครื่องมือจากภายนอกและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

Horizons ใช้ LLM ขั้นสูงและการบูรณาการชั้นนำเพื่อส่งมอบโค้ดที่สะอาด เนื้อหาที่ขัดเกลา และการออกแบบที่ทันสมัยสำหรับไอเดียแอปเว็บที่กล้าหาญที่สุดของคุณ

พร้อมที่จะเปลี่ยนไอเดียโครงการอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณให้กลายเป็นความจริงหรือยัง?

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้สร้าง AI

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับโปรแกรมสร้าง AI ของเรา

AI builder คืออะไร?

ฉันจำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคในการใช้โปรแกรมสร้าง AI หรือไม่

ฉันสามารถสร้างอะไรได้บ้างด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของ Hostinger Horizons?

ผู้สร้าง AI จัดการ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา) อย่างไร

ฉันสามารถปรับแต่งโครงการหลังจากที่ AI สร้างมันขึ้นมาแล้วได้หรือไม่

ฉันสามารถสร้างรายได้จากโครงการที่สร้างด้วย AI Builder ได้หรือไม่

ฉันสามารถทดสอบโครงการที่สร้างด้วย Hostinger Horizons ได้หรือไม่

ฉันสามารถแชร์โครงการที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมสร้าง AI ของ Hostinger Horizons ได้หรือไม่

โปรแกรมสร้าง AI รวมถึงการโฮสต์และชื่อโดเมนด้วยหรือไม่?