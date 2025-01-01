เปิดตัวไอเดียในฝันของคุณด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา
เปลี่ยนแอป ธุรกิจ หรือเครื่องมือให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงได้ภายในไม่กี่นาทีโดยใช้แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Hostinger Horizons
วิธีเปิดตัวไอเดียของคุณด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา
กำหนดความคิดของคุณและคุณลักษณะสำคัญ
ตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บแอปประเภทใด จากนั้นจึงสรุปคุณลักษณะหลักๆ ตั้งแต่หน้าและการออกแบบไปจนถึงบัญชีผู้ใช้หรือระบบการชำระเงิน
เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการ
ข้ามขั้นตอนการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน ด้วย Hostinger Horizons เพียงอธิบายไอเดียของคุณ และเปลี่ยน AI Prompts ให้กลายเป็นเว็บไซต์และเว็บแอปที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องใช้โค้ด
สร้าง ทดสอบ และเปิดตัว
สร้างโปรเจ็กต์ ปรับแต่ง และทดสอบ เมื่อพร้อมแล้ว เผยแพร่เว็บไซต์หรือแอปของคุณออนไลน์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ดูสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของเรา
เว็บไซต์สมาชิก
เครื่องสร้างใบแจ้งหนี้
เว็บไซต์ธุรกิจ
ผู้ตรวจสอบความคิดทางธุรกิจ
ตัวติดตามช่องทางการขาย
แอปรวบรวมคำติชม
เว็บแอปจองร้านอาหาร
สร้างได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือสร้าง AI ของ Hostinger Horizons
เครื่องมือสร้างเว็บแอป AI แบบครบวงจร
Horizons จัดการได้หมด ตั้งแต่โค้ดและการออกแบบ ไปจนถึงคอนเทนต์และ SEO เชื่อมต่อเครื่องมืออย่าง Stripe และ Supabase เพื่อเปิดตัวแอปที่ใช้งานได้จริง โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
สร้างมาเพื่อความเร็ว ไม่ใช่เพื่อการต่อสู้
อธิบายไอเดียของคุณ แล้ว AI จะแปลงไอเดียนั้นให้กลายเป็นแอปที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที รองรับมากกว่า 80 ภาษา คุณจึงสร้างด้วยคำพูดของคุณเองได้
เปิดตัวเร็ว ขยายขนาดได้เร็วขึ้น
ใช้งานได้ในคลิกเดียว: โฮสติ้งที่ปลอดภัย ชื่อโดเมนที่กำหนดเอง อีเมลธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ข้ามขั้นตอนการใช้เครื่องมือจากภายนอกและเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
Horizons ใช้ LLM ขั้นสูงและการบูรณาการชั้นนำเพื่อส่งมอบโค้ดที่สะอาด เนื้อหาที่ขัดเกลา และการออกแบบที่ทันสมัยสำหรับไอเดียแอปเว็บที่กล้าหาญที่สุดของคุณ