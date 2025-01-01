Pokrenite svoju ideju iz snova s našim AI alatom za izradu

Pretvorite tu aplikaciju, posao ili alat u nešto stvarno za nekoliko minuta koristeći Hostinger Horizons platformu bez kodiranja.

Kako pokrenuti svoju ideju s našim AI alatom za izradu

Potrebna su samo tri jednostavna koraka da biste svoju ideju ostvarili…
01

Definirajte svoju ideju i njezine ključne značajke

Odlučite koju vrstu web stranice ili web aplikacije želite izraditi, a zatim opišite njezine ključne značajke – od stranica i dizajna do korisničkih računa ili sustava plaćanja.

02

Samo opiši što želiš

Preskočite složenost kodiranja. Uz Hostinger Horizons, jednostavno opišite svoju ideju i pretvorite AI upute u potpuno funkcionalne web stranice i web aplikacije - bez potrebe za kodiranjem.

03

Izradi, testiraj i pokreni

Generirajte svoj projekt, prilagodite ga i pokrenite testove. Kada bude spreman, objavite svoju web stranicu ili aplikaciju online jednim klikom.

Pogledajte što možete stvoriti s našim AI alatom za izradu

Jednostavno stvarajte SaaS proizvode – od poslovnih alata do digitalnih usluga, a sve to uz pomoć jednostavnih uputa.
Web stranica za članstvo

Izgradite prostor samo za članove kako biste angažirali svoju publiku i proširili svoju zajednicu.
Generator faktura

Web-stranica tvrtke

Validator poslovnih ideja

Praćenje prodajnog kanala

Aplikacija za prikupljanje povratnih informacija

Web aplikacija za rezervacije restorana

Gradite brže i pametnije uz Hostinger Horizons AI builder

Sveobuhvatni AI alat za izradu web aplikacija

Od koda i dizajna do sadržaja i SEO-a, Horizons se brine za sve. Povežite alate poput Stripea i Supabasea za pokretanje pravih, funkcionalnih aplikacija – bez potrebnih tehničkih vještina.

Napravljen za brzinu, a ne za borbu

Opišite svoju ideju, a umjetna inteligencija će je za nekoliko minuta pretvoriti u aplikaciju spremnu za pokretanje. Uz podršku za više od 80 jezika, možete pisati vlastitim riječima.

Brzo pokretanje, brže skaliranje

Pokrenite poslovanje jednim klikom: siguran hosting, prilagođeno ime domene, poslovna e-pošta i još mnogo toga – sve uključeno. Preskočite alate trećih strana i rastite bez ograničenja.

Pokreće vrhunska tehnologija

Horizons koristi napredne LLM-ove i vodeće integracije kako bi pružio čist kod, uglađen sadržaj i elegantan dizajn za vaše najsmjelije ideje za web aplikacije.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu projektnu ideju u stvarnost?

Često postavljana pitanja o AI kreatoru

Pronađite odgovore na najčešće postavljana pitanja o našem AI graditelju.

