Pokrenite svoju ideju iz snova s našim AI alatom za izradu
Pretvorite tu aplikaciju, posao ili alat u nešto stvarno za nekoliko minuta koristeći Hostinger Horizons platformu bez kodiranja.
Kako pokrenuti svoju ideju s našim AI alatom za izradu
Definirajte svoju ideju i njezine ključne značajke
Odlučite koju vrstu web stranice ili web aplikacije želite izraditi, a zatim opišite njezine ključne značajke – od stranica i dizajna do korisničkih računa ili sustava plaćanja.
Samo opiši što želiš
Preskočite složenost kodiranja. Uz Hostinger Horizons, jednostavno opišite svoju ideju i pretvorite AI upute u potpuno funkcionalne web stranice i web aplikacije - bez potrebe za kodiranjem.
Izradi, testiraj i pokreni
Generirajte svoj projekt, prilagodite ga i pokrenite testove. Kada bude spreman, objavite svoju web stranicu ili aplikaciju online jednim klikom.
Pogledajte što možete stvoriti s našim AI alatom za izradu
Web stranica za članstvo
Generator faktura
Web-stranica tvrtke
Validator poslovnih ideja
Praćenje prodajnog kanala
Aplikacija za prikupljanje povratnih informacija
Web aplikacija za rezervacije restorana
Gradite brže i pametnije uz Hostinger Horizons AI builder
Sveobuhvatni AI alat za izradu web aplikacija
Od koda i dizajna do sadržaja i SEO-a, Horizons se brine za sve. Povežite alate poput Stripea i Supabasea za pokretanje pravih, funkcionalnih aplikacija – bez potrebnih tehničkih vještina.
Napravljen za brzinu, a ne za borbu
Opišite svoju ideju, a umjetna inteligencija će je za nekoliko minuta pretvoriti u aplikaciju spremnu za pokretanje. Uz podršku za više od 80 jezika, možete pisati vlastitim riječima.
Brzo pokretanje, brže skaliranje
Pokrenite poslovanje jednim klikom: siguran hosting, prilagođeno ime domene, poslovna e-pošta i još mnogo toga – sve uključeno. Preskočite alate trećih strana i rastite bez ograničenja.
Pokreće vrhunska tehnologija
Horizons koristi napredne LLM-ove i vodeće integracije kako bi pružio čist kod, uglađen sadržaj i elegantan dizajn za vaše najsmjelije ideje za web aplikacije.