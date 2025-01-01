Käivita oma unistuste idee meie tehisintellekti loomisel
Muuda see rakendus, ettevõte või tööriist minutitega millekski reaalseks, kasutades Hostinger Horizonsi koodivaba platvormi.
Kuidas oma ideed meie tehisintellekti loomise tööriistaga käivitada
Määratle oma idee ja selle põhijooned
Otsusta, millist tüüpi veebisaiti või veebirakendust soovid luua, seejärel too välja selle põhifunktsioonid – alates lehtedest ja kujundusest kuni kasutajakontode või maksesüsteemideni.
Kirjelda lihtsalt, mida sa tahad
Väldi kodeerimise keerukust. Hostinger Horizonsiga kirjelda lihtsalt oma ideed ja muuda tehisintellekti abil loodud ülesanded täisfunktsionaalseteks veebisaitideks ja veebirakendusteks – koodi pole vaja.
Ehitamine, testimine ja käivitamine
Loo oma projekt, kohanda seda ja käivita testid. Kui see on valmis, avalda oma veebisait või rakendus ühe klõpsuga veebis.
Vaata, mida sa meie tehisintellekti loomise tööriistaga luua saad
Liikmelisuse veebisait
Arvete generaator
Ettevõtte veebisait
Äriideede valideerija
Müügikanali jälgija
Tagasiside koguja rakendus
Restoranide broneerimise veebirakendus
Loo kiiremini ja nutikamalt Hostinger Horizonsi tehisintellektiga tarkvaraarendusplatvormiga
Kõik-ühes tehisintellektiga veebirakenduste koostaja
Alates koodist ja disainist kuni sisu ja SEO-ni – Horizons tegeleb kõigega. Ühenda tööriistad nagu Stripe ja Supabase, et käivitada päris ja toimivaid rakendusi – tehnilisi oskusi pole vaja.
Loodud kiiruse, mitte vaeva jaoks
Kirjelda oma ideed ja tehisintellekt muudab selle minutitega käivitamiseks valmis rakenduseks. Tänu enam kui 80 keele toele saad luua oma sõnadega.
Kiire käivitamine, kiirem skaleerimine
Alusta otseülekannet ühe klõpsuga: turvaline majutus, kohandatud domeeninimi, ärimeil ja palju muud – kõik hinnas. Jäta vahele kolmandate osapoolte tööriistad ja kasva piiranguteta.
Tipptehnoloogia toel
Horizons kasutab täiustatud õigusteaduse õpet ja juhtivaid integratsioone, et pakkuda teie julgeimate veebirakenduste ideede jaoks puhast koodi, viimistletud sisu ja elegantset disaini.