Lanceer uw droomidee met onze AI-bouwer
Verander uw app, bedrijf of tool binnen enkele minuten in iets echts met behulp van het no-codeplatform van Hostinger Horizons.
Hoe u uw idee lanceert met onze AI-bouwer
Definieer uw idee en de belangrijkste kenmerken ervan
Bepaal wat voor soort website of web-app u wilt bouwen en beschrijf vervolgens de belangrijkste kenmerken ervan: van pagina's en ontwerp tot gebruikersaccounts of betalingssystemen.
Beschrijf gewoon wat je wilt
Vermijd de complexiteit van coderen. Met Hostinger Horizons beschrijft u eenvoudig uw idee en zet u AI-prompts om in volledig functionele websites en webapps – geen code vereist.
Bouwen, testen en lanceren
Genereer je project, pas het aan en voer tests uit. Zodra het klaar is, publiceer je je website of app online met één klik.
Bekijk wat u kunt creëren met onze AI-bouwer
Lidmaatschapswebsite
Factuurgenerator
Bedrijfswebsite
Validator van zakelijke ideeën
Verkooppijplijn tracker
Feedbackverzamelaar-app
Web-app voor restaurantreserveringen
Bouw sneller en slimmer met de Hostinger Horizons AI-builder
Alles-in-één AI-webappbouwer
Van code en design tot content en SEO, Horizons regelt het allemaal. Verbind tools zoals Stripe en Supabase om echte, werkende apps te lanceren – geen technische vaardigheden vereist.
Gebouwd voor snelheid, niet voor strijd
Beschrijf je idee en AI maakt er binnen enkele minuten een gebruiksklare app van. Met ondersteuning voor meer dan 80 talen kun je in je eigen woorden schrijven.
Snel lanceren, sneller schalen
Ga live met één klik: veilige hosting, een eigen domeinnaam, zakelijk e-mailadres en meer – allemaal inbegrepen. Sla tools van derden over en groei zonder grenzen.
Aangedreven door toptechnologie
Horizons maakt gebruik van geavanceerde LLM's en toonaangevende integraties om heldere code, gepolijste inhoud en een strak design te leveren voor uw meest gedurfde web-app-ideeën.