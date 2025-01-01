Mis de Black Friday deals niet:

Lanceer uw droomidee met onze AI-bouwer

Verander uw app, bedrijf of tool binnen enkele minuten in iets echts met behulp van het no-codeplatform van Hostinger Horizons.

Geen creditcard vereist
Lanceer uw droomidee met onze AI-bouwer

Hoe u uw idee lanceert met onze AI-bouwer

In drie eenvoudige stappen brengt u uw idee tot leven...
01

Definieer uw idee en de belangrijkste kenmerken ervan

Bepaal wat voor soort website of web-app u wilt bouwen en beschrijf vervolgens de belangrijkste kenmerken ervan: van pagina's en ontwerp tot gebruikersaccounts of betalingssystemen.

02

Beschrijf gewoon wat je wilt

Vermijd de complexiteit van coderen. Met Hostinger Horizons beschrijft u eenvoudig uw idee en zet u AI-prompts om in volledig functionele websites en webapps – geen code vereist.

03

Bouwen, testen en lanceren

Genereer je project, pas het aan en voer tests uit. Zodra het klaar is, publiceer je je website of app online met één klik.

Bekijk wat u kunt creëren met onze AI-bouwer

Creëer eenvoudig SaaS-producten – van zakelijke tools tot digitale diensten, allemaal aangestuurd door eenvoudige prompts.
Bekijk wat u kunt creëren met onze AI-bouwer

Lidmaatschapswebsite

Creëer een ruimte alleen voor leden, zodat u uw publiek kunt betrekken en uw community kunt laten groeien.
Begin met bouwen

Factuurgenerator

Bedrijfswebsite

Validator van zakelijke ideeën

Verkooppijplijn tracker

Feedbackverzamelaar-app

Web-app voor restaurantreserveringen

Bouw sneller en slimmer met de Hostinger Horizons AI-builder

Alles-in-één AI-webappbouwer

Van code en design tot content en SEO, Horizons regelt het allemaal. Verbind tools zoals Stripe en Supabase om echte, werkende apps te lanceren – geen technische vaardigheden vereist.

Gebouwd voor snelheid, niet voor strijd

Beschrijf je idee en AI maakt er binnen enkele minuten een gebruiksklare app van. Met ondersteuning voor meer dan 80 talen kun je in je eigen woorden schrijven.

Snel lanceren, sneller schalen

Ga live met één klik: veilige hosting, een eigen domeinnaam, zakelijk e-mailadres en meer – allemaal inbegrepen. Sla tools van derden over en groei zonder grenzen.

Aangedreven door toptechnologie

Horizons maakt gebruik van geavanceerde LLM's en toonaangevende integraties om heldere code, gepolijste inhoud en een strak design te leveren voor uw meest gedurfde web-app-ideeën.

Klaar om uw unieke projectidee om te zetten in werkelijkheid?

Geen creditcard vereist

Veelgestelde vragen over AI-bouwers

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze AI-bouwer.

Wat is een AI-bouwer?

Heb ik technische vaardigheden nodig om een AI-builder te gebruiken?

Wat kan ik maken met de Hostinger Horizons AI-builder?

Hoe gaat de AI-bouwer om met SEO (zoekmachineoptimalisatie)?

Kan ik een project aanpassen nadat de AI het heeft gegenereerd?

Kan ik geld verdienen met een project dat is gemaakt met een AI-bouwer?

Kan ik een project testen dat is gemaakt met Hostinger Horizons?

Kan ik het project dat ik met de Hostinger Horizons AI-builder heb gemaakt, delen?

Zijn hosting en een domeinnaam inbegrepen bij de AI-bouwer?