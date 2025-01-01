Ja, je kunt je project blijven bewerken nadat AI het heeft gegenereerd. Als je alleen tekst en code wilt bewerken, zijn er geen berichtencredits nodig en kun je dit direct doen.

Je kunt Hostinger Horizons ook gebruiken om wijzigingen aan te brengen en gloednieuwe versies van je app of site te genereren, zolang je maar voldoende berichtencredits hebt. Beschrijf eenvoudigweg welke wijzigingen je wilt aanbrengen in een bericht aan onze AI-builder.