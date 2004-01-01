AIビルダーであなたの夢のアイデアを実現しましょう
Hostinger Horizons のノーコード プラットフォームを使用して、アプリ、ビジネス、またはツールをわずか数分で現実のものに変えることができます。
AIビルダーでアイデアを実現する方法
アイデアとその主要な特徴を定義する
構築する Web サイトまたは Web アプリの種類を決定し、ページやデザインからユーザー アカウントや支払いシステムまで、その主要な機能の概要を説明します。
欲しいものを説明するだけです
複雑なコーディングは不要です。Hostinger Horizonsを使えば、アイデアを説明するだけで、AIプロンプトが機能満載のウェブサイトやウェブアプリを作成します。コーディングは一切不要です。
ビルド、テスト、起動
プロジェクトを生成し、カスタマイズしてテストを実行します。準備が整ったら、ワンクリックでウェブサイトまたはアプリをオンラインで公開できます。
AIビルダーで何が作れるか見てみましょう
会員ウェブサイト
請求書ジェネレーター
ビジネスウェブサイト
ビジネスアイデア検証ツール
営業パイプライントラッカー
フィードバック収集アプリ
レストラン予約ウェブアプリ
Hostinger Horizons AIビルダーでより速く、よりスマートに構築
オールインワン AI ウェブアプリビルダー
コード、デザイン、コンテンツ、SEOまで、Horizonsがすべてを処理します。StripeやSupabaseなどのツールと連携すれば、実際に動作するアプリを立ち上げることができます。技術的なスキルは必要ありません。
苦労ではなくスピードのために作られた
あなたのアイデアをAIが数分ですぐに使えるアプリに変換します。80以上の言語に対応しているので、あなた自身の言葉でアプリを構築できます。
迅速にリリースし、迅速に拡張
ワンクリックですぐに始められます。安全なホスティング、カスタムドメイン名、ビジネスメールなど、すべてが含まれています。サードパーティツールを使わずに、無限に成長できます。
最先端技術を搭載
Horizons は、高度な LLM と主要な統合を使用して、最も大胆な Web アプリのアイデアを実現するクリーンなコード、洗練されたコンテンツ、洗練されたデザインを提供します。