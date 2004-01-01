Horizonsでは、プレビュー画面上でコンテンツの直接編集が可能。編集モードを有効にして、変更したい箇所をクリックし、あとは入力するだけ。

見出し、段落、ボタンテキストなどを更新すると、その場で変更が反映されます。追加ツールも不要、メッセージの消費も必要なく、待機時間もありません。