編集モードで簡単にテキスト編集

Hostinger Horizonsのテキスト編集モードを使うと、プレビュー画面上に表示されているテキストをクリックするだけで、その場で簡単に変更が可能。プロンプトもコマンドも不要で、スムーズに編集できます。

コンテンツを簡単に変更して改善可能

Horizonsでは、プレビュー画面上でコンテンツの直接編集が可能。編集モードを有効にして、変更したい箇所をクリックし、あとは入力するだけ。

見出し、段落、ボタンテキストなどを更新すると、その場で変更が反映されます。追加ツールも不要、メッセージの消費も必要なく、待機時間もありません。

その場で簡単に編集

編集時間を<span style="white-space: nowrap;">削減して</span><span style="white-space: nowrap;">創作の</span><span style="white-space: nowrap;">時間</span>を<span style="white-space: nowrap;">確保</span>

ピンポイントで編集が可能

更新したい要素を選択して、その部分だけを変更できます。編集内容を説明する手間も、AIによる予期しない修正の心配もありません。

テキストを無料で調整

即座に変更を反映

Horizonsを利用したユーザーの声をご紹介

mark diantonio
@markdiantonio

Hostinger Horizonsのように自然言語を使ったバイブコーディングでは、開発時間が45％短縮され、これまで数週間かかっていたプロトタイプを数時間で作成できるようになりました。これにより、ソフトウェア開発の参入障壁が大幅に下がりました。

Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのHORIZONS AIを使うことで、Webサイトや顧客向けに欲しいものをこんなに簡単に作れるなんて、本当に驚きです！ぜひ一度、自分の目で確かめてみてください！

Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizonsの今後の展開がとても楽しみです！新しいAIアップデートは操作していて本当に楽しいです。自分だけでなく、多くの人にとっても大きな変化をもたらしていると思います。

RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。

Zera
@TheZoyaThinking

ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！

Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger Horizonsなら、プロンプトを入力するだけでWebアプリが作れます。本当にすごいです！

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

アイデアをカタチにしてみませんか？

役立つ資料まとめ

包括的なチュートリアル、ハウツーガイド、ステップバイステップの説明をご用意しました。初心者からAIのプロまで、あっという間にAIをマスターできます。初めてのAIプロジェクトの構築に必要な情報など、あらゆる情報が揃っています。
入門ガイド

入門ガイド

チュートリアル記事
動画（英語）
プロンプトを上手く書くコツ

プロンプトを上手く書くコツ

チュートリアル記事
動画（英語）
絶対避けたいミス

絶対避けたいミス

チュートリアル記事
動画（英語）