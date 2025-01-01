Editarea directă a textului este simplificată

Cu modul de editare a textului de la Hostinger Horizons, poți pur și simplu să dai click pe textul pe care îl vezi în previzualizare și să îl rescrii instantaneu. Fără prompturi, fără comenzi, doar editare fluidă, la fața locului.

Fără card de credit.

Schimbă și îmbunătățește cu ușurință conținutul tău

Cu Horizons, îți poți actualiza conținutul direct în fereastra de previzualizare. Activează modul de editare, fă click pe ceea ce dorești să modifici și să începi să tastezi - este atât de simplu.

Actualizează titlurile, paragrafele sau textul butonului și vezi cum modificările tale apar live. Fără add-on-uri, fără mesaje irosite, fără așteptare.

Schimbă și îmbunătățește cu ușurință conținutul tău
EDITARE PE LOC

Petrece mai puțin timp editând, mai mult timp creând

Fă modificări precise, la fața locului

Nu trebuie decât să selectezi elementul pe care dorești să îl actualizezi și doar acel element se va schimba. Gata cu dificultățile de a descrie modificările sau cu riscul unor ajustări neașteptate realizate de AI.

Modifică textul gratuit

Obține rezultate instantaneu

Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Codarea Vibe reduce programarea cu 45% cu instrumente precum Hostinger Horizons transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare pentru crearea de software este mult mai mică.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recent am avut ocazia să testez noul instrument de construire a aplicațiilor cu AI de la @Hostinger Horizons și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Specialist digital

Hostinger Horizons este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica total.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nu-ți va veni să crezi cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind HORIZONS AI de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creator de conținut

Hostinger Horizons este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger Horizons! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci și pentru mulți alți utilizatori pe care îi cunosc.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mă întreb cum a reușit Hostinger să lanseze Horizons... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nu vă pot reda cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat Horizons AI. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0, și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondator

Hostinger Horizons schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un prompt pe Hostinger Horizons. Foarte tare!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Am încercat Hostinger Horizons și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Antreprenor

Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger Horizons. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

Fără card de credit.

Vrei să aprofundezi?

Explorează tutoriale complete, ghiduri practice și instrucțiuni pas cu pas care te vor duce de la începător la profesionist în AI în cel mai scurt timp. Obține tot ce ai nevoie pentru a-ți construi primul proiect cu AI și multe altele.
Ghid introductiv

Ghid introductiv

Tutorial
Video
Prompt-uri mai bune

Prompt-uri mai bune

Tutorial
Video
Greșeli frecvente de evitat

Greșeli frecvente de evitat

Tutorial
Video