Editarea directă a textului este simplificată
Cu modul de editare a textului de la Hostinger Horizons, poți pur și simplu să dai click pe textul pe care îl vezi în previzualizare și să îl rescrii instantaneu. Fără prompturi, fără comenzi, doar editare fluidă, la fața locului.
Schimbă și îmbunătățește cu ușurință conținutul tău
Cu Horizons, îți poți actualiza conținutul direct în fereastra de previzualizare. Activează modul de editare, fă click pe ceea ce dorești să modifici și să începi să tastezi - este atât de simplu.
Actualizează titlurile, paragrafele sau textul butonului și vezi cum modificările tale apar live. Fără add-on-uri, fără mesaje irosite, fără așteptare.
Petrece mai puțin timp editând, mai mult timp creând
Fă modificări precise, la fața locului
Modifică textul gratuit
Obține rezultate instantaneu
Ce spun utilizatorii despre Hostinger Horizons
Codarea Vibe reduce programarea cu 45% cu instrumente precum Hostinger Horizons transformând limbajul natural în prototipuri funcționale în câteva ore în loc de săptămâni. Bariera de intrare pentru crearea de software este mult mai mică.
Recent am avut ocazia să testez noul instrument de construire a aplicațiilor cu AI de la @Hostinger Horizons și trebuie să spun că am fost impresionat. 😎
Hostinger Horizons ar putea fi cel mai eficient instrument de codare Vibe pentru construirea de aplicații de milioane de dolari.
Hostinger Horizons este o modalitate nouă și inovatoare de a crea MVP-uri și de a testa idei înainte de a te implica total.
Nu-ți va veni să crezi cât de ușor este să construiești ceea ce îți dorești pentru site-ul tău web și clienții tăi folosind HORIZONS AI de la Hostinger! Pur și simplu uimitor - convinge-te singur!
Hostinger Horizons este un instrument cu care poți construi o idee pe care ai avut-o – trebuie doar să o explici și pur și simplu funcționează.
Îmi place cum merg lucrurile cu @Hostinger Horizons! A fost foarte distractiv să interacționez cu noua actualizare AI. A schimbat regulile jocului nu doar pentru mine, ci și pentru mulți alți utilizatori pe care îi cunosc.
Mă întreb cum a reușit Hostinger să lanseze Horizons... E incredibil cât de repede permite oricui să implementeze front-end și back-end.
Nu vă pot reda cât a trebuit să stea acest proiect pe lista mea de așteptare PÂNĂ CÂND ați creat Horizons AI. Nu știu nimic despre codarea aplicațiilor web. 0, și iată-l. Proiectul meu de vis, prin care-mi ajut semenii este LIVE. Uau!
Hostinger Horizons schimbă cu adevărat regulile jocului în comparație cu orice altceva. A fost atât de ușor să configurez un subdomeniu pentru blogul meu în aplicația web – am zis: „Uau!”.
Acum poți construi aplicații web pur și simplu introducând un prompt pe Hostinger Horizons. Foarte tare!
Am încercat Hostinger Horizons și totul s-a schimbat pentru mine! Acest constructor de aplicații bazat pe AI, fără cod, creează site-uri web și aplicații elegante în câteva minute — proiectează, codifică și scrie pentru tine. Merită încercat.
Este ca și cum ai avea un programator web/dezvoltator software de top, gata să creeze orice îți poți imagina.
Poți construi lucruri destul de interesante cu Hostinger Horizons. Este diferit de un constructor de site-uri web obișnuit - este mai mult decât atât.