עריכת טקסט ישירה בקלות

עם מצב עריכת הטקסט של Hostinger Horizons, תוכלו פשוט ללחוץ על הטקסט שאתם רואים בתצוגה המקדימה ולכתוב אותו מחדש באופן מיידי. ללא הנחיות, ללא פקודות, רק עריכה חלקה במקום.

שנה ושפר את התוכן שלך בקלות

With Horizons, you can update your content directly in the preview window. Enable editing mode, click what you want to change, and start typing – it’s that simple.

Update headlines, paragraphs, or button text and see your edits appear live. No add-ons, no wasted messages, no waiting.

עריכה במקום

הקדישו פחות זמן לעריכה, יותר זמן ליצירה

בצע שינויים מדויקים ובמקום

פשוט בחרו את האלמנט שברצונכם לעדכן, ורק אלמנט זה ישתנה. אין עוד קושי בתיאור עריכות או סיכון בהתאמות בלתי צפויות של בינה מלאכותית.

כוונון טקסט בחינם

קבל תוצאות באופן מיידי

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

קידוד ב-Vibe מצמצם את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger Horizons הופכים שפה טבעית לפרוטוטייפים פעילים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך משמעותית.

Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר והלקוחות שלכם באמצעות HORIZONS AI של Hostinger! פשוט מדהים - תראו בעצמכם!

Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
@nice_gamin60974

אני מת על איך שהדברים מתקדמים עם @Hostinger Horizons! האינטראקציה עם עדכון ה-AI החדש ממש כיפית. זה שינה את כללי המשחק לא רק בשבילי, אלא אני מכיר גם הרבה אחרים שבשבילם.

RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך Hostinger הצליחו להפוך את Horizons למציאות... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס את השרת בחזית ובקצה האחורי.

Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!

Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אפשר לבנות אפליקציות אינטרנט פשוט על ידי הזנת פרומפט ב-Hostinger Horizons. ממש מגניב!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

