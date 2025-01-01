קחו שליטה עם עריכת קוד

מעבר להנחיות. עם גישה מלאה לקוד הפרויקט שלכם, תוכלו לכוונן ולבנות על פי התנאים שלכם - הכל בתוך Hostinger Horizons.

אין צורך בכרטיס אשראי.

הנחיית תוצאה, עם קוד לפי דרישה

בינה מלאכותית נותנת לך יתרון. אבל כשאתה רוצה להתאים אישית או לאתר באגים, עריכת קוד מאפשרת לך להשתלט. פתח כל קובץ, בצע שינויים מדויקים וראה תוצאות באופן מיידי בתצוגה המקדימה.

בין אם אתה משפר את הפלט של הבינה המלאכותית, מזריק לוגיקה מותאמת אישית או מפצל רכיבים לבהירות - אתה בשליטה מלאה מההתחלה ועד הסוף.

עריכה מעשית

יותר כוח לעשות את זה בדרך שלך

התאימו את הקוד כרצונכם

שמתם לב למשהו לא תקין או חסר בפלט של הבינה המלאכותית? כוונו את הקוד ישירות כדי לקבל בדיוק את מה שאתם צריכים - מהר יותר מאשר להסביר זאת בהנחיות.

הזריקו את ההיגיון שלכם

ניפוי שגיאות ובדיקה בזמן אמת

הישארו בזרימה

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

קידוד ב-Vibe מצמצם את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger Horizons הופכים שפה טבעית לפרוטוטייפים פעילים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך משמעותית.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons הוא אולי כלי קוד הוויב היעיל ביותר לבניית אפליקציות של מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר והלקוחות שלכם באמצעות HORIZONS AI של Hostinger! פשוט מדהים - תראו בעצמכם!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אני מת על איך שהדברים מתקדמים עם @Hostinger Horizons! האינטראקציה עם עדכון ה-AI החדש ממש כיפית. זה שינה את כללי המשחק לא רק בשבילי, אלא אני מכיר גם הרבה אחרים שבשבילם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך Hostinger הצליחו להפוך את Horizons למציאות... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס את השרת בחזית ובקצה האחורי.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי באפליקציית האינטרנט שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אפשר לבנות אפליקציות אינטרנט פשוט על ידי הזנת פרומפט ב-Hostinger Horizons. ממש מגניב!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להפוך את רעיון הפרויקט הייחודי שלכם למציאות?

