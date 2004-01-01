Kod düzenlemeyle kontrolü ele alın

İstemlerin ötesine geçin. Projenizin koduna tam erişimle, Hostinger Horizons'da ince ayar yapabilir ve kendi şartlarınıza göre geliştirebilirsiniz.

Kredi kartı gerekmez.

İstendiğinde kodla sonuca ulaşın

Yapay zeka size bir avantaj sağlar. Ancak özelleştirmek veya hata ayıklamak istediğinizde, kod düzenleme devreye girer. Herhangi bir dosyayı açın, hassas değişiklikler yapın ve sonuçları önizlemede anında görün.

İster yapay zekanın çıktısını iyileştirin, ister özel mantık ekleyin, ister bileşenleri netlik için bölün; baştan sona tam kontrol sizde.

İstendiğinde kodla sonuca ulaşın
PRATİK DÜZENLEME

Bunu kendi istediğiniz gibi yapmak için daha fazla güç

Kodu istediğiniz gibi ayarlayın

Yapay zeka çıktısında bir sorun mu fark ettiniz? İhtiyacınız olanı tam olarak elde etmek için kodu doğrudan düzenleyin; bunu komutlarda açıklamaktan daha hızlı yapın.

Kendi mantığınızı enjekte edin

Gerçek zamanlı hata ayıklayın ve test edin

Akışta kalın

Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons YZ uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik oluşturucu

Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz YZ uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.

Benzersiz proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Kredi kartı gerekmez.