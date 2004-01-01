Kod düzenlemeyle kontrolü ele alın
İstemlerin ötesine geçin. Projenizin koduna tam erişimle, Hostinger Horizons'da ince ayar yapabilir ve kendi şartlarınıza göre geliştirebilirsiniz.
İstendiğinde kodla sonuca ulaşın
Yapay zeka size bir avantaj sağlar. Ancak özelleştirmek veya hata ayıklamak istediğinizde, kod düzenleme devreye girer. Herhangi bir dosyayı açın, hassas değişiklikler yapın ve sonuçları önizlemede anında görün.
İster yapay zekanın çıktısını iyileştirin, ister özel mantık ekleyin, ister bileşenleri netlik için bölün; baştan sona tam kontrol sizde.
Bunu kendi istediğiniz gibi yapmak için daha fazla güç
Kodu istediğiniz gibi ayarlayın
Kendi mantığınızı enjekte edin
Gerçek zamanlı hata ayıklayın ve test edin
Akışta kalın
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons YZ uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!
Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.
Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!
Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz YZ uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.
Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.