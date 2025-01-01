All the features to fuel your next idea
Explore what Hostinger Horizons has to offer — powerful features that help you build and launch websites and web apps faster, easier, and without code.
Built to do more, right from the start
Launch your project without writing a single line of code. Just explain what you want, and the AI handles the rest — from design to features.
Expand what your website or app can do. Add payments, user accounts, analytics, and more.
Go live instantly. Test, tweak, and publish your website or web app in minutes.
Hız ve yaratıcılığı garanti altına almak için en gelişmiş büyük dil modelleriyle desteklenmektedir.
Metin bileşenlerini gerçek zamanlı olarak görsel olarak özelleştirin.
Bir resim yükleyin, bir tasarım edinin. Görsel referansları tam web sayfalarına dönüştürebilirsiniz.
Her şeyi kapsayan AI ortağınız
Hostinger Horizons, projenizi oluşturmaktan yönetmeye, yayınlamaya ve ölçeklendirmeye kadar tüm yaratıcı akışınızı kapsar. Tüm özellikleri kategoriye göre keşfedin.
Yayımlama ve güncelleme
Tek bir tıklamayla yayına geçin. İstediğiniz zaman güncelleme yapın — kurulum veya yeniden dağıtım gerekmez.
Otomatik hata düzeltme
Bir şey bozulduğunda Horizons sorunları otomatik olarak tespit edip düzeltmeye yardımcı olur.
Sürüm geri yükleme
Tek tıklamayla herhangi bir önceki sürüme geri dönün. Sürüm kontrol araçlarına gerek yok.
SEO'ya hazır
Dahili SEO en iyi uygulamaları, eklentilere veya ekstra kurulumlara ihtiyaç duymadan projelerinizin sıralanmasına yardımcı olur.
AI sohbet
Değişiklikleri kendi kelimelerinizle açıklayın veya yeni özellikler talep edin. Yapay zeka projenizi anında günceller. Öğrenme eğrisi yoktur.
Fiyatlandırma
Ücretsiz deneme süresi size yetmedi mi? İhtiyaçlarınıza uygun bir Hostinger Horizons planı var. İstediğiniz zaman yükseltin.
Her planda ihtiyacınız olan her şey ve daha fazlası var
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!
Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.
Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.