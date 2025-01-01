Hostinger Horizons'ı paylaşın, ücretsiz mesajlar alın

Bir arkadaşınızı yönlendirin ve onlar yükselttiğinde ikiniz de 25 ekstra mesaj kazanın. Hızlı, kolay ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur.

Şimdi başvurun

Nasıl çalışır?

01

Yönlendirme bağlantınızı paylaşın

Özel bağlantınızı doğrudan Hostinger Horizons'dan kopyalayın ve bir arkadaşınıza gönderin.

02

Yükseltmelerini bekleyin

Arkadaşınız ücretli Hostinger Horizons planına geçtiğinde ikiniz de ödüllendirilirsiniz.

03

25 ücretsiz mesaj kazanın

Güncelleme gerçekleştiği anda siz ve arkadaşınız otomatik olarak 25'er ekstra mesaj alırsınız.

Başkalarının yapay zeka ile inşa etmeye başlamasına yardımcı olun ve ödüllendirilin

Yönlendirme bağlantınızı her yerde kullanın

Yönlendirme bağlantınızı her yerde kullanın

  • Bir projeye başlayan bir arkadaşınıza doğrudan gönderin
  • İçeriğinize veya sosyal biyografinize ekleyin
  • Topluluklarınıza veya grup sohbetlerinize bırakın
Ödülünüz: 25 ücretsiz mesaj

Ödülünüz: 25 ücretsiz mesaj

Başarılı her yönlendirme anında bakiyenize 25 mesaj ekler.

Hostinger Horizons yönlendirme programı SSS

Yönlendirme bağlantımı nereden alabilirim?

Arkadaşım ne kazanıyor?

Ne elde edeceğim?

Kaç kişiye referans olabilirim?

Katılımın herhangi bir ücreti var mı?

Bu, Hostinger Horizons platformu dışında da mevcut mu?

Bunun yerine geri ödeme alabilir miyim?

Yönlendirin ve ücretsiz mesajlar alın

Hostinger Horizons'ı bir arkadaşınızla paylaşın. Yükseltme yaptıklarında ikiniz de 25 ücretsiz mesaj alacaksınız.

Şimdi başvurun