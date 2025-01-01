Hostinger Horizons'ı paylaşın, ücretsiz mesajlar alın
Bir arkadaşınızı yönlendirin ve onlar yükselttiğinde ikiniz de 25 ekstra mesaj kazanın. Hızlı, kolay ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur.
Nasıl çalışır?
01
Yönlendirme bağlantınızı paylaşın
Özel bağlantınızı doğrudan Hostinger Horizons'dan kopyalayın ve bir arkadaşınıza gönderin.
02
Yükseltmelerini bekleyin
Arkadaşınız ücretli Hostinger Horizons planına geçtiğinde ikiniz de ödüllendirilirsiniz.
03
25 ücretsiz mesaj kazanın
Güncelleme gerçekleştiği anda siz ve arkadaşınız otomatik olarak 25'er ekstra mesaj alırsınız.
Başkalarının yapay zeka ile inşa etmeye başlamasına yardımcı olun ve ödüllendirilin
Yönlendirme bağlantınızı her yerde kullanın
- Bir projeye başlayan bir arkadaşınıza doğrudan gönderin
- İçeriğinize veya sosyal biyografinize ekleyin
- Topluluklarınıza veya grup sohbetlerinize bırakın
Ödülünüz: 25 ücretsiz mesaj
Başarılı her yönlendirme anında bakiyenize 25 mesaj ekler.