Yapay zeka ile MVP geliştirme artık çok kolay
Fikrinizi hızla işlevsel bir ürüne dönüştürün. Kodlama veya geliştiriciye gerek yok.
Minimum uygulanabilir bir ürün nasıl geliştirilir?
MVP fikrinizi tanımlayın
Ürününüzün çözeceği sorunu ve fikrinizi kanıtlayacak temel özellikleri belirleyin.
Kodlama yapmadan MVP'nizi oluşturun
Basit yapay zeka komutlarını çalışan bir MVP’ye dönüştürmek için Hostinger Horizons’ı kullanın, teknik bilgiye veya karmaşık bir kuruluma gerek yok.
Test edin, iyileştirin ve yayınlayın
MVP'nizi gerçek kullanıcılarla doğrulayın, iyileştirmeler yapın ve Horizons ile tek tıkla yayınlayın.
MVP fikirlerine mi ihtiyacınız var?
Çalışma planlama aracı
Stok takip aracı
AI sohbet botu
Görev önceliklendirme aracı
CRM aracı
PPC bütçe takip aracı
Özgeçmiş oluşturma aracı
Hostinger Horizons ile MVP'nizi daha hızlı oluşturun
Hepsi bir arada AI MVP oluşturucu
Tasarım ve koddan içeriğe ve SEO’ya kadar her şeyi Horizons halleder. Stripe ve Supabase gibi araçları entegre ederek işlevsel MVP’ler başlatabilirsiniz, kodlama gerekmez.
Karmaşıklık için değil, hız için tasarlandı
Fikrinizi anlatın, yapay zeka onu dakikalar içinde çalışan bir MVP'ye dönüştürsün. 80'den fazla dil desteğiyle kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.
Hızlı başlatın, daha hızlı ölçeklendirin
Hosting, özel domain, iş e-postası ve daha fazlasıyla MVP’nizi tek tıkla yayına alın. Üçüncü taraf eklentilere gerek yok.
Önde gelen AI teknolojisiyle desteklenir
Horizons, güvenilir büyük dil modelleri (LLM’ler) ve gelişmiş entegrasyonlar kullanarak MVP’niz için temiz kod, optimize edilmiş içerik ve modern tasarım sunar.