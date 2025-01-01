SaaS uygulama geliştirme kolaylaştırıldı

Hostinger Horizons’ın kodsuz platformunu kullanarak mikro SaaS uygulama fikrinizi kolaylıkla canlı bir ürüne dönüştürün.

Ücretsiz başlayın

Kredi kartı gerekmiyor.

SaaS uygulama geliştirme kolaylaştırıldı

SaaS uygulaması nasıl oluşturulur

Mikro SaaS projenizi hayata geçirmek için şu üç basit adımı izleyin; kodlama veya geliştirme ekibine ihtiyacınız yok.

01

Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın

SaaS uygulamanızın çözeceği sorunu netleştirin ve kullanıcılarınız için temel özellikleri ana hatlarıyla belirtin.

02

Platformunuzu ve araçlarınızı seçin

SaaS uygulamanızı manuel olarak kodlamayı veya Hostinger Horizons'ı kullanarak istemlerinizi herhangi bir koda ihtiyaç duymadan tam işlevli bir SaaS ürününe dönüştürmeyi seçin.

03

Oluşturun, test edin ve başlatın

Ne istediğinizi açıklayın ve Horizons'ın SaaS ürününüzü oluşturmasına izin verin. Barındırma, yerleşik entegrasyonlar ve özel bir alan adı dahil olmak üzere tek bir tıklamayla başlatın.

Ücretsiz başlayın

Oluşturabileceğiniz SaaS çözümleri — kod yok, sadece yaratıcılığınız

Hostinger Horizons ile iş araçlarından dijital hizmetlere kadar, basit komutlarla yönetilen SaaS ürünlerinin türlerini keşfedin.

Oluşturabileceğiniz SaaS çözümleri — kod yok, sadece yaratıcılığınız

Yapay zeka sohbet robotu

Müşterilerin sorularını yanıtlayan, kullanıcıları yönlendiren veya genel görevleri otomatikleştiren akıllı bir sohbet robotu oluşturun; böylece işletmelerin hizmetlerini iyileştirmelerine ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olun.İnşa etmeye başla

CRM aracı

Stok takip aracı

Görev önceliklendirme aracı

PPC bütçe takip aracı

Özgeçmiş oluşturma aracı

Çalışma planlama aracı

Horizons'ın kodsuz SaaS oluşturucusuyla daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun

Hepsi bir arada AI ortağı

Hostinger Horizons, arka uç mantığından tasarıma kadar her şeyi halleder ve Stripe ve Supabase gibi araçlarla bağlantı kurar; böylece kod yazmadan gerçek bir SaaS ürünü başlatabilirsiniz.

Hız ve basitlik

SaaS fikrinizi anlatmanız yeterli, Hostinger Horizons bunu hızlı bir şekilde kullanıma hazır bir uygulamaya dönüştürüyor. 80'den fazla dil desteğiyle küresel kitleler için oluşturabilirsiniz.

Canlı yayına geçin ve kolayca ölçeklendirin

Tek tıklamayla başlayın ve üçüncü taraf hizmetlere gerek kalmadan barındırma, alan adı yönetimi ve iş araçlarının keyfini çıkarın.

Lider teknolojiyle destekleniyor

Horizons, en iddialı SaaS konseptleriniz için bile yüksek kaliteli kod, içerik ve tasarım üretmek amacıyla üst düzey LLM'lerden ve gelişmiş yapay zeka araçlarından yararlanır.

Benzersiz proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Ücretsiz başlayın

Kredi kartı gerekmiyor.

Daha derinlere dalmak ister misiniz?

Kısa sürede yeni başlayanlardan AI profesyonellerine dönüşmenizi sağlayacak kapsamlı eğitimleri, nasıl yapılır kılavuzlarını ve adım adım talimatları keşfedin. İlk AI projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını edinin.

Başlangıç kılavuzu

Başlangıç kılavuzu

Eğitim
Video
İstemlerinizi geliştirin

İstemlerinizi geliştirin

Eğitim
Video
Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Eğitim
Video

SaaS uygulama geliştirme SSS

SaaS uygulama oluşturma konusunda aldığımız en yaygın sorulardan bazılarının yanıtları şunlardır.

SaaS uygulama geliştirme nedir?

Bir SaaS uygulaması oluşturmak için kodlama bilmem gerekir mi?

Bir SaaS uygulaması oluşturmanın maliyeti ne kadardır?

SaaS uygulamamı nasıl paraya çevirebilirim?

SaaS uygulamamı nasıl pazarlayabilirim?

SaaS ile mikro SaaS arasındaki fark nedir?

Bir SaaS uygulamasını nasıl sürdürebilirim?

Bir SaaS uygulamasını nasıl test edebilirim?

Bir SaaS uygulamasını nasıl güvenli hale getirebilirim?

Bir SaaS uygulamasını nasıl dağıtır ve barındırırım?