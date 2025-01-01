SaaS uygulama geliştirme kolaylaştırıldı
Hostinger Horizons’ın kodsuz platformunu kullanarak mikro SaaS uygulama fikrinizi kolaylıkla canlı bir ürüne dönüştürün.
SaaS uygulaması nasıl oluşturulur
Mikro SaaS projenizi hayata geçirmek için şu üç basit adımı izleyin; kodlama veya geliştirme ekibine ihtiyacınız yok.
Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın
SaaS uygulamanızın çözeceği sorunu netleştirin ve kullanıcılarınız için temel özellikleri ana hatlarıyla belirtin.
Platformunuzu ve araçlarınızı seçin
SaaS uygulamanızı manuel olarak kodlamayı veya Hostinger Horizons'ı kullanarak istemlerinizi herhangi bir koda ihtiyaç duymadan tam işlevli bir SaaS ürününe dönüştürmeyi seçin.
Oluşturun, test edin ve başlatın
Ne istediğinizi açıklayın ve Horizons'ın SaaS ürününüzü oluşturmasına izin verin. Barındırma, yerleşik entegrasyonlar ve özel bir alan adı dahil olmak üzere tek bir tıklamayla başlatın.
Oluşturabileceğiniz SaaS çözümleri — kod yok, sadece yaratıcılığınız
Hostinger Horizons ile iş araçlarından dijital hizmetlere kadar, basit komutlarla yönetilen SaaS ürünlerinin türlerini keşfedin.
Yapay zeka sohbet robotu
CRM aracı
Stok takip aracı
Görev önceliklendirme aracı
PPC bütçe takip aracı
Özgeçmiş oluşturma aracı
Çalışma planlama aracı
Horizons'ın kodsuz SaaS oluşturucusuyla daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun
Hepsi bir arada AI ortağı
Hostinger Horizons, arka uç mantığından tasarıma kadar her şeyi halleder ve Stripe ve Supabase gibi araçlarla bağlantı kurar; böylece kod yazmadan gerçek bir SaaS ürünü başlatabilirsiniz.
Hız ve basitlik
SaaS fikrinizi anlatmanız yeterli, Hostinger Horizons bunu hızlı bir şekilde kullanıma hazır bir uygulamaya dönüştürüyor. 80'den fazla dil desteğiyle küresel kitleler için oluşturabilirsiniz.
Canlı yayına geçin ve kolayca ölçeklendirin
Tek tıklamayla başlayın ve üçüncü taraf hizmetlere gerek kalmadan barındırma, alan adı yönetimi ve iş araçlarının keyfini çıkarın.
Lider teknolojiyle destekleniyor
Horizons, en iddialı SaaS konseptleriniz için bile yüksek kaliteli kod, içerik ve tasarım üretmek amacıyla üst düzey LLM'lerden ve gelişmiş yapay zeka araçlarından yararlanır.
Daha derinlere dalmak ister misiniz?
Kısa sürede yeni başlayanlardan AI profesyonellerine dönüşmenizi sağlayacak kapsamlı eğitimleri, nasıl yapılır kılavuzlarını ve adım adım talimatları keşfedin. İlk AI projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını edinin.