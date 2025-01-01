SaaS uygulama geliştirme kolaylaştırıldı

Mikro SaaS, dar bir nişe hizmet eden, genellikle küçük bir ekip veya hatta tek bir kurucu tarafından oluşturulan ve yönetilen oldukça uzmanlaşmış bir SaaS uygulamasıdır. Bu projelerin başlatılması daha hızlı ve yönetilmesi daha kolay olabilir.

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