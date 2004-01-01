AI prototipleme ile etkileşimli tasarımlar oluşturun
Hayalinizdeki tasarım, web sitesi veya web uygulaması Hostinger Horizons ile elinizin altında.
Bir web sitesi prototipi nasıl oluşturulur?
Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın
Önce hayalinizdeki tasarımı ya da fikri ve onun nasıl görünmesini ve çalışmasını istediğinizi düşünerek başlayın.
Vizyonunuzu tanımlayın
Ardından, tasarım, web uygulaması, ürün ya da web sitesi fark etmeksizin fikrinizi hayata geçirmek için Horizons içinde detaylı bir komut yazın.
AI prototipleme ile oluşturun
Şimdi sihir başlıyor. AI ile oluşturduğunuz prototipi test edebilir, düzenleyebilir, geri bildirim alabilir ve yayına almadan önce yineleyerek geliştirebilirsiniz.
AI prototipleme fikirlerine mi ihtiyacınız var?
Restoran rezervasyonları web uygulaması
Satış kanalı izleyicisi
Üyelik web sitesi
İşletme web sitesi
İş fikri doğrulayıcı
Geri bildirim toplama uygulaması
Fatura oluşturucu
Dakikalar içinde fikirden çalışan prototipe
Engelsiz AI prototipleme
Fikrinizi hiçbir kodlama ve hiçbir uğraş olmadan çalışan bir web uygulamasına dönüştürün. Horizons, tasarımı, işlevselliği ve içeriği sizin için dakikalar içinde oluşturur.
Sadece tarif edin, gerisini Horizons halleder
Düzeninden işlevselliğine kadar tamamen etkileşimli uygulamalar oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ihtiyacınızı anlatmak. Üstelik 80’den fazla dili destekler, böylece kendi sözlerinizle oluşturabilirsiniz.
Birkaç tıkla başlatın, otomatik olarak büyütün
Hosting, domain, iş e-postası ve tüm entegrasyonlarla birlikte hemen yayına alın. Her şey dahil. Üçüncü taraf araçlara gerek yok, gecikme yok.
Güvenilir AI altyapısı üzerine inşa edilmiştir
Horizons, üretime hazır deneyimleri hızlı bir şekilde sunmak için en gelişmiş LLM’leri ve Stripe ile Supabase gibi araçları kullanır.