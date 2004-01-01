Cyber Week fırsatlarını kaçırmayın

Bir web sitesi prototipi nasıl oluşturulur?

Horizons ile tek yapmanız gereken fikrinizi anlatmak. AI destekli prototipleme, onu gerçeğe dönüştürür.
01

Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın

Önce hayalinizdeki tasarımı ya da fikri ve onun nasıl görünmesini ve çalışmasını istediğinizi düşünerek başlayın.

02

Vizyonunuzu tanımlayın

Ardından, tasarım, web uygulaması, ürün ya da web sitesi fark etmeksizin fikrinizi hayata geçirmek için Horizons içinde detaylı bir komut yazın.

03

AI prototipleme ile oluşturun

Şimdi sihir başlıyor. AI ile oluşturduğunuz prototipi test edebilir, düzenleyebilir, geri bildirim alabilir ve yayına almadan önce yineleyerek geliştirebilirsiniz.

AI prototipleme fikirlerine mi ihtiyacınız var?

Restoran rezervasyonları web uygulaması

Müşterilerin aynı uygulamada menülere göz atmasını, masa rezervasyonu yapmasını ve diyet tercihlerini belirlemesini sağlayın.
Satış kanalı izleyicisi

Üyelik web sitesi

İşletme web sitesi

İş fikri doğrulayıcı

Geri bildirim toplama uygulaması

Fatura oluşturucu

Dakikalar içinde fikirden çalışan prototipe

Engelsiz AI prototipleme

Fikrinizi hiçbir kodlama ve hiçbir uğraş olmadan çalışan bir web uygulamasına dönüştürün. Horizons, tasarımı, işlevselliği ve içeriği sizin için dakikalar içinde oluşturur.

Sadece tarif edin, gerisini Horizons halleder

Düzeninden işlevselliğine kadar tamamen etkileşimli uygulamalar oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ihtiyacınızı anlatmak. Üstelik 80’den fazla dili destekler, böylece kendi sözlerinizle oluşturabilirsiniz.

Birkaç tıkla başlatın, otomatik olarak büyütün

Hosting, domain, iş e-postası ve tüm entegrasyonlarla birlikte hemen yayına alın. Her şey dahil. Üçüncü taraf araçlara gerek yok, gecikme yok.

Güvenilir AI altyapısı üzerine inşa edilmiştir

Horizons, üretime hazır deneyimleri hızlı bir şekilde sunmak için en gelişmiş LLM’leri ve Stripe ile Supabase gibi araçları kullanır.

Benzersiz web sitesi fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Tasarım prototipleme SSS

Yapay zeka prototipleme aracımız hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Prototipleme nedir?

Prototip oluşturmak için tasarım becerilerine ihtiyacım var mı?

Bir prototip, fon almaya veya müşteri onayı kazanmaya nasıl yardımcı olabilir?

Oluşturulan tasarım benzersiz midir?

Bir web sitesi prototipini nasıl test eder ve geri bildirim alırım?

Prototip ile canlı web sitesi arasındaki fark nedir?

Prototipimi Hostinger'da gerçek, canlı bir web sitesine dönüştürebilir miyim?