AI projenizi oluştururken hatırlamanız gereken önemli noktalar
Projenizin hedefini tanımlayın
Çözmek istediğiniz sorunun net bir vizyonuyla başlayın. Hostinger Horizons ile bu vizyonu, sonraki adımlarınıza rehberlik eden hazır şablonları kullanarak eyleme dönüştürün.
Erişilebilir, kodsuz bir platform kullanın
Karmaşık kodlamalarla uğraşmaya son verin. Hostinger Horizons, sezgisel sohbet arayüzü sayesinde fikirlerinizi hayata geçirmeyi kolaylaştırır. Böylece teknik işlere değil, hayallerinize odaklanabilirsiniz.
Çarpıcı arayüzleri hızlı bir şekilde tasarlayın
Projeniz çalıştığı kadar iyi görünmelidir. Hostinger Horizons ile tasarımcı olmanıza gerek kalmadan şık ve profesyonel arayüzleri hızla oluşturabilirsiniz.
Yapay zeka özellikleri ekleyin, uygulamanızı daha akıllı hale getirin
Hostinger Horizons, birkaç basit tıklamayla sohbet robotları, görüntü tanıma veya öneriler gibi yapay zeka öğelerini entegre ederek uygulamanızı dinamik bir çevrimiçi araca dönüştürmenize olanak tanır.
Projenizi gerçek zamanlı test edin ve geliştirin
Uygulamanız yayına girdiğinde, nasıl performans gösterdiğini görmek isteyeceksiniz. Hostinger Horizons, test etmeyi hızlı ve kolay hale getirerek, tam olarak hayal ettiğiniz gibi çalışmasını sağlar.
Yayınlayın, paylaşın ve ölçeklendirmeye başlayın
Çalışmanızı göstermeye hazır olduğunuzda, Hostinger Horizons uygulamanızı tek bir tıklamayla yayınlamanıza olanak tanır. Karmaşık kurulum yok, telaş yok. Sadece kusursuz bir lansman.
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!
Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.
Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!
Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.
Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.