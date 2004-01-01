Başlamak için projenizin paylaşmaya hazır olduğundan emin olun. Amacını netleştirin, gerekli verileri toplayın ve sohbet botları veya öneri sistemleri gibi yapay zeka özelliklerini entegre edin. Projenizin çevrimiçi olarak erişilebilir olması için bir domaine ve web hosting hizmetine de ihtiyacınız olacak.

Hostinger Horizons tüm bunları sizin yerinize halleder. Sohbet tabanlı, kodsuz bir platform olarak, projenizin ne yapmasını istediğinizi doğal bir dille tarif etmeniz yeterlidir; araç sizin için bunu hayata geçirir. API desteğinden yerleşik Supabase bağlantısına, domain ve hosting yönetimine kadar ihtiyacınız olan her şeyi aynı platformda sunar. Sohbet üzerinden projenizi oluşturup geliştirin ve hazır olduğunuzda tek tıkla yayınlayın. Karmaşık kurulumlara veya teknik bilgiye gerek yok, sadece fikrinizi paylaşmanız yeterlidir.