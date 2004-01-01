Muhteşem Cuma: Ücretsiz ekstra aylar alın

Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

İhtiyacınız olan şablonu bulamıyor musunuz? Sadece tanımlayın, yapay zeka sizin için oluştursun.

AI projenizi oluştururken hatırlamanız gereken önemli noktalar

Yapay zeka artık sadece uzmanlara özel değil. İster yeni başlıyor olun ister daha derine inmeye hazır olun, yapay zeka destekli geliştirme sürecinin temel adımları sizi fikirden çalışan bir projeye götürür. Hostinger Horizons ile hepsi mümkün; bir ekibe gerek yok, sadece siz yeterlisiniz.

Projenizin hedefini tanımlayın

Çözmek istediğiniz sorunun net bir vizyonuyla başlayın. Hostinger Horizons ile bu vizyonu, sonraki adımlarınıza rehberlik eden hazır şablonları kullanarak eyleme dönüştürün.

Erişilebilir, kodsuz bir platform kullanın

Karmaşık kodlamalarla uğraşmaya son verin. Hostinger Horizons, sezgisel sohbet arayüzü sayesinde fikirlerinizi hayata geçirmeyi kolaylaştırır. Böylece teknik işlere değil, hayallerinize odaklanabilirsiniz.

Çarpıcı arayüzleri hızlı bir şekilde tasarlayın

Projeniz çalıştığı kadar iyi görünmelidir. Hostinger Horizons ile tasarımcı olmanıza gerek kalmadan şık ve profesyonel arayüzleri hızla oluşturabilirsiniz.

Yapay zeka özellikleri ekleyin, uygulamanızı daha akıllı hale getirin

Hostinger Horizons, birkaç basit tıklamayla sohbet robotları, görüntü tanıma veya öneriler gibi yapay zeka öğelerini entegre ederek uygulamanızı dinamik bir çevrimiçi araca dönüştürmenize olanak tanır.

Projenizi gerçek zamanlı test edin ve geliştirin

Uygulamanız yayına girdiğinde, nasıl performans gösterdiğini görmek isteyeceksiniz. Hostinger Horizons, test etmeyi hızlı ve kolay hale getirerek, tam olarak hayal ettiğiniz gibi çalışmasını sağlar.

Yayınlayın, paylaşın ve ölçeklendirmeye başlayın

Çalışmanızı göstermeye hazır olduğunuzda, Hostinger Horizons uygulamanızı tek bir tıklamayla yayınlamanıza olanak tanır. Karmaşık kurulum yok, telaş yok. Sadece kusursuz bir lansman.

Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik oluşturucu

Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.

Yapay zeka proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Yapay zeka proje fikirleri SSS

Başlangıç aşamasından gelir elde etmeye kadar, işte AI web siteleriyle ilgili en sık sorulan sorulardan bazılarına yanıtlar.

Yeni başlayanlar için iyi yapay zeka proje fikirleri nelerdir?

AI web siteleri oluşturmak için kodlama becerisine ihtiyacım var mı?

Yapay zeka web siteleriyle para kazanabilir miyim?

Yapay zeka web siteleri oluşturmak için hangi araçları veya platformları kullanmalıyım?

Yapay zeka proje fikrimi internette nasıl yayınlayabilirim?

Bir yapay zeka projesi, normal bir BT projesinden nasıl farklıdır?