Arama motorları ve yapay zeka için optimize edilmiş projeniz

Hostinger Horizons, sitelerinizin arama motorları tarafından indekslenmesi ve ChatGPT, Gemini ve Meta AI gibi yapay zeka araçları tarafından daha iyi anlaşılması için gereken her şeyi otomatik olarak üretir.

Kredi kartı gerekmez.

Görünürlük için otomatik olarak optimize edildi

Kodsuz siteniz özel bir alan adında yayına girdiğinde, sitemap.xml, robots.txt ve llms.txt gibi önemli SEO ve yapay zeka görünürlük dosyaları otomatik olarak oluşturulur. Bu, arama motorlarının ve yapay zeka araçlarının içeriğinizi anlamasına yardımcı olur; kurulum gerekmez.
Görünürlük için otomatik olarak optimize edildi
Her zaman dahil

SEO ve AI keşfi için akıllı yayıncılık

Yapay zeka arama platformu

ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity ve Meta AI gibi araçların sitenizi anlamasına yardımcı olun. Otomatik olarak oluşturulan LLMs.txt dosyaları sayesinde, yapay zeka sistemleri tam olarak nereye bakmaları gerektiğini bilir ve yanıtlarda ve özetlerde önerilme şansınızı artırır.

En iyi SEO uygulamaları

Sıfır kurulum, maksimum sonuçlar

Yapay Zeka SEO'sunda yeni misiniz? Dakikalar içinde izleyin ve öğrenin

Bu kısa videolar, Üretken Motor Optimizasyonunun (GEO) ne anlama geldiğini ve içeriğinizi nasıl görünür tutacağınızı açıklıyor.

Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons YZ uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik oluşturucu

Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz YZ uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.

Benzersiz proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Kredi kartı gerekmez.