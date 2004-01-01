Doğrudan metin düzenlemeleri kolaylaştırıldı
Hostinger Horizons’un metin düzenleme modu ile önizlemede gördüğünüz metne tıklayıp anında yeniden yazabilirsiniz. Komutlara ya da yönlendirmelere gerek yok, sadece akıcı ve yerinde düzenleme.
İçeriğinizi kolayca değiştirin ve geliştirin
Horizons ile içeriğinizi önizleme penceresinde doğrudan güncelleyebilirsiniz. Düzenleme modunu etkinleştirin, değiştirmek istediğiniz yere tıklayın ve yazmaya başlayın, bu kadar basit.
Başlıkları, paragrafları veya buton metinlerini güncelleyin ve yaptığınız değişikliklerin anında yayına alındığını görün. Eklenti yok, gereksiz mesaj harcaması yok, bekleme yok.
Düzenlemeye daha az, yaratmaya daha çok zaman ayırın
Net, yerinde değişiklikler yapın
Metni ücretsiz olarak düzenleyin
Anında sonuç alın
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!
Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.
Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!
Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.
Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.