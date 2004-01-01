Doğrudan metin düzenlemeleri kolaylaştırıldı

Hostinger Horizons’un metin düzenleme modu ile önizlemede gördüğünüz metne tıklayıp anında yeniden yazabilirsiniz. Komutlara ya da yönlendirmelere gerek yok, sadece akıcı ve yerinde düzenleme.

Kredi kartı gerekmez.

İçeriğinizi kolayca değiştirin ve geliştirin

Horizons ile içeriğinizi önizleme penceresinde doğrudan güncelleyebilirsiniz. Düzenleme modunu etkinleştirin, değiştirmek istediğiniz yere tıklayın ve yazmaya başlayın, bu kadar basit.

Başlıkları, paragrafları veya buton metinlerini güncelleyin ve yaptığınız değişikliklerin anında yayına alındığını görün. Eklenti yok, gereksiz mesaj harcaması yok, bekleme yok.

İçeriğinizi kolayca değiştirin ve geliştirin
ANINDA DÜZENLEME

Düzenlemeye daha az, yaratmaya daha çok zaman ayırın

Net, yerinde değişiklikler yapın

Güncellemek istediğiniz öğeyi seçin, sadece o öğe değişsin. Düzenlemeleri tarif etmekte zorlanmak veya beklenmedik yapay zeka değişiklikleri riski artık yok.

Metni ücretsiz olarak düzenleyin

Anında sonuç alın

Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, geliştirme sürecini %45 oranında kısaltıyor. Hostinger Horizons gibi araçlar, doğal dili birkaç hafta yerine birkaç saat içinde çalışan prototiplere dönüştürerek yazılım oluşturmanın giriş bariyerini dramatik şekilde düşürüyor.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve çok etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger HORIZONS AI ile web siteniz ve müşterileriniz için istediklerinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Tam anlamıyla harika, kendiniz deneyin!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik oluşturucu

Hostinger Horizons, aklınızdaki bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır. Sadece fikrinizi anlatmanız yeterli, gerisini o halleder.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni YZ güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger’ın Horizons’ı nasıl başardığını merak ediyorum… Frontend ve backend'i bu kadar hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunabilmesi gerçekten inanılmaz.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Bu projenin ne kadar uzun zamandır “bir gün yapacağım” listemde beklediğini size anlatamam, ta ki sizler Horizons AI’ı çıkartana kadar. Web uygulaması kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorum, sıfır. Ama oldu işte! Hayalimdeki, insanlara yardım edecek projem YAYINDA. Vay be, harika!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt domain oluşturmak o kadar kolaydı ki, “Vay be!” diye tepki verdim!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve inanılmaz bir şey! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor. Hem de sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, birinci sınıf bir web geliştiricisi/yazılım geliştiricisi yanınızdaymış gibi.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucudan farklıdır, çok daha fazlasıdır.

Benzersiz proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Kredi kartı gerekmez.

Daha derinlere dalmak ister misiniz?

Kapsamlı eğitimler, nasıl yapılır kılavuzları ve adım adım yönergelerle kısa sürede bir yapay zeka uzmanına dönüşün. İlk yapay zeka projenizi oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeye ve daha fazlasına ulaşın.
Başlangıç kılavuzu

Başlangıç kılavuzu

Eğitim
Video
Komutlarınızı geliştirin

Komutlarınızı geliştirin

Eğitim
Video
Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Eğitim
Video