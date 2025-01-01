Web sitenizi veya web uygulamanızı güçlendirin
Hostinger Horizons, projenizi ödemeler, kullanıcı hesapları, analizler ve daha fazlası gibi temel hizmetlere bağlamanızı kolaylaştırır; tüm bunlar tek bir satır kod yazmadan gerçekleşir.
Kusursuz entegrasyonlar
Hostinger Horizons connects your site or app to the tools you need to grow and scale. Skip the technical hassle – simply describe what you want, and the AI handles the rest.Need logins, payments, or monetization? Hostinger Horizons integrates services like Supabase, Stripe, and AdSense, and can connect to other tools on request.
Entegrasyonlar daha iyi bir yapı kurmanıza nasıl yardımcı olur?
Supabase entegrasyonu – zahmetsiz kullanıcı yönetimi
Stripe entegrasyonu – ödemeleri kabul edin
Google AdSense – içeriğinizi paraya dönüştürün
SEO entegrasyonları – çevrimiçi bulunun
Sınırsız özel entegrasyonlar – AI tarafından destekleniyor
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!
Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.
Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.
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Kısa sürede yeni başlayanlardan AI profesyonellerine dönüşmenizi sağlayacak kapsamlı eğitimleri, nasıl yapılır kılavuzlarını ve adım adım talimatları keşfedin. İlk AI projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını edinin.