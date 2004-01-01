Hostinger Horizons satış ortaklığı programı
Ortaklığınıza değer veren bir satış ortaklığı programına katılın; tamamen ücretsizdir!
Kullanıcı odaklı satış ortaklığı pazarlaması
Yüksek dönüşüm oranları
Hostinger Horizons'ın güçlü performansından ve optimize edilmiş promosyon varlıklarından yararlanın
Performansa dayalı komisyonlar
Her satın alımdan %60’a varan komisyon kazanın.
Kolay takip
Kampanyaları takip etmek ve optimize etmek için kapsamlı bir satış ortaklığı kontrol paneline erişim.
Hostinger Horizons ile dört basit adımda daha fazla kazanın
Programa katılın
Tamamen ücretsiz şekilde bir dakikadan kısa sürede kaydolun.
Ortaklık bannerlarını kullanın
Kullanıma hazır pazarlama materyallerine tek bir yerden ulaşın.
Performansınızı takip edin
Güçlü bir ortaklık paneliyle kampanyaları takip edin ve optimize edin.
Ödemenizi alın
Her uygun satıştan %60’a varan komisyon kazanın.