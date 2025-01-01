Herhangi bir tasarımı canlı bir web sitesine veya web uygulamasına dönüştürün

Hostinger Horizons ile ekran görüntüsü, fotoğraf veya çiziminizi yükleyin ve tasarımınızın çalışan bir web sitesine veya web uygulamasına dönüşmesini izleyin.

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Vizyonunuzu çevrimiçi hale getirin, kodlamaya gerek yok

Saw a website or web app you love? Or maybe you’ve sketched your own layout? Upload any visual media to Horizons, and the AI will turn it into a working website or web app in a matter of seconds.

Once built, you can easily update text, colors, and features using simple commands – no technical skills required.

Ücretsiz başlayın
Vizyonunuzu çevrimiçi hale getirin, kodlamaya gerek yok
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Hayran olduğunuz bir web sitesi mi gördünüz? Ekran görüntüsü alın. Kağıda çizilmiş bir fikriniz mi var? Fotoğrafını çekin. Horizons her türlü görsel girdiyle çalışır.

Manuel işleri atlayın

Fikirden dakikalar içinde çevrimiçi hale getirin

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Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik yaratıcısı

Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.

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Kaçınılması gereken yaygın hatalar

Kaçınılması gereken yaygın hatalar

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