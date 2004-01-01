Web uygulaması geliştirme kolaylaştırıldı
Bir web uygulaması nasıl geliştirilir
Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın
Öncelikle web uygulamanızın çözeceği temel sorunu belirleyip ihtiyaç duyduğu özellikleri ana hatlarıyla belirtin.
Araçlarınızı ve teknolojinizi seçin
SaaS uygulamanızı manuel olarak kodlamayı veya Hostinger Horizons'ı kullanarak komutlarınızı herhangi bir koda ihtiyaç duymadan tam işlevli bir SaaS ürününe dönüştürmeyi seçin.
Oluşturun, test edin ve yayınlayın
Uygulamanızı kurun, testlerini çalıştırın ve hazır olduğunuzda çevrimiçi olarak yayınlayın; Horizons ile bunu tek bir tıklamayla yapabilirsiniz.
Kodsuz web uygulaması fikirlerine mi ihtiyacınız var?
CRM web uygulaması
PPC bütçe takip web uygulaması
Restoran rezervasyon web uygulaması
Geri bildirim toplayıcı web uygulaması
Fatura oluşturucu web uygulaması
Özgeçmiş oluşturucu web uygulaması
Podcast web uygulaması
Hostinger Horizons kodsuz web uygulaması oluşturucuyla daha hızlı, daha akıllı ve daha kolay geliştirin.
Hepsi bir yerde AI web uygulaması oluşturucu
Koddan tasarıma, içerikten SEO’ya kadar her şeyi Hostinger Horizons sizin için yönetir. Stripe ve Supabase’i entegre ederek gerçek ve çalışan web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Teknik bilgi gerekmez.
Zorluk değil, hız için geliştirildi
Fikrinizi anlatın, yapay zeka hızla hayata geçirsin ve yayına hazır hale getirsin. 80’den fazla dili destekler, böylece kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.
Hızlı lansman yapın, daha da hızlı büyüyün
Tek tıkla yayına alın; güvenli ve hızlı hosting, özel domain, iş e-postası ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin. Üçüncü taraf çözümlere gerek kalmaz.
En iyi teknolojiyle destekleniyor
Horizons, en cesur web uygulaması fikirleriniz için yüksek kaliteli kod, metin ve tasarım sunmak üzere güvenilir LLM dereceleri ve son teknoloji araçlarla çalışır.