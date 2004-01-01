Sınırlı süreli fırsatları kaçırmayın!
Web uygulaması geliştirme kolaylaştırıldı

Yapay zeka destekli kodsuz Hostinger Horizons ile fikir aşamasından yayına kadar etkileşimli web uygulamalarının nasıl oluşturulacağını öğrenin.

Bir web uygulaması nasıl geliştirilir

01

Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın

Öncelikle web uygulamanızın çözeceği temel sorunu belirleyip ihtiyaç duyduğu özellikleri ana hatlarıyla belirtin.

02

Araçlarınızı ve teknolojinizi seçin

SaaS uygulamanızı manuel olarak kodlamayı veya Hostinger Horizons'ı kullanarak komutlarınızı herhangi bir koda ihtiyaç duymadan tam işlevli bir SaaS ürününe dönüştürmeyi seçin.

03

Oluşturun, test edin ve yayınlayın

Uygulamanızı kurun, testlerini çalıştırın ve hazır olduğunuzda çevrimiçi olarak yayınlayın; Horizons ile bunu tek bir tıklamayla yapabilirsiniz.

Kodsuz web uygulaması fikirlerine mi ihtiyacınız var?

Hostinger Horizons ile kişisel web sitelerinden işletme araçlarına kadar birçok web uygulamasını keşfedin. Tümü yapay zeka tarafından desteklenir ve basit komutlarla gerçeğe dönüşür.
CRM web uygulaması

Kişileri zahmetsizce organize edin ve yönetin. Toplantıların ve ayrıntıların kayıtlarını tutarak ilişkileri güçlendirin.
Oluşturmaya başlayın

PPC bütçe takip web uygulaması

Restoran rezervasyon web uygulaması

Geri bildirim toplayıcı web uygulaması

Fatura oluşturucu web uygulaması

Özgeçmiş oluşturucu web uygulaması

Podcast web uygulaması

Hostinger Horizons kodsuz web uygulaması oluşturucuyla daha hızlı, daha akıllı ve daha kolay geliştirin.

Hepsi bir yerde AI web uygulaması oluşturucu

Koddan tasarıma, içerikten SEO’ya kadar her şeyi Hostinger Horizons sizin için yönetir. Stripe ve Supabase’i entegre ederek gerçek ve çalışan web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Teknik bilgi gerekmez.

Zorluk değil, hız için geliştirildi

Fikrinizi anlatın, yapay zeka hızla hayata geçirsin ve yayına hazır hale getirsin. 80’den fazla dili destekler, böylece kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.

Hızlı lansman yapın, daha da hızlı büyüyün

Tek tıkla yayına alın; güvenli ve hızlı hosting, özel domain, iş e-postası ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin. Üçüncü taraf çözümlere gerek kalmaz.

En iyi teknolojiyle destekleniyor

Horizons, en cesur web uygulaması fikirleriniz için yüksek kaliteli kod, metin ve tasarım sunmak üzere güvenilir LLM dereceleri ve son teknoloji araçlarla çalışır.

Benzersiz proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Daha derinlere dalmak ister misiniz?

Kapsamlı eğitimlerle, nasıl yapılır kılavuzlarıyla ve adım adım yönergelerle kısa sürede yapay zeka konusunda uzmanlaşın. İlk yapay zeka projenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ve daha fazlasını burada bulabilirsiniz.
Web uygulama geliştirme SSS

İşte web uygulaması oluşturma konusunda aldığımız en yaygın sorulardan bazılarının yanıtları.

Web uygulaması geliştirme nedir?

Bir web uygulaması geliştirmek için kodlama bilmem gerekir mi?

Bir web uygulaması geliştirmenin maliyeti ne kadardır?

Bir web uygulaması oluşturmak için hangi araçlara ihtiyacım var?

Bir web uygulamasından nasıl para kazanabilirim?

Bir web uygulamasını nasıl tanıtabilirim?

Bir web uygulamasını nasıl yönetir ve güncel tutarım?

Bir web uygulamasını nasıl test edebilirim?

Bir web uygulamasını nasıl güvenli hale getirebilirim?

Bir web uygulamasında hata nasıl ayıklanır?

Bir web uygulamasını nasıl yayına alırım?

Bir web uygulamasını nasıl barındırabilirim?

Hangisi daha iyi? Web uygulaması mı yoksa web sitesi mi?

Hangisi daha iyi? Web uygulaması mı yoksa mobil uygulama mı?

