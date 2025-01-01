בכלל לא. עם Horizons, אתם פשוט מתארים את מה שאתם רוצים בשפה פשוטה. הבינה המלאכותית מטפלת בפריסה, בעיצוב ובאינטראקציות. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להביא את הרעיונות הטובים ביותר שלכם.