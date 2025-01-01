צור עיצובים אינטראקטיביים בעזרת אב טיפוס מבוסס בינה מלאכותית
עיצוב, אתר אינטרנט או אפליקציית אינטרנט חלומיים נמצאים בהישג יד עם Hostinger Horizons.
כיצד ליצור אב טיפוס של אתר אינטרנט
הגדירו את הרעיון שלכם ואת המאפיינים המרכזיים שלכם
התחילו בדמיון העיצוב או הרעיון החלומי שלכם ואיך אתם רוצים שהוא ייראה ויתפקד.
תאר את החזון שלך
לאחר מכן, כתבו הנחיה מפורטת ב-Horizons כדי להגשים את הרעיון שלכם, בין אם מדובר בעיצוב, אפליקציית אינטרנט, מוצר או אתר אינטרנט.
צור בעזרת אבות טיפוס של בינה מלאכותית
עכשיו הקסם קורה! אתם יכולים לבדוק ולערוך את אב הטיפוס של הבינה המלאכותית שלכם, לקבל משוב ולבצע איטרציות לפני העלייה לאוויר.
צריכים רעיונות לבניית אב טיפוס של בינה מלאכותית?
אפליקציית אינטרנט להזמנות מסעדות
מעקב אחר צינור המכירות
אתר חברות
אתר עסקי
אימות רעיונות עסקיים
אפליקציית איסוף משוב
מחולל חשבוניות
מרעיון לאב טיפוס עובד תוך דקות
אב טיפוס של בינה מלאכותית ללא מכשולים
הפכו את הרעיון שלכם לאפליקציית אינטרנט עובדת, ללא קוד וללא טרחה. Horizons בונה עבורכם את העיצוב, הפונקציונליות והתוכן תוך דקות.
רק תאר את זה, Horizons מטפל בשאר
מעיצוב ועד לוגיקה, תוכלו לבנות אפליקציות אינטראקטיביות לחלוטין על ידי תיאור פשוט של מה שאתם צריכים. תמיכה ביותר מ-80 שפות, כך שתוכלו ליצור במילים שלכם.
השקה בקליקים, צמיחה אוטומטית
עבור לאוויר עם אחסון, דומיין, דוא"ל עסקי ואינטגרציות - הכל כלול. ללא כלים של צד שלישי, ללא עיכובים.
בנוי על תשתית בינה מלאכותית אמינה
Horizons משתמשת בתוכניות לימודי משפטים מובילות וכלים כמו Stripe ו-Supabase כדי לספק חוויות מוכנות לייצור, במהירות.